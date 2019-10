O tendința noua in ceea ce privește atacurile informatice este aceea ca țintele sa fie mai ales companii și instituții de stat, intrucat ele au mai multa forța financiara decat persoanele fizice și, drept urmare, infractorii cibernetici pot sa le pretinda mai mulți bani. Atacurile cibernetice sunt in creștere, iar in țara noastra au inceput sa fie vizate mai ales companiile cu putere financiara și instituțiile de stat, au anunțat specialiștii prezenți, miercuri, la o conferința pe tema criminalitații informatice. Conferința a fost organizata de Oficiul Consiliului Europei pentru Combaterea Criminalitații…