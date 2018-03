Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Flavia a luat cu asalt, in weekend, piața Obor din Capitala, in cautarea diferențelor dintre ștevie și loboda, astazi a venit ziua in care Marian Duta, omul informat de la "Neatza", sa dea o tura prin locul cu pricina.

- Lidia Buble, de nerecunoscut dupa ce și-a schimbat look-ul.Artista a postat pe contul de socializare o imagine in care arata total diferit. Fanii au reacționat imediat. Lidia Buble a postat o fotografie in care apare cu parul roz, fara sa dezvaluie insa daca este o schimbare permanenta sau daca a ales…

- Marian Godina spune, intr-o postare pe pagina personala de Facebook, ca ziaristii de la publicatia online DC News au cerut explicatii superiorilor politistului cu privire la comportamentul acestuia pe retelele sociale.

- Reacția unei tinere care a folosit un produs comandat pe internet a devenit virala. Femeia a avut parte de un șoc cand a vazut ca a ramas fara sprancene. Poppy Gasson din Marea Britanie a vrut sa incerce un gel, produs chinezesc, pentru tatuarea sprancenelor, potrivit dailymail.co.uk. Tanara și-a comandat…

- Razvan Simion, simpaticul prezentator de la Neatza cu Razvan si Dani, și-a adus aminte, in direct, de perioada lui de glorie din handbal. Era „mana lui Dumnezeu” in practicarea acestui sport sau cel puțin așa susține...

- Mircea Radu a fost invitatul special al lui Razvan Simion la provocarea "am/n-am" de la Neatza! E modalitatea cea mai simpla de a afla detalii picante din viata prezentatorului de la „Ie, Romanie”! Printre altele, Mircea a recunoscut ca a avut relații de o noapte...

- Dani Otil, simpaticul prezentator de la Neatza cu Razvan si Dani, a povestit cum arata casa lui. „Eu am centrala fixata pe 26 de grade Celsius, de cand a inceput iarna!”, a povestit norocosul matinal, care nu indura frigul, spre deosebire de colegii Flavia și Oprișan.

- In timp ce colegii lui de la Antena 1 intarzie la serviciu din cauza zapezii, Radu Valcan se bucura de soare in Asia, acolo unde filmeaza pentru „Insula Iubirii”. Prezentatorul i-a trimis un mesaj lui Razvan Simion, pe care „matinalul” l-a citit la „Neatza cu Razvan și Dani”. Jumatate din țara se afla…

- Lidia Buble a fost foarte emoționata in ediția din aceasta dimineața de la „Neatza cu Razvan și Dani”. Artista a inceput sa planga in platoul emisiunii, atunci cand a inceput sa vorbeasca despre noua sa piesa, inspirata din viața personala. Iubitul ei a incercat sa o susțina și sa o scoata din starea…

- Dani Oțil, cunoscutul prezentator de la Antena 1, isi doreste copil. Prezentatorul emisiunii „Neatza” a facut declarații despre ce și-ar dori sa faca cu acesta. Desi nu are o iubita oficiala, cu toate acestea Dani se gandește la postura de tatic. Acesta a vorbit, la emisiunea matinala pe care o prezinta…

- Au mai ramas doar sase zile pana la Valentine's Day, iar Dani Otil e pus pe fapte mari! Prezentatorul TV a dezvaluit in cadrul matinalului pe care il modereaza cu Razvan Simion ca planuieste sa isi gaseasca o partenera, pe care vrea sa o rasfete ca-n filmele de dragoste. La scurt timp dupa ce a facut…

- Influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong-un urmeaza sa asiste la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, in Coreea de Sud, a anuntat marti Guvernul de la Seul

- Codin Maticiuc a revenit la statutul de ”barbat liber”, dupa ce a rupt relatia cu Flavia de la ”Neatza” dupa numai doua luni. La scurt timp, celebrul blogger a atras, din nou, atentia asupra lui, dupa ce a postat pe contul personal de socializare un mesaj cu referire la Madalina Ghenea. A

- Presedintele companiei Starbucks, Howard Schultz isi profine sa utilizeze tehnologia criptomonedelor si a blockchain-ului in viitor, potrivit Time. Shultz a transmis pentru publicatie ca Starbucks, care a adoptat devreme platile prin intermediul smartphone-ului, si-a propus sa profite in…

- La aniversarea de zece ani a matinalului, Flavia a pregatit un moment special la Neatza cu Razvan si Dani. De cinci ani, direct din baletul de la X Factor, frumoasa blondina le ține companie matinalilor, in fiecare dimineața. Iar publicul nu poate fi decat incantat, in fața unei asemenea prezențe.

