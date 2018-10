Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii naționalei U21 ai Romaniei joaca azi contra Țarii Galilor pentru o miza dubla. Calificarea la EURO 2019, dar și pentru un posibil transfer mare in strainatate. Scouteri de la Sevilla, Roma, Tottenham, Standard Liege și Hoffenheim au venit la Cluj pentru fotbaliștii lui Mirel Radoi. AS Roma…

- Jucatorii echipei FC Viitorul Ianis Hagi, Andrei Ciobanu, Alexandru Mațan, Radu Boboc și Virgil Ghița au fost convocați de selecționerul naționalei de tineret a Romaniei, Mirel Radoi, pentru partidele decisive cu Țara Galilor (12 octombrie, ora 19.00, la Cluj) și Liechtenstein (16 octombrie, ora 21.00,…

- Mirel Radoi, selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, a anuntat cei 22 de jucatori cu care va aborda ultimele doua partide din preliminariile Euro 2019, meciuri care le pot aduce tricolorilor calificarea la turneul final.Intre cei 22 de convocati se afla si cinci fotbalisti de la FC Viitorul:…

- Romania U21 a invins, scor 2-0, reprezentativa U21 a Bosniei in preliminariile Campionatului European din 2019. Golurile tricolorilor au fost inscrise de Adrian Petre (16) si Ianis Hagi (70). Astfel, echipa antrenata de Mirel Radoi ocupa primul loc in Grupa 8, cu 18 puncte, la egalitate...

- Romania U21 - Bosnia U21 2-0. Victoria de la Ovidiu ii duce pe tricolorii antrenati de Mirel Radoi la un pas de EURO 2019, turneu gazduit de Italia si San Marino. Gratie golurilor lui Adrian Petre si Ianis Hagi, suntem liderii grupei 9, cu 18 puncte, si avem nevoie de o victorie cu...

- Ianis Hagi a surprins pe toata lumea in meciul cu FC Voluntari, scor 2-0, cand a ales sa nu execute lovitura de pedeapsa din minutul 69, lasandu-i responsabilitatea aceasta lui Ionuț Vana, care a și marcat. "Știam ca va fi foarte greu, mai ales ca am jucat pe o caldura foarte mare. Important e ca am…

- Echipa de fotbal FC Viitorul Constanta paraseste competitia Europa League dupa ce a fost invinsa in deplasare, cu scorul de 3-1 (1-0), de formatia olandeza Vitesse Arnhem, joi seara, in mansa secunda a turului II preliminar. Golurile au fost inscrise de Tim Matavz (23), Byan Linssen (48) si Roy Beerens…

- Rascumparat cu mai putin de un an in urma de la Fiorentina in schimbul a 2 milioane de euro de catre tatal sau, Gheorghe Hagi, Ianis ar putea parasi gruparea din Constanta la care evolueaza in prezent sub comanda Regelui. Scouteri din campionate puternice l-au spionat pe juniorul Hagi la primul meci…