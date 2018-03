HAI SA FIM „POLITISTI PENTRU O ZI”! Liceeni buzoieni patrund astazi in tainele meseriei de politist

Stiri pe aceeasi tema

- Conform calendarului activitatilor stabilite la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau pentru marcarea Zilei Politiei Romane, peste cincizeci de elevi din cadrul Liceului de Arte “Margareta Sterian”, Colegiului Economic Buzau si Liceului Tehnologic “Grigore C. Moisil” sunt astazi “politisti…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii expun pe ceilalti participanti la trafic…

- Peste cincizeci de elevi din cadrul Liceului de Arte „Margareta Sterian”, Colegiului Economic Buzau si Liceului Tehnologic „Grigore C. Moisil” vor fi, astazi, „politisti pentru o zi”. Elevii au fost selectati dintre cei care si-au manifestat dorinta de a alege cariera de politist si vor avea astfel…

- Politistii din cadrul Serviciului Ordine Publica, precum si alte structuri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au desfasurat mai multe activitati de control in domeniul prevenirii si combaterii faptelor ilegale ce pot afecta fondul forestier la nivelul intregului judet.

- Peste 50 de politisti au protestat, joi dupa-amiaza, in fata sediului Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, ei fiind nemultumiti de legea salarizarii, dar si de propunerile privind reorganizarea Politiei Municipiului Constanta.

- In cadrul activitatilor organizate pentru sarbatorirea Zilei Politiei Romane, politistii buzoieni vor pregati mancare pentru persoane defavorizate. A devenit traditie pentru politistii buzoieni ca, in apropierea unei mari sarbatori, gandurile lor sa se indrepte catre persoanele defavorizate. Avand in…

- In ultimele ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, fiind aplicate 149 de sanctiuni contraventionale. Cei mai multi dintre contravenienti au fost conducatori auto care nu au utilizat centura de siguranta…

- 560 de sanctiuni contraventionale aplicate participantilor la trafic in acest sfarsit de saptamana / 46 permise de conducere retinute de politistii cu atributii pe linie rutiera. In aceste zile, ca urmare a neregulilor constatate in trafic, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, fiind aplicate 228 de sanctiuni contraventionale. Cei mai multi dintre contravenienti au fost conducatori auto care nu au respectat regimul legal de viteza (63),…

- La acest sfarsit de saptamana, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 696 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 201.000 de lei.

- Un tanar de 23 de ani din Buzau s-a spanzurat in casa parintilor. Problemele pe care le avea cu firma pe care o detinea l-au impins sa comita gestul dramatic. Tanarul a lasat si un bilet de adio prin care si-a explicat gestul. Tanarul din satul buzoian Scurtesti, cunoscut drept Sebi, a fost gasit spanzurat…

- Salvamontisti, jandarmi si politisti intervin, sambata, pentru a gasi o femeie care a fost surprinsa de o avalansa in zona Cheile Tisitei, a declarat, pentru AGERPRES, maiorul Petrea George, purtator de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vrancea.

- Peste 520 de politisti, cu 210 autospeciale, au actionat in ultimele ore alaturi de celelalte forte ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea incidentelor cauzate de fenomenele meteorologice care au afectat judetul.Peste 500 de politisti de la rutiera, ordine publica, investigatii criminale,…

- Cu ocazia zilei de 1 Martie, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau vor oferi in trafic femeilor aflate la volan sau ca pietoni un martisor si ”o primavara frumoasa si lipsita de incidente in trafic”. Actiunea este o traditie pentru IPJ Buzau si se va desfasura in

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, fiind aplicate 515 sanctiuni contraventionale, iar 51 de permise de conducere au fost retinute ca urmare a neregulilor constatate. Cei mai multi dintre contravenienti…

- Un minor de 15 ani, din Craiova, este cercetat pentru conducere fara permis și dare de mita, dupa ce a incercat sa mituiasca doi polițiști cu 200 de euro pentru a scapa de un dosar penal. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de ...

- Magistratii Tribunalului Buzau au emis, marti, un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele tanarului din Buzau, suspectat ca si-a injunghiat mortal unchiul duminica, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, Mihai Draghiciu. Citeste…

- Politistii din Buzau, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Politiei Romane, au depistat un barbat cautat de autoritatile din Italia, pentru trafic de persoane si sclavie.La data de 12 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au depistat un barbat, de 41 de ani,…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau desfasoara activitati de cautare a numitei Burlacu Georgeta Adriana, de 52 ani, din Buzau, care, la data de 5 februarie, a plecat voluntar de la domiciliu fara a mai reveni. La data plecarii, femeia era imbracata cu o geaca de fas, de culoare…

- Doi ofițeri de investigație din cadrul Inspectoratului de Poliție Singerei au fost reținuți de CNA, dupa ce ar fi pretins 5.000 de euro sub pretextul ca au influența asupra angajaților Centrului Național Anticorupție.

- Zeci de jandarmi si politisti cauta un batran de 78 de ani din comuna Puiești, județu Vaslui, disparut de doua zile de acasa. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, batranul a plecat de la domiciliu vineri, spunand ca se duce la biserica, dar nu s-a mai intors acasa.…

- Ofiteri din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au pus in executare doua mandate de aducere din cele 43 dispuse de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Galati in dosarul penal de frauda informatica si fals material…

- Politistii specializati in arme, explozivi si substante periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au efectuat doua perchezitii pe raza localitatilor Izvoru Dulce si Nenciulesti, la persoane banuite de detinerea ilegala a unei arme neletale.