- La final de 2007, cinci adolescente din Constanta se lansau in muzica romaneasca cu ceva cu totul nou. "Blaxy Girls" surprindeau tinerii cu "If You Feel My Love", o piesa produsa de Costi Ionita ce suna uimitor de occidental si a reusit sa surprinda radiourile romanesti, multi intrebandu-se daca nu…

- Pe 1 februarie 2018, simpaticii matinali de la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani” aniverseaza zece ani de existența! Timp de un deceniu, Razvan Simion și Dani Oțil au facut alaturi de colegii lor de platou o adevarata „echipa de zece”!

- Cici de la Sistem a iesit la plimbare in mall cu fiul lui si al Amaliei, horoscopista de la ”Neatza”, insa nu a ratat ocazia de a-si testa abilitatile de Don Juan. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , l-a filmat pe ”Senatorul Burlacel” cum isi face ”campanie” prin mall, ”atacand” o blonda cumintica.…

- Flavia de la Neatza nu pierde ocazia de a-si ataca voalat fostul iubit, Codin Maticiuc, care i-a dat papucii dupa numai doua luni de relatia. ”Vecina” matinalilor de la Antena a vorbit despre ce s-a intamplat in viata ei in ultimele doua saptamani.

- Codin Maticiuc a revenit la statutul de ”barbat liber”, dupa ce a rupt relatia cu Flavia de la ”Neatza” dupa numai doua luni. Celebrul blogger a dezvaluit cum si-a petrecut primul sfarsit de saptamana dupa ce a revenit la statutul de cuceritor.

- Aida Strambeanu (24 de ani), programator, și Aly Elsiddig (40 de ani), jurist, au posibilitatea sa caștige 100.000 de lei, daca vor ghici varsta altor oameni la “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

- Dileme la "Neatza" intre Dani și Flavia, pe subiectul gatitului de la prima intalnire. Cuuum adica sa te duci la ea acasa și sa ai pretenția sa-ți gateasca? Pai stai sa vezi! Ca doar dragostea trece prin stomac. In marea de argumente pro și contra, avem și-un neutru. Razvan se simte in plus in aceasta…

- Prezentatorii de la “'Neatza cu Razvan si Dani” au fost pusi "la congelare", dupa ce au pierdut un pariu. Razvan Simion si Dani Otil au luat bataie la biliart de la Flavia Mihasan si Amalia Stefania, astrologul emisiunii, iar pedeapsa a fost sa patineze goi pe gheata. Cum sunt adevarati gentlemani,…

- In ultima zi din cele doua saptamani in care emisiunea ”Neatza cu Razvan și Dani” de la Antena 1 s-a filmat in mall Promenada, cei doi matinali au fost protagoniștii unui moment pe cat de surprinzator, pe atat de amuzant.

- Au tot pariat, pana au pierdut! Da, matinalii Razvan și Dani de la „Neatza” au pierdut in direct la biliard in fața Flaviei, iar pedeapsa a fost crunta! „Din nefericire pentru ovarele noastre, dar și pentru weekendul in care vom fi ciuca mataii pentru prietenii noștri, urmeaza TURUL RUȘINII!”, a spus…

- Ruby a intarziat la o emisiune de televiziune și a explicat ce a pațit. Ruby, care anul trecut a fost atacata de o tanara artista din punct de vedere profesional , este una dintre cele mai nonconformiste artiste de pe scena muzicala din Romania. Ruby, care marturisea deschis ca nu este adepta intreținerii…

- Vladut, bucatarul de la Neatza, a pregatit un preparat care contine blat de pizza, smantana, fructe de padure, ciocolata, praline, dar si alte ingrediente delicioase, denumit ”Pizza cu fitze”.

