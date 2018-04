Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi a cedat, dupa ce a auzit planurile expuse de presedintele Camerei Duptatilor, Liviu Dragnea. Dragnea a spus ca în România avem nevoie de cât mai multe stadioane noi, nominalizând si câteva orase în care fotbalul…

- Gica Popescu a dezvaluit faptul ca Gica Hagi a refuzat o oferta de la o formație de top din La Liga. "Baciul" e de parere ca "Regele" a greșit, dar anunța ca in vara nu va duce lipsa de oferte și sunt șanse sa mearga alaturi de Hagi la un club din strainatate. "Discuții au fost mereu la Gica Hagi.…

- Gheorghe Hagi a afirmat ca este pe punctul de a pleca din Romania, daca i se ofera șansa de a pregati un club puternic din Europa. ”Vreau sa antrenez un club mare, sa castig in Europa. Si, a doua dorinta, vreau sa conduc o echipa nationala. Dupa atatia ani in care am format totul la Viitorul,…

- Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, a comentat eșecul dureros suferit de Romania U19, care a ratat in ultimele minute calificarea la EURO. "Regele" a vorbit despre sfaturile pe care le-a dat jucatorilor sai din Academie dupa infrangerea cu Ucraina, 1-2. "Dupa parerea mea, viața e facuta din momente…

- Fostul international Gica Popescu a dezvaluit, luni, cum a ajuns sa lucreze in cadrul Guvernului, pentru organizarea Campionatului European de fotbal din 2020, si a marturisit ca a refuzat sa primeasca bani pentru acest serviciu. Fostul mare fundas central, ajuns la 50 de ani, a precizat…

- Ianis Hagi este de vanzare. ”Depinde de el. Trebuie sa joace”. Managerul tehnic al echipei Viitorul, Gheorghe Hagi, a anuntat, luni seara, ca este dispus sa-l vanda pe Ianis la un alt club, chiar daca fiul sau abia s-a intors, in aceasta iarna, de la Fiorentina. Fostul international il considera pregatit…

- Gica Hagi o felicita pe FCSB pentru transferul lui Dragoș Nedelcu, mijlocaș de 21 de ani pe care Gigi Becali a platit 2 milioane de euro celor de la Viitorul. "Regele" il vede pe Nedelcu drept cel mai bun mijlocaș din Liga 1, chiar daca in ultima vreme evoluțiile acestuia n-au fost cele mai bune. "Eu…

- 28 la suta dintre jucatorii convocați la primele patru loturi naționale au trecut prin mainile lui Gheorghe Hagi, cinci dintre ei fiind decisivi in meciurile Romaniei de sambata seara. Fotbalul romanesc da din nou semne de bucurie in ceea ce privește echipele naționale. ...

- ORA DE VARA 2018, efecte. Se schimba ora. Romania va trece la ora de vara in martie 2018. In noaptea de sambata spre duminica Romania trece de la ora de iarna la cea de vara, astfel ora trei devenind ora patru. ORA DE VARA 2018, efecte. Așadar, Romania trece la ora de vara pe data de 25 martie…

- Razvan Burleanu, in campanie electorala la Bistrița: ”N-aveți fotbal din cauza ca n-aveți manager! Vreți sa se intoarca cooperativa?!”. Burleanu a fost la Bistrița. sa se asigure ca are 4 voturi la alegerile de luna viitoare, scrie sportulbistritean.ro. EXCLUSIV | Lista completa a cluburilor care voteaza…

- Gica Hagi, managerul tehnic de la Viitorul, a declarat din nou ca este decis sa plece din Romania și a spus ca nu mai refuza alte oferte. "Cred ca de acum incolo nu o sa refuz ofertele. Nu mai conteaza ce am refuzat. Nu a fost doar una, ci mai multe. Au fost si propuneri de la o echipa nationala care…

- Gica Hagi, 53 de ani, este tot mai sigur sa plece din Romania, sa renunțe la funcția de antrenor la Viitorul și sa preia un club important din Europa. Intrebat la TV Telekom Sport daca e pregatit sa ii ia locul lui Unai Emery la PSG, Hagi a spus: "Pai, credeti ca e imposibil sau ce? Este normal". "Regele"…

- Semnele unei noi bule imobiliare sunt tot mai clare. Cererea de imprumuturi pentru locuinte a crescut numai in ianuarie si februarie cu 50% fata de aceeasi perioada a anului trecut. În ceea ce priveşte costurile, luna februarie a adus scumpiri în cazul celor cu dobândă fixă,…

- Selecționerul Cosmin Contra iși pune mari speranțe in Dorin Rotariu, pe care il vede schimbat fața de perioada din Romania. Așteapta insa mai multe de la fostul dinamovist. "Ne intereseaza foarte mult soarta lui Roti si a lui Chipciu si o data la zece zile am trimis pe cineva in Belgia pentru ei. Rotariu,…

