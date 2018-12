Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul italian al Universitatii Craiova, Devis Mangia, este in ton cu Gica Hagi in privinta locurilor pentru Romania in grupele cupelor europene. Zilele trecute, ”Regele” spunea ca detinatoarea titlului in Romaniei ar trebui sa mearga direct in grupele

- O tanara de 24 de ani, care a dorit sa iși pastreze anonimatul, din motive lesne de ințeles, il acuza de harțuire pe unul dintre fotbaliștii echipei lui Gica Hagi! (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Totul s-ar fi intamplat dupa meciul FC Viitorul – Dinamo, scor 4-1, din weekend-ul trecut.…

- ”Fiii” Viitorului joaca tare nu numai pe teren! Campioni, in premiera, in urma cu doi ani, și mereu in play-off, puștii lui Gica Hagi știu „jocul” și dincolo de stadion! (Cum caștigi bani rapid) In frunte cu Alexandru Mațan, tinerii fotbaliști pe care ”Regele” ii vede purtand tricolorul s-au dezlanțuit…

- Gica Hagi este tentat sa incerce o noua aventura ca antrenor, la un club din strainatate care sa-i ofere suficient resurse pentru a face performanta. Ultima echipa la care a antrenat, cu exceptia Viitorului, a fost Galatasaray, de la care a plecat in martie 2011. Apoi, din 2014, s-a ocupat exclusiv…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in premiera, filmari cu Doron Klein, boss-ul imperiului AFI. In vara, omul de afaceri a platit 23 de milioane de euro ca sa cumpere un teren in București! In lumea bogatașilor este cunoscut drept ”Regele imobiliarelor”, grație și faptului ca a incasat…

- Avocatii lui Cristiano Ronaldo au adus noi detalii in cazul in care starul lusitan e acuzat de viol. Reprezentantii portughezului au mers in Las Vegas, acolo unde s-ar fi petrecut incidentul in 2009, si au discutat cu politistii, care au decis in urma cu cateva saptamani redeschiderea cazului. Citește…

- Scandal imens la Viitorul – Astra (1-0). Hagi, eliminat: ”Mi-a strigat hirsiz!”. Ce inseamna asta in limba turca. Managerul tehnic al Viitorului, Gica Hagi, a fost eliminat de Marcel Birsan, dupa ce a fost la un pas sa se ia la bataie cu turcul Yuksel Yesilova, secundul lui Gigi Multescu. Viitorul a…