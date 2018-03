Stiri pe aceeasi tema

- Hackerul roman Guccifer 2.0 era ofițer al serviciului de informații al armatei rusești, potrivit publicației The Daily Beast. Pe numele lui adevarat Marcel Lazar Lehel, Guccifer a negat in trecut eventuale legaturi cu serviciile de i...

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a amendat Vodafone cu 130.000 lei si Orange cu 50.000 lei pentru nerespectarea Regulamentului european "Roam like at home" in Roman...

- Din anul 2008 și pana acum, au fost fabricate in uzina Ford circa 330.000 – 350.000 de vehicule. Fabrica are termen pana in 2025 sa produca la Craiova 810.000 de mașini. In caz contrar va returna statului roman o parte ...

- Miercuri, 21 martie 2018, ora 13.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisata expoziția „Ex-Libris Brancuși”. Manifestarea iși propune sa marcheze implinirea a 142 de ani de la nașterea celui mai mare sculptor roman, Constantin Brancuși. Expoziția omagiu va reuni lucrarile a peste 200…

- Tenismanul roman Marius Copil a coborat trei pozitii si se afla pe locul 84 in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), dat publicitatii luni. Elvetianul Roger Federer ocupa in continuare primul loc, urmat de spaniolul Rafael Nadal, in timp ce pe locul al treilea se afla croatul Marin…

- Tudor Pop a inventat, la 17 ani, alaturi de colegii sai de la Liceul Ion Luca Caragiale din Capitala, o pereche de ochelari – Mitra Glasses – care-i ajuta pe nevazatori sa-si castige independenta. Inventia sa a fost premiata peste tot in lume, iar la anul, daca Tudor Popa strange suficienti bani, ar…

- Prin deciziile Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) sau pentru punerea lor în aplicare nu s-a stabilit în mod concret și nu s-a impus încheierea unor protocoale între instituțiile statului român, se

- Aflat dincolo de Ocean, Dan Tudorache continua discutiile cu oficialii americani. De aceasta data, nu pe teme medicale, ci in privinta unor chestiuni ce tin de educatie si infrastructura. Tudorache a discutat cu viceprimarul orasului Washington, Ahnna Smith. Mai exact, edilul roman “a demarat discutiile…

- Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria. Trei masini s-au facut praf in urma impactului deosebit de violent, iar trei oameni au ajuns la spital in stare grava. Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria.

- Un roman acuzat in Marea Britanie de o frauda uriasa, care a contribuit la furtul a miliarde de euro din bancomate prin intermediul dispozitivelor sofisticate de de tip skimming, si-ar fi folosit castigurile uriase pentru a-si asigura evadarea. Alexandru Sovu a fost numit “cel mai mare jefuitor de banci…

- Fostul agent dublu rus Serghei Skripal si fiica sa Iulia au fost otraviti cu un agent neurotoxic numit „novicioc” (novice), o arma dezvoltata de Uniunea Sovietica la sfarsitul Razboiului Rece.

- Revolutia fiscala se vede si in statistici. Castigul salarial mediu net a scazut in luna ianuarie cu 145 de lei, la 2.484 lei, comparativ cu luna decembrie, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).

- La emisiune Romania 9 de pe TVR 1, Traian Basescu a spus ca “Nicolae Popa a ieșit din zona in care era protejat de șeful poliției din Bali, l-au ars calcaiele sa mearga in Jakarta, și de acolo a fost luat”.

- Marian Neacsu, secretar general al PSD, a declarat, luni, legat de votul din Congresul PSD privind Conventia Nationala pentru presedintia Consiliului European, ca PSD va sustine un roman, indiferent de unde este, raspunzand la o intrebare daca l-ar sustine pe Klaus Iohannis.

- Ionuț Lupescu, susținut politic. Aflat in campanie electorala la Suceava, in perspectiva alegerilor FRF din 18 aprilie, ”Kaiserul” s-a intalnit cu presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur. Intre o intalnire de lucru cu oficiali ucraineni, intre care presedintii consiliilor regionale Cernauti…

- Hackerul roman Robert Butyka, cunoscut cu pseudonimul „IceMan”, a devenit celebru dupa ce a spart serverele NASA in 2010, infractiune pentru care a primit 3 ani de inchisoare cu suspendare. In schimb, el a fost condamnat la 7 ani de inchisoare cu executare intr-un alt dosar.

- Dupa discutiile avute cu omologul sau sarb, Klaus Iohannis a iesit, impreuna cu Aleksandar Vucic, in fata presei, pentru a trece in revista aspectele avute in vedere in timpul intrevederii de la Cotroceni. Printre acestea s-au regasit chestiuni ce tin de masurile necesar a fi luate pentru a “stimula…

- Statul roman vrea santierul naval din Mangalia, dar nu stie cum il va prelua de la sud-coreeni de la Daewoo si nici cine ii va fi asociat. Deocamdata, este cert interesul constructorului olandez...

