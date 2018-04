Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 18 martie, de la ora 1200, echipa sibiana joaca pe Stadionul „Municipal” cu Pandurii Tg. Jiu, in etapa a XXV-a a Ligii 2. Reamintim ca in tur, FC Hermannstadt a caștigat cu scorul de 3-1 meciul disputat pe stadionul din Motru, acolo unde iși disputa gorjenii partidele considerate pe teren…

- Echipa CS Universitatea Craiova va intalni FC Botosani, iar FC Hermannstadt va evolua cu Gaz Metan Medias in semifinalele Cupei Romaniei, conform tragerii la sorti de miercuri, de la Casa Fotbalului. Gazdele meciurilor tur, programat pe 18 ani, sunt echipele din Sibiu si Craiova. Meciurile retur se…

- Presedintele clubului Hermannstadt, Teodor Birt, a declarat ca echipa de liga a doua va disputa prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, in compania formatiei Gaz Metan Medias, la Sibiu, si ca este exclusa inchirierea unei instalatii de nocturna. “Gaz Metan este un adversar accesibil. Nu am vrut…

- Faina potrivire: Echipa sibiana o va intalni pe cealalta echipa din județ, Gaz Metan Mediaș, in semifinalele Cupei Romaniei! Așa s-a stabilit, miercuri, 14 martie, in urma tragerii la sorți care a avut loc la Casa Fotbalului. Prima manșa este programata sa se dispute la Sibiu, pe 18 aprilie, iar returul…

- ACUM are loc tragerea la sorți a semifinalelor Cupei Romaniei, la Casa Fotbalului. In penultimul act al competiției se regasesc FC Botoșani, U Craiova, Gaz Metan și Hermannstadt (Liga a doua). La tragerea la sorți nu vor exista capi de serie. Partidele se vor desfașura in dubla manșa, pe 18 aprilie…

- Președintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan, nu s-a ferit și a dezvaluit cum are de gand Dan Petrescu sa dribleze suspendarea primita la meciul cu CSM Poli Iași. Oficialul ardelenilor a explicat planul pe care "Bursucul" il va pune in aplicare la meciul cu FCSB de duminica, ora 20:45. "In mod cert conteaza…

- CS Universitatea Craiova s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei la fotbal, marti, dupa ce a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 1-0 (0-0), pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Banie, in sferturile de fi...

- FRF s-a incapațanat sa dispute doua dintre cele patru partide din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, insa LPF a refuzat categoric și a amanat prima etapa din play-off/out, programata in acest sfarșit de saptamana. ...

- Ceea ce directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, si patronul Gigi Becali au anticipat s-a intamplat ieri la Sibiu. Echipa locala ACS Hermannstadt a eliminat galonata echipa bucuresteana, castigand meciul din sferturile de finala ale Cupei Romaniei cu 3-0. Meciul ar fi trebuit sa aiba loc miercuri,…

- Fotbaliștii Craiovei au oferit marțișoare. Miodrag Mitrovic, Vladimir Screciu, Gustavo Di Mauro, Andrei Burlacu și directorul de imagine Gica Craioveanu au oferit flori și marțișoare alb-albastre doamnelor și domnișoarelor prezente in cadrul acestui eveniment. Nu au lipsit nici selfie-urile, dar nici…

- Ce prima au luat fotbaliștii de la Hermannstadt pentru eliminarea FCSB și calificarea in semifinalele Cupei Romaniei. Potrivit gsp.ro, președintele sibienilor le-a transmis jucatorilor sai la micul dejun ca au o prima de 3.000 de lei, cea mai mare din acest sezon pentru echipa de liga secunda FC Hermannstadt.…

- Jucatorii lui Hermannstadt au avut motive serioase sa traga tare in meciul caștigat astazi in fața celor de la FCSB in "sferturile" Cupei Romaniei, scor 3-0. Președintele sibienilor le-a transmis fotbaliștilor sai la micul dejun ca au o prima de 3.000 de lei, cea mai mare din acest sezon pentru Hermannstadt.…

- Echipa de liga secunda FC Hermannstadt a produs o mare surpriza prin victoria la scor de forfait, 3-0 (2-0), obtinuta in fata formatiei FCSB, joi, pe Stadionul „Municipal” din Sibiu, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei.

