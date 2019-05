Hai la vot! Cele 3 stampile sunt despre noi, despre ceea ce vrem sa fim, despre copiii nostri

Stiri pe aceeasi tema

- Mergi la vot! Pentru ca Romania sa se faca bine! Eu voi merge la vot, la 100 de km de casa. Este aproape, altii din Diaspora vor avea distante mai lungi de parcurs. Merita. Suntem restantieri, nu ne-am luat Romania inapoi. Departe de asta. Suntem mai departe ca niciodata de ceea ce meritam…

- Autoritatea electorala permanenta a publicat, marti, valoarea subventiilor primite in luna mai de catre partidele politice, cele mai mari de pana acum. Pe primul loc se afla PSD, care a primit de departe cei mai multi bani, adica 16.351.359,15 lei, deci aproape 3,5 milioane de euro.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7619 lei/euro, o crestere de 0,07% fata de nivelul atins vineri. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a ajuns, in 25 ianuarie, la un nivel maxim de 4,7648 lei.…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a fost dus de urgenta la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu". Potrivit informatiilor prezentate de televiziunile de stiri, fostul sef de stat ar suferi de pericardita hemoragica si ar urma sa fie supus unei interventii chirurgicale…

- Circulatia metrourilor se desfasoara cu dificultate, marti dimineata, din cauza unei defectiuni produse pe Magistrala 2, la un tren care mergea spre Pipera. Ca urmare, s-a creat o aglomeratie infernala, fiind ora de varf. Potrivit Metrorex, marti, la ora 08:15, pe Magistrala 2, s-a produs…

- Ambasada Statelor Unite la Bucuresti o felicita pe fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi, pentru ca a fost inclusa in lista anuala cu femeile care au adus contributii uimitoare in lume in domeniul judiciar si legislativ. Lista a fost intocmita de prestigioasa Universitate Harvard din SUA.…

- Fermierii din Madhya Pradesh, India, care cultiva legal maci, pentru obtinerea opiumului, sunt terorizati de papagalii care devin narcomani in numar din ce in ce mai mare. Nimic nu mai poate opri pasarile care vin regulat sa-si ia drogul. India este una dintre putinele tari din lume unde este…

- Consiliul Concurentei a declansat o ancheta pentru verificarea conditiilor in care Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz si OMV Petrom livreaza gaze naturale catre centralele proprii de producere a energiei electrice. "In cadrul anchetei demarate in luna februarie, Consiliul Concurentei…