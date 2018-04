Hagi, ofertat de o echipă de top din Spania! Dezvăluirile lui Gică Popescu Tentat sa plece de la Viitorul, Gica Hagi a spus de mai multe ori in ultima vreme ca finalul sezonului va veni cu o schimbare in cariera sa de antrenor, iar Gica Popescu a dezvaluit, luni, ca "Regele" a fost ofertat de "o echipa de top din Spania", dar a refuzat.



Piotr Chiodi, impresarul apropiat de Hagi si clubul sau, a dezvaluit ca, in iarna, Deportivo la Coruna i-a facut o oferta lui Hagi, dar echipa lui Andone nu e singura incantata de munca depusa de cel mai mare fotbalist din istoria Romaniei la Constanta, Luni seara, Gica Popescu a luat cuvantul: "A fost o echipa… Citeste articolul mai departe pe prosport.ro…

Sursa articol si foto: prosport.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva zile inaintea Pastelui, fotbalistii echipei CSM Poli au decis sa faca un gest de suflet pentru batranii de la Azilul “Sfanta Parascheva” din Iasi. Elevii lui Flavius Stoican au acceptat provocarea de a participa un eveniment culinar, in scop caritabil si vor prepara cozonaci, pe…

- Sevilla a intrat deja in istorie in acest sezon, a estimat luni antrenorul echipei spaniole, Vincenzo Montella, cu o zi inaintea meciului cu Bayern Munchen din turul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, informeaza AFP. "Cred ca noi am facut-o deja, nu-i asa?", a declarat zambind…

- Nu duce lipsa de oferte, iar colegii vorbesc despre el la superlativ. Kamer Qaka, fotbalistul de 22 de ani al celor de la Poli Iasi, va pleca la vara din Copou, fiind dorit atat de catre FCSB, dar si de echipe din strainatate. "Nu cred ca poate sa ramana. La cum joaca... Daca…

- Directorul general al ros-albilor Ionel Danciulescu a anuntat ca Gabi Torje nu a avut o viata extrasportiva prea linistita, iar rezultatul a fost o prestatie extrem de modesta in meciul cu Juventus, 1-2. A existat o discutie fata in fata intre mijlocas si antrenorul Florin Bratu, iar concluzia…

- Simona Halep, numarul unu mondial WTA, si-a petrecut week-endul la Constanta, orasul natal, si a fost invitata de onoare la festivalul Primuveara Armanjloru. Simona Halep a fost insotita de parinti, frate, cumnata si nepoata. Ei au luat loc in primele randuri ale salii Casei de…

- John Isner (SUA), al 14-lea favorit al turneului Masters de la Miami, a reusit duminica seara o victorie surprinzatoare in finala cu Alexander Zverev (Germania, favorit 4), scor 6-7(4), 6-4, 6-4. Isner (32 de ani) a cucerit primul sau titlu Masters, spargand gheata la a 4-a finala disputata la acest…

- Realizare uriasa a Simonei Halep, sportiva care a inceput a 22-a saptamana ca lider al tenisului feminin! Romanca a urcat pe locul 14 intr-un clasament all time, intrecand-o pe marea rivala Maria Sarapova. Moment important al rivalitatii dintre Halep si Sarapova Numarul total…

- Presedintele echipei din "Stefan cel Mare", Alexandru David, a rabufnit la adresa elevilor lui Florin Bratu. Acesta a transmis ca se va "face curatenie" la echipa, mai ales dupa esecul in fata celor de la Juventus Bucuresti, 1-2. "Vreau sa spun tuturor jucatorilor care sunt…

- UPDATE. In contextul conditiilor meteo dificile, companiile E Distributie Muntenia si E Distributie Dobrogea reamintesc clientilor numerele de telefon la care pot semnala deranjamentele in alimentarea cu energie electrica. Numerele de call center sunt: Pentru zonele deservite de E Distributie Muntenia…