- Cea mai rece noapte din aceasta iarna începe cu minus 54 de grade, în zona de sud-vest a țarii. Meteorologii au prognozat ca noaptea de 28 februarie spre 1 martie ar putea fi cea mai rece din aceasta iarna. Datele oficiale ale ANM confirma vreme polara…

- Antrenorul formatiei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, la lansarea candidaturii lui Ionut Lupescu la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, ca spera ca fostul sau coleg de la echipa nationala „sa duca Romania acolo unde ii este locul”.„Este momentul lui Ionut Lupescu. Il stim toti, un om pregatit,…

- Ionut Lupescu si-a anuntat candidatura pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal. Mesajul sau de campanie este urmatorul: “Din nou pentru Romania“. Lupescu i-a avut alaturi pe colegii de “Generatia de Aur”: Gica Popescu, Gheorghe Hagi, Cristi Chivu, Adrian Ilie, Daniel Pancu, Marius…

- Antrenorul formatiei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, luni, la lansarea candidaturii lui Ionut Lupescu la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, ca spera ca fostul sau coleg de la echipa nationala "sa duca Romania acolo unde ii este locul". "Este momentul lui Ionut Lupescu. Il…

- Boss-ul COSR crede ca Romania se va prezenta mult mai bine peste patru ani la JO de iarna de la Beijing Presedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat ca pentru urmatoarea editie a Jocurilor Olimpice de iarna va fi creat un program special, astfel incat Romania sa se prezinte mult mai bine decat la…

- Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, luni seara, ca jucatorii sai au facut un meci foarte bun cu FC Botosani, scor 2-1, in Liga I, apreciind ca acestia au potential pentru a intra in play-off-ul Ligii I. "Am aratat ca avem talent, am jucat bine, am marcat, mental al stat bine,…

- Ionuț Lupescu a postat un mesaj pe contul personal de Facebook prin care ataca Federația pentru modul in care se comporta cu FCSB și Viitorul și ii cere lui Gica Hagi sa nu plece din Romania, așa cum "Regele" anunța de la o vreme. "Ii mulțumesc lui Gheorghe Hagi pentru ca iși pune speranța in schimbarile…

- Antrenorul echipei Viitorul, Gheorghe Hagi, crede ca cel care va castiga alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal trebuie sa-si propuna sa depaseasca performantele atinse de generatia din care face parte.Gheorghe Hagi a sustinut duminica, o conferinta de presa in Mamaia, in…

- Antrenorul echipei Viitorul, Gheorghe Hagi, a spus ziaristilor italieni inainte de meciul cu Lazio, ca FCSB este o formatie aproape la fel de experimentata ca si una din Italia, considerand ca aceasta este capabila de orice rezultat. Hagi a precizat ca echipele de club reprezinta Romania in competitiile…

- Ionuț Lupescu a vorbit despre eventuala plecare a lui Gica Hagi din fotbalul romanesc și despre modelele pe care trebuie sa le urmeze Federația Romana de Fotbal. "Am vorbit cu Gica Hagi și Gica Popescu. I-am zis lui Hagi: «Gica, tu pleci și eu vreau sa vin». Il ințeleg. A investit foarte mult, nu doar…

- „Regele” trage un semnal de alarma si spune ca fara investitii serioase la nivelul copiilor si juniorilor, fotbalul nostru va muri. Cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor recunoaste ca la finalul acestui sezon va parasi Romania pentru a prelua fraiele unei alte echipe din Occident. Gheorghe Hagi…

- Gica Popescu a declarat ca Gica Hagi a refuzat oferte uriase, dar ca este decis sa plece din Liga 1. "Am fi putut pleca impreuna, dar nu am facut-o pentru ca el a vrut sa ramana aici. Poate sa antreneze la un nivel foarte inalt, a avut proiecte puse pe masa, dar tine foarte mult la proiectul…

- Gica Hagi a decis sa nu mai vorbeasca despre situația fotbalului romanesc. Dupa ce a tras cateva concluzii și a anunțat ca se gandește sa plece din Romania, antrenorul echipei FC Viitorul și-a indreptat nemulțumirea catre mass-media.

