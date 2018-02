Stiri pe aceeasi tema

- O companie de securitate a venit cu o idee inedita pentru a atrage noi angajați. Potrivit anunțului lansat in presa, cei care vor lucra la Atlas Security, in Zulia, Venezuela, vor primi, pe langa salariul de zece dolari și 144 de oua. O companie de securitate din Venezuela ofera bonus motivațional in…

- Coreea de Nord reprezinta o amenintare pentru toate statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice, a estimat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in prima zi a Conferintei de Securitate de la Munchen, potrivit dpa. ''Coreea de Nord continua sa-si dezvolte programele nuclear si de…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a afirmat ca detensionarea temporara a relatiilor intre Phenian si Seul nu poate crea disensiuni intre Statele Unite si Coreea de Sud, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press.

- 1, 7 milioane de euro va primi anual Simona Halep de la cel mai mare producator de echipament sportiv din lume, ale carui confecții au fost purtate, in premiera mondiala, de Ilie Nastase in 1972.

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a declarat, vineri, ca presedintele sud-coreean Moon Jae-in sustine decizia Washingtonului de a impune noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord, adaugand ca Seulul recunoaste ca presiunile au fortat Phenianul sa poarte discutii cu Coreea de Sud, relateaza Reuters.

- Jeanette Manfra, seful securitatii cibernetice din cadrul Departamentului National de Securitate al SUA, a declarat intr-un interviu pentru NBC News ca rusii au intrat cu succes in sistemul de vot al mai multor state americane, inainte de alegerile prezidentiale din 2016, relateaza News.ro.

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca Statele Unite sunt ”pregatite de orice eventualitate” in fata amenintarii nord-coreene, subliniind ca ”toate optiunile” sunt ”pe masa”. ”Lumea sa stie, in aceasta baza aeriana Yokota si oriunde altundeva, ca noi suntem pregatiti de orice eventualitate”,…

- Phenianul a anuntat, joi, ca oficialii nord-coreeni care se vor deplasa in Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna nu vor purta discutii cu oficialii americani, a relatat agentia nord-coreeana KCNA, citata de site-ul Reuters.

- Rusia a inceput repatrierea muncitorilor nord-coreeni prezenti pe teritoriul sau, punand astfel in aplicare sanctiunile adoptate la sfarsitul lunii decembrie de Consiliul de Securitate al ONU, a anuntat miercuri ambasadorul Rusiei in Coreea de Nord, informeaza AFP. "Interdictia (prezentei) muncitorilor…

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.…

- PHI Group a anuntat ca a incheiat un acord cu un partener din Transilvania pentru a cultiva canabis medicinal in sere si a construi un centru wellness pentru tratamente naturiste. Americanii vor sa construiasca si o centrala electrica pe gaz si un parc industrial.

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti,…

- Beijingul a informat sambata ca a trimis o nava de razboi pentru a respinge un distrugator american care i-a 'incalcat' suveranitatea trecand prin apropierea unei mici insule disputate din Marea Chinei de Sud.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania sustine implementarea riguroasa a sanctiunilor internationale impuse Coreii de Nord de ONU si UE si a exprimat speranta ca eforturile comunitatii internationale vor conduce la solutionarea durabila a acestui dosar. E o premiera o astfel de…

- Cercetatori germani sustin ca grupurile de WhatsApp pot cadea victima hackerilor, in pofida criptarii folosite de aplicatia celor de la Facebook. Potrivit acestora, oricine reuseste sa dobandeasca controlul asupra serverelor folosite de WhatsApp se poate adauga intr-un grup de discutii fara a fi necesara…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- Imagini recente din satelit arata ca la poligonul nuclear nord-coreene Punngye-ri s-au efectuat pe tot parcursul lui decembrie 2017 excavatii la tuneluri la portalul de vest. Portalul de nord, utilizat pentru precedentele cinci teste nucleare ale Coreei de Nord, este in continuare inactiv, sustine…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN.