- FC Sevilla a obtinut calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins in deplasare cu 2-1 pe Manchester United. Reamintim ca in meciul tur, disputat in Andalucia, echipa antrenata de Jose Mourinho a obtinut o remiza alba norocoasa, datorata in mare parte prestatiei portarului…

- FC Sevilla a învins, marti, în deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Manchester United, în cea de-a doua mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, si s-a calificat în sferturi, dupa ce primul meci s-a încheiat

- Antrenorul portughez Jose Mourinho a afirmat, dupa eliminarea echipei sale, Manchester United, in optimile de finala ale Ligii Campionilor, de catre formatia spaniola FC Sevilla, ca "nu este o situatie noua" pentru gruparea engleza, care a mai trecut prin astfel de momente dificile."Este o…

- Jucatorul echipei FC Sevilla, Wissam Ben Yedder, a declarat, marti seara, dupa ce a marcat golurile ce au adus calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, ca inca de mic a visat sa castige in fata unor mari jucatori si a unor mari formatii precum Manchester United."Sunt foarte,…

- Antrenorul portughez Jose Mourinho a afirmat, dupa eliminarea echipei sale, Manchester United, in optimile de finala ale Ligii Campionilor, de catre formatia spaniola FC Sevilla, ca "nu este o situatie noua" pentru gruparea engleza, care a mai trecut prin astfel de momente dificile. "Este o mare dezamagire,…

- FC Sevilla a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Manchester United, in cea de-a doua mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, si s-a calificat in sferturi, dupa ce primul meci s-a incheiat la egalitate, 0-0.

- Manchester United este favorita la calificare in sferturile de finala ale Ligii Campionilor in disputa cu FC Sevilla. Este opinia mai multor oficiali ai fotbalului moldovenesc și a unor conducatori de cluburi din Divizia Naționala.

- Formatia Deportivo La Coruna, cu atacantul Florin Andone integralist, a inregistrat inca o infrangere in campionatul Spaniei, fiind invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa Sporting Girona, in etapa a XXVIII-a.Golurile au fost marcate de Stuani (21) si Juanpe (57). Vezi…

- Echipa Atletico Madrid a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 5-2 (2-0), formatia FC Sevilla, in etapa a XXV-a a campionatului spaniol LaLiga.Madrilenii au condus cu 5-0, prin reusitele lui Diego Costa '29, Griezmann '42, '51 (p), '81 si Koke '65. Pablo Sarabia, in minutul 85, si Nolito,…

- Manchester United și Chelsea joaca astazi, de la ora 16:05, in derby-ul etapei cu numarul 28 din Premier League. Partida poate fi urmarita in direct pe Telekom Sport și liveSCORE cu video și foto pe GSP.ro. liveSCORE de la 16:05 // Man. Utd. - Chelsea United vine dupa un egal in Liga Campionilor,…

- FC Sevilla a remizat pe Ramon Sanchez Pizjuan cu Manchester United in prima manșa din optimile de finala ale Ligii Campionilor, scor 0-0.Eroul meciului a fost portarul englezilor David de Gea. Spaniolul s-a opus golului la loviturile de cap trimise de N’Zonzi și Luis Murriel.

- Formatia FC Sevilla a încheiat la egalitate, miercuri, pe teren propriu, scor 0-0, meciul sustinut în compania echipei Manchester United, în prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor.

- Formatia FC Sevilla a terminat la egalitate, scor 0-0, partida disputata miercuri seara, pe teren propriu, in compania echipei Manchester United, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, potrivit news.ro. Sahtior Donetk a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1,…

- Formatia FC Sevilla a terminat la egalitate, scor 0-0, partida disputata miercuri seara, pe teren propriu, in compania echipei Manchester United, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor.

- Formatia FC Sevilla a incheiat la egalitate, miercuri, pe teren propriu, scor 0-0, meciul sustinut in compania echipei Manchester United, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor.

