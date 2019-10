Hackeri din lumea intreaga s-au reunit intr-un congres la Praga: Doresc o ''societate paralela'' si plati in Bitcoin

Stiri pe aceeasi tema

- Hackeri din lumea intreaga, reuniti intr-un congres organizat la Praga, au salutat vineri adoptarea noilor criptomonede ca instrument ce permite oamenilor sa iasa din canoanele vietii moderne si sa se indrepte...

- Karel Gott a fost votat cel mai popular cantaret al natiunii de 42 de ori. Sotia sa, Ivana Gott, a anuntat moartea, miercuri, pe site-ul cantretului, care anuntase in septembrie ca se lupta cu leucemia. Prim-ministrul Cehiei Andrej Babis a propus funeralii de stat pentru Karel Gott. Povestea…

- