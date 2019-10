Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi a mai invins o data: a dat cu pumnul in masa si a spus ca jucatorii care au purtat tricoul cu numarul 10 in preliminariile Euro 2020 nu sunt suficient de buni. Mesajul sau a fost receptionat imediat.

- Gica Hagi a explicat de ce are nevoie fotbalul romanesc pentru a ajunge la un nivel ridicat. „Regele” a fost invitat la emisiunea „Rețeaua de Idoli” de la TVR 2, potrivit Mediafax."Singura problema in Romania e ca majoritatea gandim de azi pe maine. Asta inseamna cearta intre oameni. Și toata…

- Gheorghe Hagi a „turbat“ in fata camerelor pe motiv ca site-ul gsp.ro nu l-a inclus pe lista celor care il pot inlocui pe Cosmin Contra, in cazul in care acesta va fi schimbat din functia de selectioner.

- Gheorghe Hagi, 54 de ani, a fost eliminat pe finalul meciului Viitorul - Iași 2-1, iar la finalul partidei a avut un discurs dur la adresa arbitrajului. ”A inceput razboiul, din pacate! Suntem pregatiți de lupta! Cred ca cel de sus ne-a judecat și a dat victoria cui merita. Iașiul a avut 100.000 de…

- Gheorghe Hagi traverseaza un nou campionat reusit cu Viitorul, echipa sa fiind pe locul 2 dupa zece etape, la egalitate de puncte cu liderul CFR Cluj. Cele doua formatii au strans cate 21 de puncte. Podiumul e completat de Craiova cu 19 puncte.

- Gheorghe Hagi (54 de ani, managerul Viitorului) a vorbit in cadrul unei conferințe de presa despre problema tricoului cu numarul 10 de la echipa naționala. „Numarul 10 sa fie purtat cu mandrie!” „Am vazut la convocarea lotului pentru „nationala” ca s-au schimbat numerele de pe tricou de la un meci la…

- Hagi sare in apararea lui Ianis si a lui Razvan Marin! „Regele" digera greu criticile la adresa celor doi si cere rabdare. Si Gica Popescu spune ca e nevoie de timp. „Nici Zidane la Real nu s-a adaptat peste noapte si nici Neymar la Barca", puncteaza Popescu.

- Nationala Belgiei ''este marele exemplu de urmat pentru Romania'', a declarat fostul mare fotbalist roman Gheorghe Hagi, antrenor al echipei FC Viitorul, pentru ziarul Het Laatste Nieuws. Belgia a devenit o tara familiara pentru roman, al carui fiu, Ianis, a semnat in aceasta…