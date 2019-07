Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a semnat vineri cu echipa Racing Genk un contract valabil pana in 2024, a anuntat campioana Belgiei pe site-ul sau oficial. Site-ul lui Genk il prezinta pe Ianis Hagi ca pe un fotbalist foarte tehnic, creativ, care loveste mingea cu ambele picioare. Gruparea…

- Fotbalistul român Ianis Hagi va efectua vineri vizita medicala înainte de a semna cu Racing Genk, campioana Belgiei, scriu ziarele Het Nieuwsblad si La Derniere Heure, potrivit Agerpres.Potrivit La Derniere Heure, negocierile în vederea transferului au intrat în ultima…

- Gheorghe Hagi a vorbit despre transferul lui Ianis Hagi in strainatate și este convins ca episodul Fiorentina nu se va mai repeta, potrivit gsp.ro.Tanarul fotbalist este la un pas sa plece de la Viitorul, iar Hagi senior a anunțat ca decizia finala se afla in mainile fiului sau și va fi luata…

- Ianis Hagi (20 de ani) ar putea fi protagonistul unui transfer de senzatie. Capitanul Viitorului Constanta a impresionat la Campionatul European U21 din Italia si San Marino, iar un club important din Vest este gata sa plateasca in schimbul sau 10 milioane de euro.

- Internationalul under 21 Ianis Hagi a declarat, într-un interviu pentru site-ul oficial al UEFA, ca îsi doreste sa obtina cu nationala mare calificarea la Campionatul European din 2020 si sa joace meciuri de la turneul final la Bucuresti, informeaza News.ro. Întrebat daca viseaza sa…

- Ianis Hagi (20 de ani) s-a declarat incantat dupa victoria spectaculoasa a naționalei de tineret, scor 4-1 in fața Croației, in debutul la EURO 2019. Fotbalistul de la Viitorul a marcat golul de 2-0, in aceeași zi in care tatal sau, Gheorghe Hagi, reușea o „bijuterie" in meciul cu Columbia din urma…

- Ianis Hagi este dorit de FC Sevilla și CF Valencia, scrie GSP. Suma de transfer pe care cele doua cluburi iberice ar fi dispuse sa o plateasca pentru internaționalul roman este in jurul a 5 milioane de euro. "Cred eu ca Ianis va merge afara. Mi-as fi dorit ca Ianis sa aiba o traiectorie cum…