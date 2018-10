Hackerii care au legături cu Rusia au infectat companii din sectorul energiei şi transporturilor Un raport al cercetatorilor firmei ESET din Slovacia nu a atribuit niciunei tari atacul, care a avut loc in perioada 2015-jumatatea anului 2018, dar afirma ca acesta a fost facut de un grup acuzat de Marea Britanie ca are legaturi cu spionajul militar rus.



Acest raport este cel mai recent care provoaca suspiciuni in Occident legate de agentia rusa de spionaj GRU, acuzat de Marea Britanie ca efectueaza o campanie de atacuri cibernetice la nivel mondial si ca a incercat sa asasineze un fost spion rus in Anglia. Moscova respinge acuzatiile.



Investigatorii ESET au spus ca grupul…

Sursa articol si foto: rtv.net