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de percheziții efectuate in județele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti. 3 persoane au fost aduse la audieri La data de 31 ianuarie a.c., politisti…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 210 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 55.000 lei.

- Politistii de investigarea criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, sub coordonarea procurorului de caz, au dispus continuarea urmaririi penale fata de un buzoian in varsta de 50 de ani, banuit de comiterea infractiunii de evaziune fiscala.

- F. T. Ieri, la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila “Pavel Zaganescu” din Boldești- Scaeni a avut loc festivitatea de deschidere a cursurilor pentru cei 333 de elevi admiși in urma sesiunii de examene din perioada decembrie 2017 – ianuarie 2018. In contextul evenimentului, comandantul…

- Vesti proaste pentru sute de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta Vineri, Tribunalul Constanta s a pronuntat in dosarul in care peste 350 de politisti din judetul Constanta au actionat in instanta Ministerul Administratiei Internelor si Inspectoratul de Politie al Judetului…

- Activitatile desfasurate de structurile Inspectoratului de Politie Judetean Buzau in anul 2017, au vizat urmatoarele obiective majore: cresterea gradului de siguranta si protectie pentru cetateni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranta stradala si siguranta rutiera, prevenirea…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari dupa ce un tanar, care ar fi consumat etnobotanice, a decedat la Spitalul Judetean, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau, Mihai Draghiciu. "Politistii buzoieni…

- In aceasta saptamana, odata cu sfarsitul vacantei de iarna, ofiterii specialisti din cadrul Serviciului Rutier si Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii au dat startul activitatilor preventive in unitatile de invatamant, atat in mediul urban, cat si in mediul rural.

- Politistii de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au desfasurat mai multe activitati pe raza intregului judet, pentru verificarea sistemelor de securitate ale unor obiective, precum si referitor la modul de respectare a prevederilor legale in acest domeniu.

- BULETIN INFORMATIV privind evenimente si activitati din perioada 5 - 7 ianuarie(...) *Indisciplina in trafic sanctionata de politisti/ Aproape 400 de sanctiuni contraventionale si 34 permise de conducere retinuteLa acest sfarsit de saptamana, politistii cu atributii pe linie rutiera…

- Opt elevi ai Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi Falticeni si Dragasani, aflati in anul I de studiu desfasoara, in perioada 08 ianuarie – 08 mai a.c, primul stagiu de practica prevazut in programa de invatamant, in cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Buzau. Elevii urmeaza un program de acomodare…

- Tanara in varsta de 27 de ani a vrut sa efectueze o depașire, dar s-a izbit violent de o alta mașina. In urma impactului, mama ei, in varsta de 59 de ani, a murit pe loc. Cornelia Rapițeanu era profesoara la Liceul Tehnologic "Grigore C. Moisil" (Liceul Contactoare) fiind diriginta clasei…

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba a luat masuri suplimentare, pentru asigurarea unui climat de ordine, liniste si siguranta publica pe perioada minivacanței prilejuita de trecerea in Noul An. Peste 600 de politisti se vor afla la datorie, astfel incat cetatenii sa se poata bucura de aceasta minivacanta.…

- Ofiteri DGA si politisti efectueaza, joi, zeci de perchezitii in Bucuresti si in judetele Mures si Bistrita-Nasaud la institutii publice si la domiciliile unor persone fizice, intr-un dosar in care se fac cercetari cu privire la savarsirea unor infractiuni de coruptie cu implicarea unor functionari…

- 19 absolventi ai institutiilor de invatamant a Ministerului Afacerilor Interne si-au inceput astazi activitatea la Inspectoratul de Politie Judetean Bacau Miercuri, 27 decembrie a.c., 19 absolventi ai institutiilor de invatamant a Ministerului Afacerilor Interne s-au prezentat la sediul Inspectoratului…

- Forțe proaspete pentru poliția buzoiana. Astazi, la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau au inceput activitatea 15 agenti de politie, care au absolvit cursurile colii de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina. Doi provin din Vrancea, unul din Gorj, iar restul sunt buzoieni. Noua promotie de politisti…

- Incepand cu data de 21 decembrie, 13 noi agenți de poliție iși desfașoara activitatea in cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare. Toți sunt absolvenți ai promoției 2016-2017, ai Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” din Campina, respectiv „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca și…

- Parcul auto al Poliției buzoiene s-a innoit. La data de 21 decembrie, au fost distribuite autospeciale noi catre unitatile teritoriale ale Politiei Romane, iar Inspectoratului de Politie Judetean Buzau i-au revenit 7 autospeciale Dacia Logan, in vederea utilizarii in misiunile desfasurate pentru siguranta…

- In cursul zilei de joi, 21 decembrie 2017 in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” al judetului Buzau au intrat autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, linia tehnica de intretinere echipamente individuale de protectie si autocamionul cu sistem hidraulic de…

- In urma neregulilor constatate la firme din municipiul Buzau, politistii au intocmit doua dosare penale si au aplicat o amenda de 10.000 de lei. De asemenea, au fost confiscati bani si bunuri, a caror valoare depaseste 15.000 de lei. Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din…

- Dupa interventia reusita pe care a avut-o in urma cu mai bine de o luna de zile, cand pompierii au salvat o femeie de la nivelul etajului cinci, care ameninta ca se va sinucide, pompierii buzoieni au primit o autospeciala mai performanta pe care o vor putea folosi pentru astfel de situatii. Astfel, …

- La data de 20 decembrie, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au desfasurat controale pe linia prevenirii si combaterii ilegalitatilor ce se comit in domeniul transportului si comercializarii de produse nealimentare specifice…