"Hai in tabara sa fii voluntar pentru comunitate!".

- Elena Mindru & Orchestra Romana de Tineret celebreaza Centenarul Romaniei cu un concert inedit de jazz simfonic in Negrești-Oaș, sambata 8.9.2018, de la orele 19.00, la Sala Dallas. Evenimentul este organizat de Primaria și Consiliul Local Negrești-Oaș și Casa Orașeneasca de Cultura, fiind ultimul din…

- Poliția sarba a inchis o tabara de vara pentru tineret, care a starnit un adevarat scandal in țara. Era organizata de grupuri de extrema dreapta și copiii invațau acolo sa foloseasca tot felul de arme.

- Sambata, 11 august, de la orele 10.00, Sala Mihail Kogalniceanu a Consiliului Judetean Tulcea a fost gazda intalnirii reprezentantilor delegatiilor participante la Festivalul International de Folclor pentru Tineret "Pestisorul de Aur" cu autoritatile publice locale.Din partea Consiliului Judetean Tulcea…

- Cu toate ca vacanța de vara este departe de a se fi incheiat și elevii se bucura de zilele libere ramase pana la inceperea școlii, polițiștii de la prevenire nu și-au luat liber, ci continua sa desfașoare activitați dedicate școlarilor. Tinerii care participa in aceasta perioada la tabara organizata…

- Prinicipala nemulțumire a membrilor sindicatului o constituie salarizarea din sistem. „Suntem și noi, bineințeles, solidari cu colegii noștri din intreaga țara. Susținem cererile lor și avem aceleași nemulțumiri. Am protestat, dar suntem la lucru, pentru ca munca trebuie facuta,…

- "Anul acesta, prin institutiile subordonate, Primaria Capitalei organizeaza si aceste tipuri de activitati, excursii sau tabere tematice, recreative, potrivit legislatiei in vigoare. 16.000, aproape 17.000 de elevi vor merge in aceste tabere prin Proedus in tara si in strainatate, 6.000 de studenti…

- Societatea Astronomica Romana de Meteori deruleaza proiectul „Astronomie și voluntariat pentru tineret”, proiect de tineret finanțat de DJST Dambovița. Proiectul Post-ul DAMBOVIȚA: Tabara de astronomie, la Runcu! Astronomia lipsește in sistemul formal de educație apare prima data in Gazeta Dambovitei…