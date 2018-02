Hackerii au reușit să fure șase milioane de dolari dintr-o bancă. Ce metodă au folosit Hackerii au furat șase milioane de dolari din banca rusa utilizand prin sistemul SWIFT. Atacul cibernetic lansat anul trecut a fost facut prin intermediul sistemului de mesagerie internațional SWIFT, a anunțat vineri banca centrala rusa. Dezvaluirea, aflata intr-un raport al bancii centrale privind furturile digitale in sectorul bancar rusesc, este ultima dintr-un șir de atacuri cibernetice de acest tip. „Volumul operațiunilor efectuate in urma acestui atac a insumat 339,5 milioane de ruble (n.r. 6 milioane de dolari)”, a spus banca. Dupa publicarea raportului, un purtator de… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hackerii au furat 6 milioane de dolari din banca rusa utilizand prin sistemul SWIFT. Atacul cibernetic lansat anul trecut a fost facut prin intermediul sistemului de mesagerie internațional SWIFT, a anunțat vineri banca centrala rusa, citata de Reuters. Dezvaluirea, aflata intr-un raport al bancii centrale…

- Forbes a dat publicitații o lista cu 20 de persoane care s-au îmbogatit pe urma bitcoin si a altor criptomonede. Averea acestora este de 550 de miliarde de dolari, de 31 de ori mai mult decât aveau la începutul anului 2017. Câștigurile au fost…

- Hackeri necunoscuti au furat anul trecut 339,5 milioane ruble (sase milioane de dolari) dintr-o banca ruseasca in urma unui atac in care au utilizat sistemul international de plati SWIFT, a anuntat vineri Banca Centrala a Rusiei.

- Hackeri necunoscuti au furat anul trecut 339,5 milioane ruble (sase milioane de dolari) dintr-o banca ruseasca in urma unui atac in care au utilizat sistemul international de plati SWIFT, a anuntat vineri Banca Centrala a Rusiei, transmite Reuters.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat joi ca Rusia neaga categoric acuzatiile Mrii Britaniii conform carora Rusia ar fi responsabila pentru atacul cibernetic „NotPetya” de anul trecut, scrie Reuters. Peskov a declarat, in cadrul unei conferinte de presa,ca acuzatiile sunt nefondate…

- Potrivit MailOnline, Bliss a inceput tranzctionarea actiunilor in 2014, insa drumul spre succes a fost unul abrupt. Cu toate ca din investitia initiala de peste 4000 de dolari pierduse aproape jumatate, britanicul nu s-a descurajat, si a continuat sa spere ca intr-o zi va da lovitura, ceea ce s-a si…

- Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite au convenit cu ONU aspectele tehnice ale transferului sumei un miliard de dolari ca ajutor pentru Yemen, a anuntat marti purtatorul de cuvant Stephane Dujarric, citat de Xinhua. El a precizat ca din totalul respectiv 930 de milioane de dolari vor fi folosite…

- Divizia americana a bancii olandeze Rabobank va fi obligata sa plateasca 369 milioane de dolari autoritatilor dupa ce a recunoscut ca a ascuns informații de anchetatori. Banca a participat la o schema de spalare de bani pentru traficantii de droguri din Mexic. In perioada 2009-2012, executivii…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a subliniat faptul ca, potrivit unui proiect de lege adoptat joi de Executiv, firmele cu peste 50 de angajati vor avea ”posibilitatea” de a avea un expert in egalitate de sanse, desi premierul Viorica Dancila vorbise la inceputul sedintei despre o ”obligatie”…

- Ziua, britanicul Stephen Bliss, in varsta de 34 de ani, pare un simplu vanzator de burgeri la food truck-ul ambulant pe care il detine. Noaptea insa, acesta tranzactioneaza actiuni online in valoare de milioane de euro, chiar din locuinta sa din Redcar, U.K.

- Agentia nationala de spionaj a Coreei de Sud a transmis unui comitet parlamentar, marti ca hackerii nord-coreeni ar putea fi responsabili pentru atacul asupra platformei japoneze Coincheck, in urma caruia a fost furate criptomonede in valoare de 520 de milioane de dolari, informeaza Reuters.

- Daca v-ati gandit sa va instalati camere de supraveghere pentru ca locuinta voastra sa fie mai sigura, trebuie sa stiti ca din acel moment siguranta casei este defapt pusa in pericol. Hackerii au creat un virus cu ajutorul carora controleaza aparatele de supraveghere.

- Volumul marfurilor transportate anul trecut a atins cifra de peste 17 milioane de tone. Cantitatea este cu aproape 24 la suta mai mare decat in 2016. Potrivit Biroului Național de Statistica, situația se datoreaza, in special, creșterii exporturilor și importurilor.

