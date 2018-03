Stiri pe aceeasi tema

- Hackerul cunoscut sub numele de Guccifer 2.0, cel care pretinde ca i-a spart contul de e-mail democratei Hillary Clinton este, de fapt, agent al serviciului militar rus de informatii GRU. Potrivit Business Insider, barbatul lucra pentru serviciile de inteligenta din Rusia.

- Un barbat a facut furori pe Internet, dupa ce a fost prins in trafic, circuland fara permis de conducere. Video-ul in care sta de vorba cu un reporter, a devenit viral pe rețelele de socializare, datorita raspunsurilor sale senzaționale. Intrebat daca a fost supus unei evaluari psihiatrice, barbatul…

- Incredibil, dar adevarat! La același bal al bobocilor de acum doi ani, din localitatea vasluiana Barlad, un alt elev a oferit un raspuns amuzant. Colega lui care a spus ca Rusia e capitala Londrei a devenit celebra pe internet, dupa ce videoclipul a devenit viral. Acum, adolescentul care nu a știut…

- Rusia i-a convocat pe ambasadorii straini acreditati pe teritoriul sau, miercuri, la o ”intalnire cu responsabili si experti de la Departamentul insarcinat cu chestiuni de neproliferare si controlul armamentului” in cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

- World Rugby, organismul care guverneaza rugbiul in 15 si care organizeaza Cupa Mondiala, s-a sesizat dupa scandalul de la meciul Belgia - Spania, arbitrat de un roman si a cerut detalii forului european, Rugby Europe, condus de Octavian Morariu."Desi World Rugby nu deleaga arbitri pentru Rugby…

- Carmen Bejan, celebra studenta criminala din Arad, care a tranșat un barbat in camera ei de la Caminul studențesc din Timișoara, a ajuns personaj al unui roman polițist! (VEZI ȘI: Carmen Bejan, „regina” in inchisoare) Inspirata de povestea tinerei condamnate pentru uciderea unui client cu care s-ar…

- Aflat dupa gratii, dar la zi cu toate subiectele de mare interes. Sorin Ovidiu Vantu a continuat, in aceasta dimineata, seria postarilor pe Facebook cu un articol legat de succesul intregistrat de Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din Rusia. Omul de afaceri il lauda pe seful de stat rus,…

- Vladimir Putin a fost reales cu 76,67% din voturi pentru un al patrulea mandat la presedintia Rusiei, potrivit rezultatelor aproape definitive publicate luni, consolidandu-si si mai mult puterea, in plina criza cu Occidentul. Aflat la conducerea tarii de peste 18 ani in calitate de presedinte sau premier,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a semnat, alaturi de omologii sai din Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Suedia si Ucraina, o declaratie in care reafirma sprijinul pentru integritatea teritoriala a Ucrainei si pozitia de nerecunoastere a anexarii ilegale a Crimeei de…

- Dan Petrescu (50 de ani) a povestit intr-un interviu acordat in Italia despre cadoul primit de la Luciano Spalletti (59 de ani) in perioada in care antrena in Rusia. Italianul o pregatește in acest moment pe Inter. "Inaintea meciului cu Zenit, i-am spus ca va fi campion cand ne vom reintalni la retur.…

- Statul roman te-a furat si ti-a furat cam mereu, iar daca ai impresia ca nu te afecteaza direct combinatiile astea, un „magazin online” iti arata ca te inseli. O multime de proiecte care mai de care mai interesante apar zilnic pe Internet, iar acum e randul unuia care iti arata cat de mult a furat […]…

- Horia Moculescu a fost invitat la emisiunea „Rai da’ Buni”, moderata de Mihai Morar, unde a dezvaluit care ii sunt dorințele. Artistul a mai spus ca-i mandru de faptul ca este roman. Horia Moculescu va implini, duminica, 81 de ani si pentru a-l sarbatori, Mihai Morar i-a oferit in dar un tort, special…

- Israela Vodozov a murit, insa in urma ei a lasat lacrimi de durere! Cel mai devastat de plecarea femeii de afaceri este chiar fostul ei sot, Liviu Arteni, care a declarat recent ca a aflat de moartea ei de la roman stabilit in Spania. Barbatul care a fost insurat 9 ani cu Israela Vodozov nu-si […] The…