- Peste 90 la suta dintre cetațenii Republicii Moldova se declara creștin-ortodocși. Și ei, cetațenii Republicii Moldova, afirma de fiecare data, in orice sondaj, ca au cea mai mare incredere in biserica. Daca ești creștin-ortodox și ai atat de mare incredere in biserica, de ce nu asculți ce spune biserica…

- Rugaciune de multumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu Doamne, Iisuse Hristoase, Dum­ne­zeul nostru, Dumnezeule a toata milosti­vi­rea si indurarea, Care ai ne­­masurata mila, nespusa si neajunsa iubire de oa­meni, cazand acum catre a Ta slava, cu frica si cu cutremur, aduc Tie…

- Flavia de la Neatza e mai indragostita ca niciodata, iar vacanta petrecuta la Miami cu noul iubit i-a priit la maximum. Frumoasa blonda a povestit cum s-a distrat in SUA, marturisind ca inca se straduieste sa se reacomodeze cu fusul orar.

- Dosarul Lucan. O femeie a renuntat la operatie cand a aflat cat trebuie sa dea spaga Din ce in ce mai multi fosti pacienti de la Institutul de Urologie Cluj-Napoca rup tacerea si vorbesc despre caracatita din jurul spitalului. Spun ca puteai sa mori linistit pe holurile de la urgente, pentru ca…

- Amploarea pe care a luat-o dosarul faimosului urolog Mihai Lucan da incredere din ce in ce mai multor fosti pacienti ai medicului sa rupa tacerea. O femeie care a ajuns la Institutul de Urologie din Cluj, in urma cu 4 ani, povesteste ca a agonizat pe holuri timp de 12 ore pana a bagat-o cineva…

- O pacienta a medicului Mihai Lucan a renunțat la operație. O femeie ajuns cu ambulanța, in anul 2014, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Județean Cluj, cu dureri insuportabile, din cauza unei crize de colica renala. Pacienta din Cluj povestește ca medicii de acolo i-au dat calmante si au trimis-o…

- De Craciun, Razvan si Dani spun „Buna dimiNeatza” din platoul emisiunii de la Antena 1, intr-un decor de vis, impodobit ca pentru marea sarbatoare. Invitați unul și unul ii vor colinda pe simpaticii matinali: Rona Hartner, Nicole Cherry, Matteo, Alex Velea, Claudia Pavel si Cristina Spatar sunt doar…

- Programul TV in zilele de Craciun. Craciunul e o sarbatoare care se petrece acasa, in familie, cu mese imbelșugate și, cel mai probabil, in fața televizorului. Cum vremea se anunța cam neprietenoasa , chiar și cei care ar vrea sa iasa din casa vor sta, probabil, la caldura, urmarind filmele și emisiunile…

- Vladut, bucatarul de la Neatza, a pregatit un desert care cu siguranța va aduce aminte de sarbatorile din copilarie. Rețetele de prajituri nu erau așa numeroase ca acum, insa fursecurile sau cornulețele erau nelipsite de pe masa de Craciun.

- Flavia Mihașan, Analia Ștefania și Miruna Lica i-au facut lui Vladuț, bucatarul de la Neatza, o surpriza. Pentru ca el are grija in fiecare dimineața sa le pregateasca micul dejun, fetele ș-au surprins pe acesta cu un cozonac, ficut de mainile lor.

- Are un show fantastic si piese pe masura, asa ca nu-i de mirare nici tariful piperat, dar nici numarul mare de spectacole pe care le are de Revelion. Delia va canta in Bucuresti, in 4 locatii, si va incasa 60.000 de euro, potrivit click.ro. Iubita lui Razvan Simion, de la “Neatza cu Razvan si Dani”,…

- Iata 8 lucruri surprinzatoare pe care le faci in timp ce dormi. Ai notiunea timpului Poate ca tu dormi insa nu si hipotalamusul tau. El stie exact scurgerea timpului ca parte a ritmului circadian. Acest lucru te ajuta nu doar sa te simti obosit si mergi la somn prin eliberarea de melatonina,…

- Flavia, vecina de la ”Neatza cu Razvan si Dani”, a avut o scurta conversatie despre relatii cu colegul ei Dani. Cu aceasta ocazie, blonda a dezvaluit ce-si doreste de la barbatul de langa ea.