- Volumul transferurilor moldovenilor care muncesc în strainatate a însumat 1,2 miliarde USD în anul 2017, cu 11,2 la suta mai mult fața de anul precedent când acestea coborâse la cel mai jos nivel din ultimii zece ani, dupa o scadere cu 30 la suta în 2015 și 4,5…

- Volumul transferurilor banești din afara Republicii Moldova în favoarea persoanelor fizice în luna decembrie 2017, prin intermediul bancilor licențiate au constituit 106.22 milioane de dolari, în creștere cu 13.0 la suta comparativ cu decembrie 2016, se arata într-un raport…

- Un atac era în curs luni dimineata în zori asupra Academiei Militare din Kabul, au indicat mai multi responsabili pentru AFP. Atacul a început la ora locala 5,00 (0,30 GMT), cu tiruri de racheta urmate de focuri de arma automata si grenade, si continua aproape trei ore mai…

- Cand Roy Spencer, un baietel de 12 ani, a gasit in 1938, in Queensland, Australia, o piatra neagra, tatal sau, miner intr-un centru de exploatare miniera a bijuteriilor, nu si-a dat seama ca ceea ce parea un simplu cristal negru era de...

- Coincheck, unul dintre cele mai mari exchangeuri de criptomonede din Japonia a pierdut monede digitale NEM in valoare de aproape 400 de dolari ceea ce le aminteste investitorilor de exchange-ul Mt. Gox, situat in Tokyo pana in 2014, care i-a facut pe mai multi clienti sa piarda 850.000 de bitcoini,…

- Patru cetateni americani si-au pierdut viata, iar alti doi au fost raniti în atacul armat comis la sfârsitul saptamânii trecute de talibani asupra Hotelului Intercontinental din capitala Afganistanului, Kabul, a anuntat miercuri diplomatia americana, relateaza AFP. "Statele…

- Conform unui raport publicat de compania de securitate cibernetica Norton, hackerii au fost destul de ocupati in anul care s-a incehiat in urma cu trei saptamani. Acestia au furat, in total, 172 de miliarde de dolari de la utilizatorii care nu s-au protejat in fata unor astfel de atacuri cibernetice.

- Jamie Dimon, CEO-ul bancii JPMorgan Chase a fost platit cu 29,5 milioane de dolari in 2017, venitul acestuia fiind in crestere cu 5% fata de anul anterior, si cel mai mare din ultimii 10 ani, cand Dimon a incasat 50 de milioane de dolari, potrivit Quartz. Dimon primeste un salariu de baza…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Marius Dobre, reacționeaza la mobilizarea protestatarilor, sambata, 20 ianuarie, in Piața Univeristații din București. Invitat in studioul Antena 3, Dobre s-a intrebat retoric daca protestul este unul anunțat sau autorizat, dupa care a facut referire la violențele…

- Luna decembrie se afla în top 3 luni în care românii fac cele mai multe cumparaturi online. Pe primul loc se claseaza luna noiembrie, marcata de evenimentul Black Friday și luna martie, luna femeii. În total, în sistemul PayU, s-au realizat aproximativ 951.000 de tranzacții…

- Una din cele mai valoroase bijuterii din lume are o poveste impresionanta. Roy Spencer, un baiat de 12 ani din Queensland, Australia, gaseste in 1938 o piatra neagra care parea a fi un simplu cristal negru. Timp de mai bine de 9 ani, familia o foloseste in casa pentru a opri usile. Abia cand […]

- Roy Spencer, pe cand avea doar 12 ani, a gasit in Queensland, Australia, o piatra neagra. Tatal sau, miner intr-un centru de exploatare miniera a bijuteriilor, nu si-a dat seama ca ceea ce parea un simplu cristal negru era de fapt un safir de 1, 56 carate.

- Mai multe criptomonede au inregistrat un ritm de crestere ridicat, insa cresterea Vibe in ultimele 24 de ore poate fi considerata fabuloasa, potrivit Fortune. Criptomoneda este construita in jurul industriei muzicale, iar valoarea acesteia a explodat cu 400%, ajungand la valoarea de 2,34…

- Jaf armat la Ritz Paris. Cinci barbați mascați au spart, miercuri seara, fereastra de la magazinul de bijuterii a unuia dintre cele mai celebre hoteluri din Paris și au furat bunuri in valoare de milioane de euro, scrie paresa franceza. Jaful s-a produs in jurul orei locale 18.00 (19.00 ora Romaniei),…

- Ce noroc a avut o femeie din Statele Unite! A devenit milionara, dupa ce a castigat un mare premiu la loterie. Biletul castigator are povestea lui si a intrat in posesia femeii dintr-o gresala.A

- Franta este preocupata de numarul de victime si de arestari din Iran, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe francez, in contextul in care bilantul persoanelor ucise in cursul manifestatiilor antiguvernamentale din aceasta tara a crescut, relateaza Reuters. 'Dreptul…

- Dupa destituirea de catre armata, in 2013, a presedintelui islamist Mohamed Morsi, fortele de securitate infrunta in aceasta regiune din estul tarii mai multe grupuri extremiste, printre care ramura egipteana a gruparii jihadiste Stat Islamic (SI). Sute de soldati si politisti au murit in aceste atacuri.…

- Bugetul ONU urmeaza sa scada cu peste 285 de milioane de dolari anul viitor, reprezentand o diminuare cu 5%, pe care Guvernul american a anuntat ca a negociat-o, relateaza The Associated Press.

