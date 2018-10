Hai sa mai profitam putin de perioada asta in care mai putem pedala in aer liber!

Stiri pe aceeasi tema

- Rudi Verkempinck (52 de ani), fostul secund al lui Cristoph Daum, neamtul care a condus nationala Romaniei spre o noua dezamagire in preliminariile pentru Campionatul Mondial din Franta, spune ca nu are regrete dupa experienta avuta la carma nationalei.

- Actorul Alexandru Arșinel, in varsta de 78 de ani, a afirmat, intr-un interviu acordat DC News, ca protestatarii care ies in strada „nici nu știu pentru ce se aduna” și ca nu este vina primarilor sau politicienilor pentru ca Bucureștiul nu are infrastructura.Actorul susține ca, de obicei,…

- Aceasta a declarat ca ar fi fost fost urmarita de patru mașini și 12 oameni, in perioada filajului: "A fost pusa in mișcare o mașinarie infernala. Abia acum aflu multe aspecte. Am fost interceptata șase luni de zile, in perioada campaniei electorale, dar au fost și alte perioade. Am avut nu…

- Primariile din tara vor putea depune la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), in perioada 3 octombrie - 2 noiembrie 2018, dosare de finantare pentru achizitia de autovehicule mai putin poluante pentru transportul public de persoane. Potrivit unui comunicat de presa al AFM, doua noi programe care…

- Cel de-al noualea sezon al show-ului „Next Star“ a insemnat pentru jurații Lidia Buble, Pepe și Dorian Popa nu doar o mare bucurie sa descopere pe aceasta scena cei mai talentați copii din Romania, ci și o buna ocazie sa-și aminteasca de perioada copilariei, de preocuparile și pațaniile lor de atunci.…

- Anul acesta, numarul turiștilor care au vizitat județul Tulcea a crescut semnificativ, in primul semestru, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, iar estimarile arata ca pana la finalul sezonului am putea avea cel puțin o dublare a numarului de innoptari, fața de anul 2017. Asociația de Management…

- Biografia celui care a fost Conducatorul Statului Roman in anii 1940-1944, Mareșalul Ion Antonescu, este inca, cu toate eforturile istoriografiei romanești din ultimii ani, departe de a fi complet cunoscuta.