- Statele Unite au impus, joi, sanctiuni unui numar de 19 rusi in legatura cu amestecul Moscovei in alegerile americane din 2016, inclusiv celor 13 rusi inculpati in ancheta procurorului special Robert Mueller. Sunt vizate, de asemenea, cinci companii ruse, inclusiv Internet Research Agency…

- "Condamn cu fermitate utilizarea unui agent neurotoxic pe teritoriul unui stat aliat al Romaniei, actiune care incalca principii de drept international. Exprim deplina solidaritate cu Marea Britanie!", se arata in mesajul postat pe Facebook de Liviu Dragnea. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe…

- Rusia a respins ultimatumul Marii Britanii, prin care aceasta cerea Rusiei sa explice in maximum 24 de ore de ce fostul agent rus Serghei Skripal si fiica acestuia au fost otraviti cu o substanta neurotoxica de uz militar. Potrivit Vedomosti, maine Londra ar putea anunța sancțiuni impotriva Moscovei.

- Rusia este, foarte probabil, responsabila pentru otravirea fostului spion Serghei Skripal și a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii. Aceasta declarație a fost facuta de premierul Theresa May, in Parlamentul de la Londra.

- Rusia este ”foarte probabil” vinovata de otravirea lui Serghei Skripal, a acuzat luni, in Parlament, premierul britanic Theresa May, transmit The Associate Press si BBC News.Un fost agent dublu rus si fiica sa au fost otraviti cu un agent neuritixic de uz militar de tipul celor dezvoltate…

- Theresa May a convocat luni o reuniune a Consiliului de Securitate nationala, dupa otravirea fostului agend dublu Serghei Skripal, in conditiile in care autoritatile sunt sub focul criticilor pentru ca au asteptat o saptamana inainte de a oferi sfaturi sanitare, scrie AFP.

- Premierul britanic Theresa May ar putea astazi acuza oficial Rusia de tentativa de asasinare a fostului ofiter GRU Serghei Skripal și a fiicei acestuia, scrie The Times, citand surse guvernamentale. Potrivit publicației, anunțul ar putea fi facut luni, 12 martie, dupa ședința Consiliului Național de…

- Autoritatile britanice discuta cu cele americane si cu aliatii europeni masurile de riposta la care s-ar putea recurge daca se dovedeste ca Rusia este in spatele atacului cu un agent neurotoxic impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia.

- Vicepremierul Bulgariei, Valeri Simeonov, a declarat pe postul de televiziune BNT ca Patriarhul Moscovei și al Intregii Rusii este „un agent KGB“ și „mitropolitul țigarilor” din Rusia. Simeonov a comentat astfel declarația Patriarhului Kirill, care a spus ca a fost dezamagit de interpretarea istorica…

- Echipa procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza ingerintele ruse in alegerile americane din 2016, a strans probe potrivit carora o intalnire care a avut loc in ianuarie, in Seychelles, a reprezentat o incercare de stabilire a unui canal secret de comunicare intre Administratia Trump si Kremlin.…

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL și fostul ministru al Culturii! Soția acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viața. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de București din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul…

- Nu exista roman care sa nu fi avut, de-a lungul timpului, probleme cu taximetriștii. Razvan Sandulescu, soțul Simonei Gherghe, a povestit experiența pe care a avut-o cu mai mulți șoferi, care au refuzat sa-l duca la destinație pe motiv pentru ca avea… bagaje! „Intrebarea pe care o recepționez in plin…

- Kieron Durkan, un popular fotbalist englez, a fost gasit mort in masina sa, care era parcata intr-o rezervatie naturala. Kieron Durkan a fost gasit la Wigg Island, in Runcon, oras industrial si port din nord-vestul Angliei, unde acesta a copilarit. Poliția a declarat ca nu exista circumstanțe suspecte…

- Vladimir Putin a ținut un discurs despre starea națiunii, cu trei saptamani inainte de alegerile parlamentale. El a dat o lovitura de imagine, cand a anunțat mai multe realizari ale cercetarii rusești in domeniul militar. ”La disparitia URSS, Rusia era plina de datorii, economia nu functiona si „partenerii…