- FC Hermannstadt, condusa de ex-uniristul Alex Pelici, ce i-a avut printre titulari pe Razvan Dilbea și Daniel Tatar (au promovat cu Unirea Alba Iulia in Liga 1 in 2009), a reușit o calificare istorica in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a umilit in sferturi pe FCSB, spulberand-o cu un neverosimil…

- FC Hermannstadt – FCSB, in sferturile Cupei Romaniei 2018 la fotbal (miercuri, ora 18.30, Digi, Telekom, Pro x). Partida a fost amanata pentru joi, ora 14.00. Fotografii: tribuna.ro/ oradesibiu.ro AFC HERMANNSTADT – FCSB 0-0 FC Hermannstadt (4-2-3-1): Cabuz – A. Coman, Pirvulescu, Ionut Stoica, Tatar…

- Teodor Birt, presedintele echipei FC Hermannstadt, a dat asigurari ca terenul stadionului Municipal din Sibiu nu va mai avea "gram de zapada" la ora startului meciului cu FCSB, reprogramat pentru astazi, de la ora 14:00. Miercuri, cand trebuia sa se joace partida, arbitrul Catalin Popa nu a dat…

- AFC Hermannstadt - FCSB se va juca azi, de la ora 14:00. Meciul din sferturile Cupei Romaniei urma sa se joace miercuri, dar a fost amanat din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Helmuth Duckadam, președintele de imagine al FCSB, ataca Federația Romana de Fotbal pentru situația creata și este de…

- Meciul dintre AFC Hermannstadt și FCSB, din sferturile Cupei Romaniei, este progamat azi, la ora 14:00, dupa ce a fost amanat din cauza terenului acoperit de zapada. Teodor Birț, președintele clubului din Liga a 2-a, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre starea gazonului de pe stadionul Municipal…

- Președintele celor de la Hermannstadt, Teodor Birț și Ilie Dumitrescu au purtat un dialog in direct la emisiunea Fotbal Club de la TV Digi Sport. Fostul mare fotbalist l-a luat tare pe oficialul sibienilor, fiind deranjat de afirmațiile acestuia. Birt: "Va spun eu, este totul in regula, nu e nicio…

- Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB-ului, a avut un dialog aprins la TV cu Teodor Birț, președintele lui AFC Hermannstadt, dupa ce arbitrul Catalin Popa a decis inițial amanarea partidei din Cupa cu o ora (detalii, aici). Ulterior, meciul a fost mutat pentru joi, ora 14. "E o situație mai mult…

- Tehnicianul echipei CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat ca isi doreste ca stadionul sa fie plin la meciul cu Dinamo, programat, joi, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei."Este un meci foate important, va fi foarte greu, jucam impotriva unei echipe pentru care Cupa Romaniei…

- Presedintele FCSB, Valeriu Argaseala, a declarat, ieri, la finalul Adunarii Generale a LPF, ca Federatia Romana de Fotbal a refuzat cererea de a amana meciul cu FC Hermannstadt, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei si ca arbitrul va decide daca meciul se va juca sau nu. "Nu stiu daca o sa se…

- Cristi Pustai, antrenorul lui Gaz Metan, a vorbit despre reușita de excepție a echipei sale, care a eliminat-o pe Astra și s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei. "I-am mobilizat pe jucatori, chiar daca n-au avut prima. Suntem in semifinale și asta e foarte important. Suntem bucuroși ca am reușit…

- Gaz Metan Medias s-a calificat, surprinzator, in semifinalele Cupei Romaniei la fotbal, marti seara, dupa ce a invins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 1-0 (1-0), pe teren propriu, in primul sfert de finala al competitiei. Unicul gol al meciului a fost marcat de venezueleanul Mario Rondon…

- Președintele celor de la Hermannstadt, Teodor Birț, a vorbit despre partida dintre echipa sa și FCSB din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Oficialul sibienilor ii asigura pe cei de la FCSB ca gazonul se va prezenta in condiții bune de joc. "Terenul va fi curațat maine, in jurul orei 9, tocmai…

- Mihai Stoica, atac la FRF: ”Nu imi doresc nici o semifinala. Cupa Romaniei nu merita o echipa ca Steaua”. Decizia Federației Romane de Fotbal de a aproba meciul de miercuri dintre FC Hermannstadt și FCSB, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei i-a infuriat pe oficialii formației bucureștene. Cel…