- Gheorghe Hagi implinește 53 de ani. Cum iși serbeaza “Regele” ziua de naștere. Cel mai mare fotbalist roman e suparat de ziua lui. Fotbalul este in mare sarbatoare luni, 5 februarie: fostul fotbalist Gheorghe Hagi, patronul echipei Viitorul Constanța, implinește 53 de ani. Daca in alți ani “Regele”…

- Gheorghe Hagi nu va mai vorbi despre fotbalul romanesc si se va concentra doar pe munca pe care o depune la FC Viitorul, a anuntat fostul international pe site-ul oficial al campioanei, duminica, la doua zile de la conferinta de presa in care a transmis ca vrea sa paraseasca Romania. „La ultima…

- "La ultima conferinta de presa mi-am exprimat opinia personala legata de situatia fotbalului romanesc, in care am precizat ca fotbalul la nivel mondial se dezvolta, iar la noi in tara avem mai putine stadioane, echipe, jucatori, antrenori si mai putini suporteri. Aceasta situatie a fotbalului din…

- Gheorghe Hagi nu va mai vorbi despre fotbalul romanesc si se va concentra doar pe munca pe care o depune la FC Viitorul, a anuntat fostul international pe site-ul oficial al campioanei, duminica, la doua zile de la conferinta de presa in care a transmis ca vrea sa paraseasca Romania.

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania. „Va…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania, informeaza…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs marca inregistrata, in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania!

- Gica Hagi a anuntat ca intentioneaza sa plece din Romania, dezamagit fiind de atitudinea unor jurnalisti. Deranjat de un articol, dar si de analizele facute in unele emisiuni televizate, "Regele" a marturisit ca nu va mai discuta de-acum despre problemele fotbalului romanesc si, cu prima ocazie, va…

- Conducatorul clubului FC Viitorul, Gheorghe Hagi, s-a declarat dezamagit de modul in care a fost tratat fiul sau la Fiorentina, precum si de afirmatiile facute de antrenorul echipei italiene, Stefano Pioli, care a spus ca lui Ianis Hagi i-a lipsit rabdarea. "Eu sunt dezamagit de ce s-a intamplat…

- Au mai ramas 10 zile pina la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang transmise de TVR. Cei 28 de sportivi care vor reprezenta Romania au fost prezentati oficial, azi, intr-o gala transmisa in direct de TVR HD.

- Romania va fi reprezentata de 25 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, intreaga delegatie numarand 50 de persoane, a declarat, joi, pentru AGERPRES , presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu. Cele sapte discipline la care vor concura sportivii romani…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei va juca un meci de pregatire impotriva selectionatei similare a Angliei, pe 24 martie, in deplasare, informeaza site-ul frf.ro. Partida se va disputa in cadrul cantonamentului pe care nationala U21 il va efectua in Marea Britanie, incepand cu 20 martie. Jucatorii…

- In acest context, vor fi solicitate masuri de securitate sporite la sediul misiunii diplomatice romane, a declarat, luni, ministrul Teodor Melescanu. 'In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar -…

- Ianis Hagi s-a antrenat cu Viitorul in Turcia. Antrenamentul din aceasta searade sambata seara al campioanei Romaniei a fost condus de managerul tehnic Gheorghe Hagi, care a ajuns astazi la Belek. La ședința de pregatire a participat și Ianis Hagi, fiul ”Regelui”, al carui transfer de la Fiorentina…

- FC Viitorul a ajuns in cantonamentul de la Belek, iar astazi elevii lui Gheorghe Hagi au efectuat primele antrenamente. Campioana Romaniei va disputa duminica primul meci amical, impotriva lui Galatasaray Istanbul. Partida va avea loc de la ora locala 17:00, 18.00 in Romania. Gheorghe Hagi a ajuns astazi…

- FC Viitorul a anuntat, marti, ca a ajuns la un acord cu gruparea italiana Fiorentina, pentru readucerea la Ovidiu a mijlocasului Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, transmite News.ro . “FC Viitorul este de acord cu suma de transfer si cu procentele solicitate de Fiorentina”, este singura precizare pe…

- Temperaturile ridicate din aceste zile, cu 19 grade Celsius, atinse la Lugoj, judetul Timis, i-au luat prin surprindere chiar si pe meteorologi, care admit ca vremea din aceste zile reprezinta „o anomalie”

- Managerul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a revenit, duminica, din Italia, impreuna cu fiul sau, Ianis, si a anuntat ca acesta nu se va mai intoarce la Fiorentina."Aici ramane, nu mai pleaca. Tratativele sunt avansate, chiar foarte avansate. Sper sa il avem cu noi cand incepem campionatul in Liga…

- Ianis Hagi (19 ani) a fost transferat de Fiorentina de la Viitorul în vara lui 2016, dar tânarul fotbalist român nu a reusit sa se impuna la gruparea "viola". Oficialii formatiei italiene cauta solutii, însa ofertele primite nu au fost pe placul lor.…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Fotbal Club Viitorul anunta, prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul sau oficial, ca echipa campioana a României a transmis în data de 30 decembrie în mod oficial clubului italian Fiorentina, prin intermediul directorului sportiv, Pantaleo Corvino, o oferta de cumparare…