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL si fostul ministru al Culturii! Sotia acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viata. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de Bucuresti din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul Ponta.…

- Investitiile operatorului roman de transport al energiei electrice in modernizarea statiilor electrice si a sistemelor de comanda-control-protectii aferente acestora, precum si in inlocuirea autotransformatoarelor si transformatoarelor de putere in statii electrice se vor ridica in acest an la 420,7…

- ”Eu mananc eugenii”, a spus Liviu Dragnea dupa sedinta CExN al PSD de luni, inainte de a prezenta concluziile sedintei.El a spus ca prefera eugeniile de la un producator din tara: ”Sunt singurii care fac eugeniile ca atunci cand eram eu mic”. Unul dintre jurnalistii prezenti l-au atentionat…

- Gary Oldman a caștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rol principal, la cea de-a 90-a ediție a Premiilor Oscar, pentru interpretarea sa din filmul Darkest Hour. Premiul a fost prezentat de actrițele Jane Fonda și Helen Mirren. LIVE TEXT Premiile Oscar 2018 / Cine sunt caștigatorii premiilor…

- Europarlamentarul socialist Ana Gomes are o reactie dura fata de acuzatiile premierului roman Viorica Dancila. Ea spune ca „a apucat-o rasul” cand a auzit ca ar avea legaturi cu George Soros. ”In primul rand, ma mir ca aceasta doamna vorbeste. Credeam ca e muta. In atatia ani in care am fost impreuna…

- Presedintele Klaus Iohannis i ar putea succede polonezului Donald Tusk la sefia Consiliului European. Informatia apare pe site ul de stiri Hotnews.ro, care citeaza surse politice. Potrivit acestor informatii, seful statului roman ar urma sa preia pozitia ocupata in prezent de Donald Tusk, scrie Digi…

- „Eu cred ca a fost o intalnire buna si prin luarile de cuvant am facut o serie de precizari. Din punctul nostrul de vedere, am precizat urmatoarele lucruri: deciziile CCR sunt general obligatorii si, in ceea ce priveste legile justitiei, le vom pune in concordanta cele trei legi cu deciziile CCR,…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu, ii cere liderului PSD, Liviu Dragnea, sa-si ceara scuze. Solicitarea acestuia vine la o zi dupa decizia CNCD in cazul premierului Viorica Dancila.''De anul trecut v-am tot spus ca Dragnea pune mana pe toate institutiile si le foloseste cum vrea el. Ultima…

- Grupul italian Fincantieri, printre cei mai mari constructori de nave din lume, cu afaceri anuale de peste 4 miliarde euro, care controleaza si grupul norvegian Vard, proprietarul santierelor navale din Tulcea si Braila, a trimis Guvernului roman o oferta de management operational al Santierului…

- Inca o veste frumoasa despre un cineast roman, care a obtinut o reusita remarcabila la Berlin. Marea premianta la actuala editie este Adina Pintilie, cu filmul pe care l-a regizat, “Nu ma atinge-ma”/”Touch me not”. Pelicula a obtinut, sambata seara, “Ursul de Aur”, in cadrul celebrului Festival International…

- Ronald Gavril și-a revenit din pumni: ”Sunt bine fizic și psihic”. Boxerul roman Ronald Gavril, care a pierdut in urma cu o saptamana meciul pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie cu americanul David Benavidez, a declarat, vineri, ca si-a revenit psihic si fizic dupa acest esec. ”Buna…

- Reguli noi pe care orice roman ar trebui sa le știe! Care sunt situațiile in care polițiștii au voie sa foloseasca forța in cazul cetațeanului! Ce riști daca nu respecți ordinele unui agent sau daca refuzi legitimarea?

- La eveniment sunt invitati, alaturi de autor, Catalina Mihalache, c.s.III, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol" din Iasi si prof. univ. dr. Lucian Leustean, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Sala este neincapatoare, multi participanti stau la usa. „Povestea dosarului…

- Adriana Trandafir, partenera lui Marian Ralea. Talentata și iubita de publicul roman, actrița formeaza, alaturi de Marian Ralea, un cuplu de olteni plin de umor in serialul produs și regizat de Ruxandra Ion – “Fructul oprit”. Indragita actrița marturisește ca umorul i-a fost de ajutor in numeroase situații,…

- Edward Iordanescu a facut adevarate minuni la Astra in acest sezon, calificand-o fara prea mari emoții in play-off, dupa ce antrenorul de 39 de ani a schimbat din mers o echipa intreaga. Tehnicianul a explicat pentru Gazeta Sporturilor cum va pregati meciul cu Dinamo, decisiv pentru "caini", de sambata…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a chemat-o, marti dimineata, in audienta, pe Andreea Cosma, deputat PSD, dupa ce aceasta a facut apel la ministru, sustinand ca a primit mesaje de amenintare.