- Rezultatele inregistrate in meciurile din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal: Marti 13 februarie FC Basel - Manchester City 0-4 Juventus Torino - Tottenham Hotspur 2-2 Miercuri 14 februarie FC Porto - Liverpool 0-5 Real Madrid…

- Rezultate soc in ultimele partide din turul optimilor Ligii Campionilor. Granzii Europei au avut mari probleme si calificarea e pe muchie de cutit. AS Roma a condus cu 1-0 pe terenul lui Sahtior Donetk, dar ucrainenii au revenit spectaculos si au castigat cu 2-1, iar returul din Italia se anunta…

- SEVILLA - MANCHESTER UNITED LIVE in Liga Campionilor. ONLINE STREAM Telekom Sport - VIDEO. Antrenorul echipei de fotbal Sevilla, Vincenzo Montella, s-a declarat "emotionat" sa joace impotriva lui Jose Mourinho, omologul sau de pe banca lui Manchester United, cele doua formatii fiind adversare miercuri,…

- Ultimele doua partide din prima manșa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor se joaca in aceasta seara, incepand cu ora 21:45. Meciurile pot fi urmarite in direct la TV Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.ro. live de la 21:45 » Sevilla - Manchester United liveTEXT live de la 21:45 » Șahtior - AS Roma liveTEXT…

- Jose Mourinho, managerul lui Manchester United, care s-a certat cu Paul Pogba la pauza meciului cu Newcastle, nu știe daca il va folosi pe francez miercuri, la Sevilla, in turul optimilor Champions League. Multa vreme, Jose Mourinho l-a aparat pe Paul Pogba. A susținut ca tot ce au scris jurnaliștii…

- Un incident a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta, in cartierul de tineri de pe strada Baba Novac. Din primele informatii soferul unui autoturism ar fi intrat cu masina pana in scara blocului. In momentul in care a fost oprit de locatari soferul, care ar fi fost sub influenta bauturilro…

- Zece masini au fost distruse intr-un accident care a avut loc seara trecuta in Constanta. Singura victima a fost o femeie care a scapat de sub control masina pe care o conducea. Ea a fost ranita usor dupa ce vehiculul sau a rupt un stalp de electricitate si, apoi, a lovit mai multe autoturisme parcate.

- Un barbat cere ajutorul internautilor dupa ce, masina sa a fost avariata serios in partea frontala, in Tasaul, zona postei judetul Constanta. Soferul vinovat a fugit de la fata locului dupa eveniment. Daca stie cineva sau vede un mercedes A Class sau B class argintiu lovit pe partea dreapta este rugat…

- Simona Halep a fost invitata sambata la o galerie auto in Bucuresti, organizata de Ion Tiriac, iar constanteanca a fost numai un zambet. Simona s-a amuzat alaturi de omul de afaceri, dar a gustat si glumele facute de Ilie Nastase, care nu putea lipsi de la "Tiriac Collection".Tiriac a…

- Gerard Pique ramane la FC Barcelona pana in 2022. Fundașul se retrage din fotbal de la formația catalana. Gerard Pique si-a prelungit contractul cu FC Barcelona pentru inca 4 ani. In 2022, cand va expira intelegerea, fundasul catalan va implini 35 de ani si a anuntat ca va renunta la activitatea fotbalistica.…

- Gerard Pique si-a prelungit contractul cu FC Barcelona pentru inca 4 ani. In 2022, cand va expira intelegerea, fundasul catalan va implini 35 de ani si a anuntat ca va renunta la activitatea fotbalistica. "Sunt foarte fericit ca mi-am prelungit intelegerea cu Barcelona pentru ca aceasta este casa…

- O femeie din Constanta a intrat cu masina pe o plaja din municipiu, iar autoturismul a ramas blocat in gheata formata la tarm. Ea a fost convocata la Politie pentru vineri si risca o amenda cuprinsa intre 10.000 si 20.000 de lei. Politistii s-au autosesizat dupa aparitia pe Facebook a unei fotografii…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furtul unui autoturism, politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au identificat si retinut doi tineri, in varsta de 24, respectiv 25 de ani, din Constanta, banuiti de comiterea faptei. Astfel, in noaptea de 20 ianuarie a.c.,…