- Cunoscutul interpret de manele, Liviu Guța, a uimit pe toata lumea duminica, atunci cand a ales o piesa care a fost apreciata de sute de milioane de oameni! ”Heal the world”, melodia scoasa de regretatul Michael Jackson, a fost cintata magnific de artistul roman, chiar in propriul studio. Fara indoiala,…

- Barbatul de 30 din Roman care și-a aruncat tatal de la balconul locuinței a fost prins! El se afla in localitatea Borsec, din Harghita, și era dat in urmarire generala, dupa ce fugise de la locul faptei, vineri dupa-amiaza. Sambata seara el a fost depistat in timp ce se deplasa pe jos in orașul Borsec,…

- Reporterii DAS (Departamentul de Anchete Speciale al CANCAN.RO) au intrat in posesia unor documente terifiante. Va prezentam, in exclusivitate, cum se executau asasinatele in serie comandate de Sergiu Bahaian, supranumit ”Calaul de boschetari”, cel care, in anii ’90, a initiat un joc piramidal in urma…

- Reguli noi pe care orice roman ar trebui sa le știe! Care sunt situațiile in care polițiștii au voie sa foloseasca forța in cazul cetațeanului! Ce riști daca nu respecți ordinele unui agent sau daca refuzi legitimarea?

- ‘Balena albastra’ a revenit si a facut doua victime! Autoritatile din Rusia investigheaza moartea a doua surori vitrege care sunt suspectate ca ar fi jucat ‘Balena albastra’. Maria Vinogradova, de 12 ani, si sora ei vitrega Anastasia Svetozarova, de 15 ani, au fost gasit moarte. Cele doua se aflau pe…

- Un atac armat a avut loc la un festival din Rusia, cel puțin cinci persoane decedand, iar alte patru fiind ranite. Un barbat a deschis focul asupra oamenilor aflați la festivalul ținut in orasul Kizlear, din provincia rusa Daghestan, au anuntat autoritatile locale. Atacatorul a fost impușcat mortal…

- Bannon a fost interogat mai multe ore timp de doua zile de catre echipa procurorului special Robert Mueller, a adaugat joi seara CNN, citand o persoane apropiata de aceasta ancheta. Fostul consilier ultra-conservator al lui Trump a raspuns la toate intrebarile care i-au fost adresate in toate domeniile,…

- Fostul agent MI6 Christopher Steele, este cel care a dezvaluit ca Rusia are informații compromițatoare impotrvia lui Donald Trump. Washington Post a informat ca Steele a dat FBI-ului doar o parte din textul despre Trump și Rusia. Totodata, dosarul care a ajuns la FBI nu a ajuns din afara Statelor…

- Rusia va trebui sa suporte ”consecintele” daca intervine in alegerile de la jumatate de mandat in Statele Unite, a avertizat secretarul de Stat american Rex Tillerson, in cursul unui turneu diplomatic in America Latina, relateaza AFP conform News.ro . Intr-un interviu acordat postului Fox News, Rex…

- Republicanii acuza implicarea lui Hillary Clinton in dosarul instrumentat de fostul spion britanic, Christopher Steele. Fostul agent MI6 Christopher Steele, este cel care a dezvaluit ca Rusia are informații compromițatoare impotrvia lui Donald Trump. Scandalul a izbugnit dupa ce s-a…

- Zilele trecute, avind nevoie de amanunte despre Ordinul 227 al lui Stalin din 28 iulie 1942 cunoscut in istorie sub numele de Nici un pas inapoi! am luat din Biblioteca de acasa, de pe rafturile care alcatuiesc Dulapul consacrat Departamentului De la Rusia țarista – URSS – Federația Rusa postcomunista,…

- Biroul Federal pentru Investigatii verifica daca bancherul rus Aleksandr Torsin, un apropiat al presedintelui Vladimir Putin si viceguvernator al Bancii Centrale a Rusiei, a trimis bani Asociatiei Nationale pentru Arme de foc din Statele Unite pentru a-l ajuta pe Donald Trump sa castige alegerile din…

- Consilierul prezidential american a declarat luna trecuta la Fundatia Jamestown ca SUA au dovezi ale ingerintelor ruse in campania pentru scrutinul prezidential din Mexic, se arata intr-o inregistrare postata sambata pe Twitter de un jurnalist de la cotidianul Reforma."Ati vazut deja semnele…