- Ionut Radu a declarat, joi seara, dupa ce nationala de tineret a României a fost învinsa de Germania în semifinalele Campionatului European, ca este extrem de mândru de ce a realizat alaturi de colegii sai, dar simte si putina dezamagire, deoarece si-ar fi dorit ca oamenii sa…

- Selectionerul Mirel Radoi a declarat, joi, ca el si jucatorii sai au învatat dupa Euro-2019 ca nu vor primi gratis, ci trebuie sa munceasca pentru a obtine ceva, scrie News.ro."Nu am regrete, pentru ca eu cred ca meciul din seara asta a fost unul simplu cu doua momente decisive spre…

- Jucatorul Ianis Hagi a declarat, joi seara, ca fotbalistii din nationala de tineret sunt putin dezamagiti dupa eliminarea de la Campionatul European, însa a subliniat ca el si coechiperii sai au "foame" de victorii si trofee, scrie News.ro."Felicit fanii care au fost alaturi…

- Atacantul George Puscas a declarat, joi, dupa eliminarea de la Campionatul European de tineret, ca ar putea sa plânga de fericire, nu de tristețe, pentru ca echipa Under 21 a României a scris istorie."Multumesc tuturor. Am dat tot ce am avut mai bun, dar Germania a fost mai buna.…

Reprezentativa Germaniei a invins, joi seara, la Trieste, cu scorul de 6-1, selectionata Serbiei, intr-un meci din grupa B a Campionatului European under 21, joc arbitrat de Istvan Kovacs, potrivit news.ro.