- Devis Mangia, antrenorul lui CS U Craiova, a vorbit despre victoria reușita de echipa sa in fața Viitorului, scor 2-0. "Am jucat cea mai buna prima repriza din acest sezon. Trebuia sa inchidem meciul inca dupa primele 45 de minute. Am avut doua ocazii mari și doua bare in prima repriza. Toata echipa…

- Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, l-a felicitat pe Mihai Voduț, autorul unui supergol in victoria dobrogenilor de pe terenul campioanei, 2-1. "Se dovedește inca o data ca in fotbal trebuie sa crezi pana la sfarșit. Am fost inspirați la schimbari, am avut și șansa. Cred ca schimbarile noastre au…

- Toate reacțiile dupa U Craiova – Dinamo 3-0 ”Un joc foarte bun pentru noi, sa castigam 3-0 in fata celor de la Dinamo e o bucurie imensa. Am dominat jocul de la un capat la altul, echipa usor-usor se leaga. Sunt foarte bucuros ca am marcat doua goluri, dar la fel de bucuros ca am castigat impotriva…

- Devis Mangia, antrenorul Craiovei, a fost extrem de fericit la finalul partidei caștigate clar in fața lui Dinamo, 3-0. Mangia se felicita pentru titularizarea lui Elvir Koljic, bosniacul venit in aceasta saptamana fiind cel care a deschis scorul in meciul de sambata seara. "Sunt mulțumit, echipa a…

- Mihai Popescu, fundașul lui Dinamo, a incercat sa gaseasca explicații pentru eșecul drastic suferit de "caini" pe terenul Craiovei, 0-3. "Prima repriza a fost a noastra. Nu știu daca a contat acel gol primit pentru ca la pauza ne-am montat, dar in repriza a doua nu am facut ce am vorbit la vestiare.…

- Nicușor Bancu, 25 de ani, a fost cel mai bun om al Craiovei in victoria devastatoare reușita pe terenul Voluntariului, 5-1. "N-am mai jucat așa bine din sezonul trecut. Ne bucuram ca am caștigat, eram intr-o zona foarte nasoala, nu ne convenea deloc situația, nici noua, nici suporterilor. Mister ne-a…

- U Craiova a fost plasata in grupa a 5-a inaintea tregerii la sorti a meciurilor din turul 3 preliminar al Europa League si poate intalni formatia belgiana Gent sau una dintre echipele care se vor califica din urmatoarele jocuri din turul 2 preliminar

- Edi Iordanescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a obținut primul trofeu din cariera de tehnician dupa victoria din Supercupa Romaniei, scor 1-0, contra Craiovei. "Am facut un joc important. Aveam nevoie cu toții. Asta ne da curaj ca suntem pe drumul cel bun. Era important pentru club, pentru suporteri,…