- Masinile inteligente, conectate la internet, au prevazute sisteme de securitate foarte avansate, dar sunt vulnerabile atacurilor cibernetice. Hackerii ar putea sa controleze o astfel de masina de la distanta, chiar si de pe alt continent. “Daca eu ma aflu, spre exemplu, in Europa, in Romania si merg…

- Brian Krzanich, seful Intel, si-a vandut in luna decembrie a anului trecut toate actiunile Intel pe care legislatia americana ii permitea sa le vanda. Vanzarea a ridicat automat suspiciuni dupa ce s-a aflat de cele doua probleme grave de securitate care afecteaza procesoarele Intel produse din 1995…

- Apple a anunțat ca toate dispozitivele sale cu iOS și sisteme din seria Mac sunt afectate de gaurile de securitate ale procesoarelor grafice, Meltdown și Spectre. Experții în securitate cibernetica au anunțat ca probleme de securitate Meltdown și Spectre pot cauza adevarate catastrofe,…

- Nave chineze au fost observate A®n octombrie furnizA¢nd A®n secret petrol unor nave nord-coreene, ocolind astfel sancAiunile internaAionale impuse regimului comunist de la Phenian din cauza programelor sale balistice AYi nucleare.

- Coreea de Nord, al carei program spatial nu este, dupa unele pareri ale expertilor, decat o acoperire pentru rachetele sale, pregateste lansarea unui satelit, potrivit unui ziar sud-coreean. O a noua serie de sanctiuni a fost adoptata saptamana trecuta de Consiliul de Securitate al ONU pentru a constrange…

- "Cele doua parti impartasesc opinia ca programul nord-coreean de rachete nucleare este contrar cerintelor Consiliului de Securitate al ONU", a indicat ministerul rus al Afacerilor Externe, intr-un comunicat."S-a subliniat ca este necesara trecerea cat mai rapida de la un limbaj al sanctiunilor…

- Statele Unite ale Americii au anuntat marti sanctiuni în privinta a doi oficiali nord-coreeni, pentru rolul acestora în dezvoltarea rachetelor balistice, cel mai recent pas într-o campanie menita sa preseze Phenianul sa renunte la programele

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator între Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters. Moscova îndeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la…

- Coreea de Nord, al carei program spatial este in opinia unor experti doar o acoperire pentru programul sau balistic, pregateste lansarea unui nou satelit, a informat marti un jurnal sud-coreean, citat de AFP. Saptamana trecuta, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat a noua serie de sanctiuni…

- Ignyta, cu sediul in San Diego, California, se concentreaza pe medicina de precizie in oncologie, care urmareste sa testeze, sa identifice si sa trateze pacientii cu cancer care prezinta mutatii rare specifice. "Acordul de fuziune a fost aprobat in unanimitate de consiliile Ignyta si Roche", arata comunicatul.…

- Coreea de Nord a accelerat ritmul in 2017 in cursa sa catre inarmarea nucleara, sporind temerile unui conflict atomic, temeri demne de cele mai intunecate ore ale Razboiului Rece, comenteaza AFP, care noteaza ca acest dosar va continua sa tina prima pagina a ziarelor si in 2018, cata vreme Occidentul…

- Coreea de Nord a calificat vineri ca "document criminal" raportul Casei Albe privind strategia de securitate nationala, la cateva ore dupa adoptarea de catre Consiliul de Securitate al ONU a unor noi sanctiuni impotriva Phenianului, relateaza AFP preluat de agerpres. Raportul cu privire la noua…

- Companiile care doresc sa-si ajute angajatii sa devina administratori mai buni ai securitatii cibernetice trebuie sa depaseasca pregatirea obisnuita. Cea mai buna modalitate de a instrui angajatii in lupta impotriva hackerilor este sa-i inveti cum sa gandeasca ca unul.