- Tudor Barbu a marturisit, in direct la emisiunea de televiziune pe care o modereaza, care este salariul sau lunar. Tudor Barbu este un politician și ziarist roman. A fost ales senator in legislatura 2012-2016, din partea PP-DD. In prezent, este realizatorul și moderatorul emisiunii „Se intampla acum”,…

- Luana si Cabral Ibacka au avut o relatie cinci ani, timp in care au devenit si parinti. Cei doi au impreuna o fata, pe Inoke, in varsta de aproape 16 ani. Relatia celor doi s-a terminat, dar au mentinut o relatie de prietenie si dupa divort.

- Elon Musk, fondatorul SpaceX și Tesla, cel care a trimis zilele trecute in spațiu cea mai puternica racheta din lume, a marturisit ca ii datoreaza succesul de care se bucura acum unei activitați pe care obișnuiește sa o practice inca de mic. Musk citește foarte mult, mai ales din domenii precum tehnologie…

- La mai bine de o luna de cand a dat marea veste intregii lumi, Laura Cosoi a acceptat sa vorbeasca intr-un interviu acordat pentru emisiunea "La Maruta" despre sarcina. Desi este in cel de-al doilea trimestru de sarcina, actrita a marturisit ca nu a luat niciun kilogram in greutate. Cum se poate asa…

- Alesi democrati din Congresul SUA au facut un apel duminica la presedintele Donald Trump sa respecte statul de drept si sa nu-i concedieze pe inaltii responsabili cu ancheta privind legaturile dintre Rusia si echipa de campanie a miliardarului american, informeaza AFP. "Daca presedintele…

- Business Insider a întocmit o lista a celor mai atractive trasaturi feminine pe care dr. Midge Wilson, profesor de Psihologie si Studii de Gen la DePaul University, a numit-o „evaluarea capacitatii de reproducere”. Soldurile late, bratele lungi si vocea sunt…

- Mihaela Radulescu a dezvaluit cum reușește sa arate mai tanara. Intr-o postare pe blogul personal, vedeta de la Pro tv le-a marturisit tuturor care sunt secretele ei in materie de frumusețe. Mihaela Radulescu, care pe 3 august a implinit 48 de ani , reușește sa aiba un ten perfect și asta datorita…

- Caroline Wozniacki (2 WTA), adversara Simonei Halep din finala Australian Open, le-a dat o tema de reflecție tuturor comentatilor sportivi, dezvaluind ca toți ii pronunța numele greșit. Caroline Wozniacki, daneza cu origini poloneze și o adevarata poliglota, vorbitoare de 8 limbi, a dezvaluit intr-un…

- Victor Pițurca spune ca Ionuț Lupescu va candida pentru șefia FRF pe 18 aprilie și a dezvaluit cat caștiga acesta in funcția de director al Comisiei Tehnice al UEFA. "Lupescu e foarte bun in organizare. Am avut ocazia sa muncesc cu el 2-3 ani de zile la Federație. Era extraordinar. Era absolut peste…

- Dezvoltatorul din spatele noului joc God of War a dezvaluit ca inițial acțiunea jocului ar fi trebuit sa aiba loc in Egipt, dar s-a optat intr-un final pentru Scandinavia pentru ca nu a vrut sa interfereze cu Assassin’s Creed Origins. Intr-o discuție cu Game Informer, Cory Barlog a dezvaluit…

- Intr-o lume postapocaliptica, un fel de Detroit al Facebook si Google, analogia este realizata intr-un mod foarte interesant de Lacatusu, care isi imagineaza decaderea care s-a abatut chiar si peste cateva simboluri ale secolului 21 si, implict, ale consumerismului. Ideea in sine este cea de ”trecere…

- Angajata unui magazin din Spania care fusese concediata pentru ca a dezvaluit unei fetite ca nu Mos Craciun aduce cadourile nu isi va primi slujba inapoi, a decis o instanta, noteaza DPA. Potrivit unei hotarari pronuntate marti de o instanta din Santa Cruz de Tenerife, concedierea angajatei…

- Simona Halep (1 WTA) a pornit ca din tun in turneul demonstrativ de la Hua Hin (Thailanda), acolo unde nu i-a dat nicio sansa Johannei Konta (9 WTA). Pentru ea, urmeaza finala in care si-a aflat si adversara.