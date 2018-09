„Hai la olimpiadă“: două centre vor fi la Iaşi Proiectul este sustinut de catre Fundatia eMAG si BCR, elevii care se vor inscrie in aceste centre avand posibilitatea sa isi aprofundeze cunostintele din domeniile matematica, fizica si informatica. Doritorii o pot face in mod gratuit la adresa hailaolimpiada.ro/inscriere/, urmand ca dupa incheierea perioadei de inscriere sa fie organizata si o testare, numarul de locuri fiind limitat. Este cel de-al saselea an consecutiv in care Fundatia eM (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei va infiinta o retea metropolitana de centre dedicata diagnosticului si tratamentului afectiunilor oncologice ale femeilor din care vor face parte Clinica ”Sfanta Agatha” si patru centre medicale ambulatorii, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General…

- Desfasurarea celui mai mare steag al Uniunii Europene din Romania, in orasele Moldovei are ca semnificatie faptul ca regiunea Moldovei sustine implementarea valorilor europene in Romania si respectarea principiilor ce stau la baza acestora. Evenimentul se va incheia cu predarea stafetei steagului, la…

- Arheologii au descoperit 14 monede de aur care erau ingropate pe locul vechiului cimitir al manastirii Frumoasa, a anuntat, joi, primarul din Iasi, Mihai Chirica. Este vorba despre monede din secolul al XVI-lea. "Vom face demersuri ca monedele sa ramana la Muzeul Municipal, pentru…

- Proiectul construirii a patru centre mari de arși, inceput in 2012, se afla abia in faza licitatiei serviciilor de studii de fezabilitate, declara ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, transmite corespondentul MEDIAFAX.Intrebata de corespondentul MEDIAFAX, intr-o conferinta de presa la Prefectura ...

- „Scoala de vara" se adreseaza copiilor intre 6 si 12 ani si cuprinde activitati practice si utile. Proiectul este organizat in parteneriat cu Facultatile de Fizica si de Biologie ale Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si cu Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului „Cristofor Simionescu"…

- In urma competitiei, ISJ Iasi va demara proiectul "Citizenship, Human Right, Inclusion and Leadership for Democratic Schools", constand in formare pentru noua experti in Norvegia si Islanda, valoarea fiind de 24.070 de euro. De asemenea CJRAE va derula proiectul "QualForm - Calitate in educatie pentru…

- In septembrie 2016 a inceput implementarea in Scoala Gimnaziala "Bogdan Petriceicu Hasdeu" Iasi a parteneriatului strategic Erasmus+ KA2, Nourishing Today"s Skills for a Successful Tomorrow. Proiectul se deruleaza pe o durata de 2 ani, de la 1 septembrie 2016 la 31 august 2018, obiectivul fundamental…

- #MyRomania100 – Romania mea 100. Așa se numește campania inceputa pe Twitter și Instagram de Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii la București. Este o colecție de fotografii din arhiva personala, din timpul celor patru ani pe care i-a petrecut in Romania ca reprezentant al Majestații Sale Regina…