- Agentia de spionaj de la Seul a transmis ca hackerii nord-coreeni au intreprins in cursul acestui an mai multe atacuri cibernetice ce au vizat platforme de tranzactii cu criptomonede, reusind sa sustraga criptomonede cu o valoare curenta de peste 80 milioane de dolari, informeaza agentia Reuters, citand…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat asupra pericolului de a se ajunge la razboi cu Coreea de Nord, declarand ca rezolutiile Consiliului de Securitate privind programul nuclear coreean trebuie implementate de Phenian, dar si de celelalte tari, informeaza Reuters.“Este foarte…

- ​Hackeri platiti probabil de un stat au penetrat sistemul de securitate al unui obiectiv industrial de mare importanta, reusind sa opreasca activitatea, a anuntat compania de securitate informatica FireEye, citata de Reuters. FireEye nu a spus despre ce fel de obiectiv este vorba si nici industria in…

- Intr-un discurs in fata angajatilor programului balistic nord-coreean, Kim a declarat marti ca tara sa ‘merge inainte victorios si va deveni puterea nucleara si militara cea mai tare din lume’, potrivit KCNA. La 28 noiembrie, Phenianul a lansat o racheta balistica intercontinentala (ICBM) capabila,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un este hotarât sa faca din tara sa "puterea nucleara cea mai tare" din lume, a anuntat miercuri agentia de presa a Coreei de Nord, KCNA, preluata de AFP. Într-un discurs în fata angajatilor programului balistic nord-coreean, Kim a…

- Speculatorii nu sunt singurii care aplauda creșterea spectaculoasa a bitcoin-ului. Potrivit specialiștilor americani și liderul nord-coreean, Kim Jong-un are motive sa sarbatoreasca fiecare creștere a valorii criptomonedei, scrie CNN. In ultimele luni, experții și oficialii spun ca nord-coreenii au…

- Jeffrey Feltman, secretar general adjunct al ONU pentru Afaceri Politice, care a efectuat saptamana aceasta o vizita in coreea de Nord, si-a exprimat dorinta de a reduce tensiunile din Peninsula Coreea, a relatat, sambata, agentia nord-coreeana KCNA, citata de site-ul Reuters.

- Serghei Lavrov si Rex Tillerson s-au intalnit joi, la Viena, cu ocazia reuniunii Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Securitate in Europa (OSCE).Serghei Lavrov i-a transmis sefului diplomatiei americane ca Administratia Kim Jong-Un vrea negocieri directe cu Statele…

- Statele Unite au avertizat Coreea de Nord ca ar fi "complet distrusa" daca va izbucni razboiul, dupa ce Phenianul a lansat miercuri cea mai avansata racheta balistica intercontinentala, scrie Reuters. Ambasadorul american la ONU, Nikki Haley, a spus, la o reuniune a Consiliului…

- Statele Unite ale Americii cheama toate țarile sa taie legaturile diplomatice și comerciale cu Coreea de Nord, a declarat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, amenințand cu "distrugerea completa" a regimului nord-coreean "in caz de razboi", transmite AFP. …

- China este "extrem de ingrijorata" si "se opune cu tarie" noului test de racheta nord-coreean, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Beijing, care a indemnat totodata Phenianul sa se abtina de la escaladarea tensiunilor, transmit dpa si Reuters."China indeamna…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat, miercuri, ca tara sa a devenit un stat nuclear deplin, dupa ce Phenianul a testat cu succes un nou tip de racheta intercontinentala, care, potrivit nord-coreenilor, ar pune in raza sa de actiune „intreg continentul american“, releva AFP.

- Site-ul DCLeaks.com, pe care ar fi fost publicate prima data e-mailurile furate de pe serverele Partidului Democrat din SUA, este gazduit de o firma cu sediul intr-o fosta ferma de pui de langa Craiova, relateaza Associated Press.

- Consiliul de Integritate al Autoritații Naționale de Integritate (ANI) a examinat, astazi, dosarele celor trei candidați la funcția de președinte al ANI, inclusiv avizele de la Serviciul de Informații și Securitate, și a decis ca aceștia pot participa la concurs. Cei care concureaza pentru șefia ANI…