Hackerii au distrus site-ul UMF și au cerut bani. DIICOT a intrat pe fir Procurorii DIICOT ancheteaza o plangere primita de la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi cu privire la un atac informatic de tip ransomware care le-a distrus site-ul. Atacul a venit in luna decembrie cel mai probabil in urma faptului ca un angajat neatent a deschis un e-mail care a introdus virusul in sistem, iar acesta a inceput sa cripteze toate fisierele la care a avut acces. Surse apropiate anchetei spun ca, daca atacul (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

