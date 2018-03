Stiri pe aceeasi tema

- POLIȚIA LOCALA TURDA : IN ALERTA MAXIMA PE LINIA PASTRARII CURAȚENEI ORAȘULUI ! Stimați turdeni, la nici 3 zile de la curațenia generala efectuata de administrația locala pe str.

- Hackeri au atacat computerele orasului Atlanta, capitala statului Georgia, in sudul Statelor Unite, si cer o rascumparare in bitcoin, a anuntat primaria, relateaza AFP conform News.ro . Atacul cibernetic a antrenat inchiderea mai multor aplicatii, inclusiv cele utilizate de abonati pentru a-si achita…

- Stimați turdeni, la nici 3 zile de la curațenia generala efectuata de administrația locala pe str. 22 Decembrie 1989, cetațeni turdeni zi de zi au fost surprinși zilnic depozitand gunoi menajer și deșeuri pe terenurile curațate. Read More...

- Un atac armat a avut loc marti intr-un liceu din statul american Maryland, anunta autoritatile americane, precizand ca incidentul de securitate s-a incheiat deja. Incidentul armat a avut loc in liceul din localitatea Great Mills, situata in comitatul St. Mary din statul Maryland, relateaza…

- „Ca urmare a numeroaselor sesizari transmise prin intermediul retelelor de socializare referitoare la starea deplorabila in care se aflau multe puncte de colectare a deseurilor gestionate de Romprest Energy, luni, 12 martie, inspectorii zonali coordonati de viceprimarii Carmen Preda si Eusebiu Veteleanu…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul lui Romaniuc Ioan, primar al comunei Rona de Sus si in cazul lui Dunca Liviu Toader, consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Bogdan-Voda. Astfel, conform ANI, Romaniuc Ioan, in perioada 24 septembrie 2012…

- Documentația pentru proiectarea și realizarea Rezervei de apa a municipiului Bacau, a fost publicata pe SEAP (sistemul electronic de achiziții publice), dupa ce a fost aprobata de Agenția Naționala pentru Achiziții Publice. Ofertele sunt așteptate... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In ciuda sicanelor cu Politia, se reia Marsul Biciclistilor Clujeni + Cerinte pentru Primarie Se reia Marsul Biciclistilor Clujeni, in ciuda faptului ca participantii la editia din februarie 2018 sustin ca au fost sicanati de politia rutiera, al carei reprezentant a fost agresiv si sfidator. Sâmbata,…

- Au reclamat și opacitatea Primariei in ceea ce privește comunicarea completa a documentelor și procedurilor, a costurilor lucrarilor prestate in baza acestor contracte – acestea nu sunt postate pe pagina de internet a municipalitații, deși țin de transparența comunicaționala, a declarat UDMR-ista…

- Procurorii DNA fac o ancheta la Poliția locala a municipiului București, în legatura cu modul în care au fost facute unele achizitii, dar si cum s-a desfasurat examenul pentru ocuparea funcției de director într-o directie din

- Cel puțin patru oameni au fost raniți in doua atacuri cu arma alba, care au fost comise in Viena. Mai intai, trei membri ai aceleiași familii au fost grav raniți intr-un atac cu cuțitul, pentru ca apoi o alta persoana sa fie ranita, intr-o alta agresiune. In acest moment, poliția nu a stabilit o legatura…

- Luna trecuta, Primaria a lansat un sondaj de opinie prin intermediul caruia solicita constantenilor opinii cu privire la soarta Cazinoului Constanta. Municipalitatea a vrut sa se dumireasca in legatura cu modul in care ar trebui sa abordeze problema Cazinoului. Prin intermediul chestionarului, locuitorii…

- In vederea combaterii comertului ilicit cu tigari fara marcaje fiscale și documente de proveniența, politistii locali desfașoara zilnic acțiuni pentru identificarea persoanelor care agaseaza trecatorii oferindu-le spre vanzare tigarete de contrabanda. In acest sens, astazi 02.03.2018, in jurul orelor…

- Hackerii au accesat servere ale guvernului german inclusiv miercuri, a declarat joi o sursa de securitate pentru dpa. Atacul este analizat de institutiile de securitate din Germania, care actioneaza pentru strangerea de informatii privind obiectivele si identitatea hackerilor, potrivit…

- Grupul de hackeri APT28, asociat cu serviciul militar rusesc GRU, a spart rețelele de calculatoare ale ministerelor germane de aparare și de afaceri externe, scrie agenția DPA, citand propriile surse. Potrivit agenției, hackerii au reușit sa introduca in rețea programe malware și sa fure date. Atacul…

- Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne a declarat miercuri ca institutiile afectate au luat masurile necesare pentru protectia datelor si anchetarea incidentului. "Atacul a fost izolat si a controlat in cadrul administratiei federale" responsabile de retelele informatice guvernamentale,…

- Comunicat. Polițistii locali aradeni, specializați in domeniul circulației pe drumurile publice s-au aflat in cursul acestei nopti la datorie. Acestia au asigurat fluența circulației pe principale...