- Directorul sportiv al celor de la FCSB, Mihai Stoica, a vorbit despre partida pe care FCSB o va juca maine in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, cu Hermannstadt, de la ora 18:30, liveTEXT pe GSP.RO. Surpriza insa! Oficialul roș-albaștrilor nu-și dorește ca echipa sa sa se califice in semifinalele…

- AFC Hermannstadt, locul 2 in Liga a 2-a, și FCSB vor juca miercuri, de la 18:30, in sfeturile Cupei Romaniei. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Pro X, miercuri, de la ora 18:30 Gigi Becali a reacționat pentru GSP. ...

- AFC Hermannstadt, echipa din Liga a 2-a, și FCSB vor juca miercuri, de la 18:30, in sfeturile Cupei Romaniei. Partida se va juca la Sibiu, pe terenul unde AFC Hermannstadt joaca meciurile din Liga a 2-a. Gazdele au adus instalația mobila de nocturna și au montat-o pe Stadionul Municipal. Totuși, o…

- Teodor Birț, președintele FC Hermannstadt, a vorbit, astazi, intr-o conferința de presa, despre meciul cu vicecampioana Romaniei, FCSB, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, care va avea loc pe Stadionul ”Municipal” in data de 28 februarie, de la orele 18:30. Read More...

- Meciul dintre FC Hermannstadt si FCSB, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal va avea loc pe stadionul ''Municipal'' din Sibiu, in data de 28 februarie, de la ora 18,30, a anuntat clubul de liga secunda intr-un comunicat remis AGERPRES. ''Ne bucuram ca am reusit…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca a stabilit programul partidelor care se vor disputa in cadrul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei in intervalul 27 februarie – 1 martie. In urma exprimarii optiunilor de catre posturile detinatoare ale drepturilor TV, partidele din faza sferturilor de finala…

- Fotbaliștilor sibieni le... priește iarna!!! Rezultatele sunt dovada! Echipa noastra a caștigat, astazi, cu scorul de 2-1 (0-1) meciul disputat in compania formației Performanța Ighiu, pe terenul sintetic din vecinatatea Stadionului "Municipal” din Sibiu. Read More...

- AU INCEPUT CU DREPTUL: Echipa sibiana a caștigat primul meci de verificare din aceasta perioada. Astazi, pe terenul sintetic din imediata vecinatate a Stadionului „Municipal”, „alb-roșii” s-au impus cu scorul de 3-0 in fața formației ACS Poli Timișoara, ocupanta locului 9 in clasamentul Ligii 1 dupa…

- Ieri, la Casa Fotbalului din Bucuresti, a avut loc tragerea la sorti a sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, editia 2017/2018. Iata programul complet al meciurilor: CSU Craiova - Dinamo Bucuresti, Hermannstadt - FCSB, Gaz Metan Medias - Astra Giurgiu si FC Botosani - Politehnica Iasi. Jocurile din…

- FC Hermanstadt va evolua in sferturile de finala ale Cupei Romaniei impotriva celor de la FCSB, iar presedintele clubului, Teodor Birț, spera sa poata disputa partida la Sibiu. "Luam serios in calcul posibilitatea de a inchiria o instalație de nocturna mobila. ...

- Ce spune Devis Mangia despre meciul Craiova – Dinamo din sferturile Cupei Romaniei. Derby-ul rundei se va disputa pe stadionul „Ion Oblemenco”, in perioada 27 februarie – 1 martie. Federația Romana de Fotbal va anunța, in curand, ziua și ora de disputare a meciului. Antrenorul Științei a oferit și o…

- CS Universitatea Craiova o va intalni pe Dinamo Bucuresti in capul de afis al sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti desfasurate joi la casa Fotbalului. Meciul va avea loc in Banie, pe terenul echipei mai slab clasate in editia trecuta de campionat.…

- Echipa sibiana a inceput pregatirile pentru cele 17 etape care au mai ramas de disputat din actualul sezon al Ligii 2. Miercuri, de la ora 15:00, antrenorii secunzi Eugen Beza si Florin Berta au condus primul antrenament, unul de reacomodare la efort, pe terenul doi al Stadionului „Municipal". Read…