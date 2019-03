Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizarea angajatilor, organizata de trei dintre angajatii Microsoft, este cel mai recent exemplu din ultimul an de proteste ale unor angajati ai industeriei tehnologiei fata de cooperarea cu guvernele in domeniul tehnologiilor emergente. Microsoft a castigat in noiembrie un contract pentru aprovizionarea…

- Boxerul britanic Tyson Fury, fostul campion mondial la categoria grea, a semnat un contract extrem de bine remunerat cu postul american de televiziune ESPN, care ar putea pune, insa, sub semnul intrebarii desfasurarea meciului revansa impotriva americanului Deonay Wilder, legat de un difuzor concurent,…

- Una dintre vilele lui Elon Musk din Los Angeles a fost scoasa la vanzare pe un site de imobiliare de lux din California.Proprietatea are patru dormitoare și trei bai și a fost scoasa la vanare contra sumei de 4,5 milioane de dolari, scrie Forbes.

- Inundatiile si incendiile inregistrate in Chile au provocat infrastructurii pagube de 91 milioane de dolari, a informat duminica presedintele acestei tari, Sebastian Pinera, potrivit presei locale, citate de DPA, informeaza Agerpres.Citește și: Avertisment și din partea comandatului forțelor…

- Inundatiile si incendiile inregistrate in Chile au provocat infrastructurii pagube de 91 milioane de dolari, a informat duminica presedintele acestei tari, Sebastian Pinera, potrivit presei locale, citate de DPA. Circa 1.200 de case au fost distruse, a afirmat seful statului intr-o vizita la Huara (nord),…

- Liderul Partidului Regiunilor (prorus) din Republica Moldova, Alexandr Kalinin, sustine ca Igor Dodon a primit in timpul ultimei sale vizite in Rusia circa 20 de milioane de dolari pentru organizarea cu succes a campaniei electorale a Partidului Socialistilor in vederea legislativelor din 24 februarie,…

- Fregata australiana HMAS Ballarat a confiscat peste 2,1 tone de hașiș și 345 kilograme de heroina in cursul unor operațiuni antipiraterie desfașurate la inceputul saptamanii in Marea Arabiei, au anunțat sambata Forțele navale australiene, potrivit agenției de știri Dpa.Drogurile, in valoare…

- Un adapost din beton armat. In Statele Unite, un proprietatr a construit o casa supraprotejata, capabila sa faca fata unei largi game de amenintari. Instalata intr-un colt linitit al statului Goergia, vila nu a fost inca terminata, dar a fost deja scoasa la licitatie. Pretul cerut este de 3,9 milioane…