- Primarul Nicolae Robu si-a prezentat punctul de vedere privind activitatea Politiei Locale Timisoara. Edilul-sef a participat la... The post Politia locala, test cu primarul Robu appeared first on Renasterea banateana .

- Tentativa de incendiere a doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti. Atacul ar fi fost pus la cale de serviciile secrete rusesti – o spune chiar directorul adjunct al Serviciilor de Securitate al Ucrainei, Viktor Kononenko, citat de BBC. Cele doua scoli vizate de serviciile secrete…

- Doi romani au fost arestați in Germania pentru ca au omorat o capra de Angora dintr-o gradina zoologica, scrie Deutsche Welle. Doi suspecți au fost luați in custodie pentru furtul și uciderea unei capre gravide de la o gradina zoologica, au declarat autoritațile din Berlin. Poliția a arestat duminica…

- Victimele locuiau la Paris si au disparut in apropierea statiunii turistice Val d'Isere, aflata in districtul Savoie. Cei doi au fost gasiti duminica, la 2.930 de metri altitudine.Zona a fost inchisa din cauza riscului de avalansa, au informat oficialii. Un turist de alta nationalitate…

- Renumitul scriitor, profesor si politolog Stelian Tanase marturiseste ca a scris cartea „Nocturna cu vampir. Opus 1” in zece luni si a revenit de mai multe ori asupra unor pagini ale romanului pana a gasit cuvantul potrivit. Intentia a fost de a realiza o fresca a acestei lumi coprupte si…

- Presedintele SUA Donald Trump a criticat, pe Twitter, FBI dupa atacul armat de la o scoala din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane. Trump spune ca FBI a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana,…

- Politia federala americana a recunoscut vineri - o marturisire rara si stupefianta - ca nu a actionat, dupa ce a fost avertizata in detaliu despre potentialul pericol pe care-l reprezenta Nikolas Cruz, tanarul care a ucis miercuri 17 persoane intr-un liceu din Florida, relateaza news.ro, citand AFP.…

- Atac armat la Agenția Naționala de Securitate in SUA, soldat cu cel puțin trei victime. Un atac armat a avut loc miercuri, la Agenția Naționala de Securitate (NSA) din SUA. Cel puțin trei persoane au fost ranite și transportate la spital. Totodata, atacatorul a fost reținut, potrivit presei americane. …

- Trei persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland si o persoana a fost retinuta, a informat miercuri presa locala, relateaza Reuters si AFP. Politia si serviciul de pompieri au anuntat mai inainte pe…

- Mai multi soferi s-au trezit, astazi, cu rotile masinilor blocate, dupa ce le-au parcat in lateralul Palatului Administrativ, mai exact pe strada Unirii. SGU a intervenit in forta, imobilizand toate autoturismele parcate pe partea dreapta a strazii, in zona fiind vazuti si mai multi politisti.…

- O legislație absurda cu consecințe dezastruoase Primaria orașului Bragadiru se confrunta cu o situație foarte neplacuta, a carei apariție nu a fost generata din vina administrației locale. Este vorba de 22 de strazi din cartierele Ghidiceni și Independenței, ale caror lucrari de modernizare au fost…

- Primaria municipiului Chișinau iși propune sa securizeze trecerile pietonale din capitala. In acest sens, de catre Direcția generala transport public și cai de comunicație a fost prezentat un plan de acțiuni ce prevede securizarea participanților la trafic.

- Doi romani au fost arestați in Marea Britanie fiind acuzați ca practicau sclavia. Potrivit autoritaților britanice cei doi aduceau romani la munca pe care ii obligau sa lucreze in condiții inumane intr-o ferma de salata, scrie Cambridge News. Cei doi romani, un barbat in varsta de 30 de ani și partenera…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de sef birou ndash; Biroul Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanta, judetul Constanta.…

- Agentia nationala de spionaj a Coreei de Sud a transmis unui comitet parlamentar, marti ca hackerii nord-coreeni ar putea fi responsabili pentru atacul asupra platformei japoneze Coincheck, in urma caruia a fost furate criptomonede in valoare de 520 de milioane de dolari, informeaza Reuters.

- Politia a crescut numarul patrulelor stradale duminica in doua cartiere din San Francisco, pe coasta de vest a SUA, dupa ce a primit relatari privind prezenta unor pume pe timpul noptii in zona respectiva.

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s au ciocnit in statul american Carolina de Sud, informeaza Politia locala citata de AFP si Antena3.ro. . O garnitura transporta 139 de pasageri si cealalta marfa, a precizat Politia locala. Unul dintre trenuri,…

- Caravana productiilor cinematografice romanesti Romania - Republica Moldova - Cernauti, desfasurata sub numele ''Centenarul Filmului Romanesc - 100 de ani, 100 de filme, 100 de orase'', a fost lansata sambata la Iasi. Proiectul a fost initiat de Asociatia ARTIS din Iasi si Asociatia…

- 11 oameni fara adapost au murit intr-un incendiu la un centru pentru persoanele fara adapost din Japonia. Unsprezece persoane varstnice au murit miercuri noaptea intr-un incendiu la un centru de sprijinire a persoanelor fara adapost, din nordul Japoniei. Victimele se numarau printre cei 16 rezidenti…

- Incursiune in istoria locala la Muzeul „Prima Școala Romana – 1879” din Campia Turzii Astazi, cu incepere de la ora 16:00, “Societatea Culturala Campia Turzii 775”, in colaborare cu Primaria

- Anchetatorii suspecteaza ca romanii sunt victimele unor traficanți de persoane, relateaza publicația britanica The Herald. Inspectorul Kev Morley, de la Poliția din Plymouth, a declarat ca cele noua persoane traiau in "condiții inacceptabile".Acesta a mai spus ca nu crede ca romanii erau…

- Specialiștii în securitate cibernetica de la Bitdefender au identificat o rețea de zeci de mii de gadgeturi inteligente controlate de la distanța de catre atacatori și capabile sa contamineze rapid orice device vulnerabil și sa spioneze viața privata a victimelor. Botnetul HNS se raspândește…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Olanda nu a functionat temporar luni din cauza multiplelor atacuri informatice de tip Distributed Denial of Service (DDoS), care au vizat principalele banci ale tarii, a anuntat agentia de presa ANP, transmite Reuters.ING si ABN Amro au fost tintele…

- Cel putin cinic politisti si-au pierdut viata, iar alti 41 au fost raniti în atacul cu explozivi asupra unui comisariat din orasul port Barranquilla (nordul Columbiei), atribuit de autoritati traficantilor de droguri, potrivit unei surse din cadrul politiei, scrie AFP. …

- Primaria comunei constantene Crucea a facut un bilant al activitatii derulate in anul precedent si si a stabilit prioritatile pentru acest an.Administratia locala a demarat lucrarea de extindere a Liceului Tehnologic din comuna, un proiect ambitios, avand in vedere numarul in crestere al elevilor si…

- Agenția Naționala de Integritate a solicitat recent Primariei Motru, printr-o adresa, sa-i puna la dispoziție acte care dovedesc integritatea afectata a unui ales municipal ALDE, reclamat la ANI in toamna anului 2016. Este vorba despre contractele incheiate de Primaria ori Consiliul Local Motru…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Zeci de polițiști din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor al IPJ Gorj au descins, pe 22 noiembrie 2013, la sediul Poliției Locale Targu-Jiu, dar și la locuințele a 15 polițiști locali, dar și la Serviciul Ridicari Auto al societații Transloc SA, locul unde erau duse mașinile parcate…

- Un nou cadavru a fost recuperat sambata din noroiul rezultat in urma alunecarilor de teren produse recent in sudul Californiei, a anuntat Politia locala, confirmand ca bilantul acestei catastrofe naturale a urcat la 19 victime, informeaza DPA. Presa locala a confirmat faptul ca victima…

- Un grup de cercetatori germani sustine ca, in pofida criptarii, hackerii pot accesa informatiile din grupurile de discutii ale aplicatiei WhatsApp, scrie NEWS.RO.Citeste si: Liviu Plesoianu, atac FARA PRECEDENT in plin scandal in PSD: Ce acuzatii ii aduce premierului Mihai Tudose Mai…

- Atacul armat s-a soldat cu trei morti si un ranit si a vizat un bloc de locuinte din zona respectiva a statului New York, a informat seful politiei din comitatul Ulster. Potrivit publicatiei Daily Freeman, atacul a fost descris ca fiind un atac de tipul "crima-sinucidere". Mai multe…

- Camera Reprezentantilor a Congresului american are programat joi un vot cu privire la prelungirea programului NSA (Agentia Nationala de Securitate) de supraveghere fara mandat a comunicatiilor pe internet, in timp ce aparatori ai drepturilor civice sunt angajati intr-un ultim efort pentru a-i limita…

- Autoritatile din metropola americana New York vor instala peste 1.500 de stalpi de securitate pe trotuare, pentru a proteja pietonii de eventuale atacuri teroriste cu vehicule, a anuntat miercuri primarul Bill de Blasio, relateaza site-ul televiziunii CNN. Este vorba despre o investitie…