- Un baietel in varsta de 6 ani a castigat peste 11 milioane de dolari, anul acesta, datorita canalului sau de pe platforma online YouTube pe care sunt difuzate clipuri in care acesta poate fi vazut testand jucarii, informeaza people.com. Potrivit unui top al celor mai bine platite vedete pe YouTube pe…

- CryptoCoin PRO estimeaza tranzactii de peste 20 de milioane de dolari pana la finalul acestui an, in toate tarile in care activeaza si, pentru anul viitor, isi propune o crestere de minimum cinci ori a sumelor tranzactionate. Compania a adaugat si plata cu cardul online, dar si tranzactionarea mai…

- Rich si Vicki Fulop sunt cofondatorii Brooklinen, un start-up care are ca activitate vânzarea de asternuturi si alte obiecte de casa precum lumânari sau paturi. Toate produsele costa sub 200 de dolari si se vând exlusiv online. În luna martie ei au anuntat atragerea…

- Putini sunt cei care isi iubesc cu adevarat job-ul si sunt pe deplin multumiti de salariul pe care il castiga, insa acesta nu este cazul lui Ryan, un baietel de 6 ani care castiga peste 11 milioane de dolari pe an.

- Un baietel in varsta de 6 ani a castigat peste 11 milioane de dolari, anul acesta, datorita canalului sau de pe platforma online YouTube pe care sunt difuzate clipuri in care acesta poate fi vazut testand jucarii, informeaza people.com.

- Un baietel in varsta de 6 ani a castigat peste 11 milioane de dolari, anul acesta, datorita canalului sau de pe platforma online YouTube pe care sunt difuzate clipuri in care acesta poate fi vazut testand jucarii, informeaza people.com.

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat, duminica, ca la inmormantarea Regelui Mihai va participa Printul Charles, dar si un reprezentant al Casei Regale a Spaniei. “Din cate am inteles, a confirmat deja Prințul Charles (prezenta la inmormantare – n.r.)”, a declarat Vasile…

- Un baietel in varsta de numai sase ani din China castiga milioane de dolari pe an, potrivit revistei Forbes. Micutul afacerist reuseste o astfel de performanta dupa ce in urma cu doi ani le-a cerut permisiunea parintilor de a-si face propriul canal de YouTube.

- Un pește prins in Noua Zeelanda este probabil cel mai scump din lume, valorand doua milioane de dolari. Cațiva pescari din Noua Zeelandaau reușit o performanța incredibila. Dupa ce s-au chinuit timp de mai multe ore cu barca in larg, aceștia au reușit sa captureze un ton de nici mai mult nici mai puțin…

- Hackerii au reusit sa fure 60 de milioane de dolari in Bitcoin dupa ce au trecut de masurile de securitate ale uneia dintre cele mai cunoscute companii care ofera tehnologii pentru minarea monedelor virtuale, scrie Digi24.ro.

- Șoc pentru cei care tranzacționeaza moneda virtuala bitcoin prin tehnologia de minare a monedei virtuale. Hackerii au reusit sa patrunda în serverele uneia dintre cele mai cuoscute companii care pune la dispoziție astfel de servicii și au furat peste 4.

- Hackerii au reusit sa fure 60 de milioane de dolari in Bitcoin dupa ce au trecut de masurile de securitate ale uneia dintre cele mai cunoscute companii care ofera tehnologii pentru minarea monedelor virtuale.

- Circulatia este ingreunata, la ora transmiterii stirii, pe Drumul National 1, formandu-se coloane de masini pe o distanta de 4-5 kilometri, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Purtatorul de cuvant al Inspectoratului General al ...

- Robert Mugabe, care a demisionat, marti, de la presedintia statului Zimbabwe, a negociat o intelegere inainte de a renunta la functie, acord conform caruia va incasa 10 milioane de dolari, sustine un oficial al partidului Zanu-PF, conform The Guardian.

- In Romania afacerile dubioase pe banii statului au fost dintotdeauna o practica obisnuita. In perioada interbelica, considerata de mitologiile istorice drept idilica si infloritoare, au avut loc printre cele mai mari tunuri dat statului roman. Majoritatea au fost facute de straini, cu complicitatea…

- Taobao, detinut de Alibaba, a vandut doua dintre cele trei avioane scoase la licitatie. Compania de logistica SF Express a cumparat doua pentru 48,3 milioane de dolari. Al treilea 747nu s-a vandut deoarece un singur cumparator s-a inscris la licitatie. Taobao nu se afla la prima experienta de acest…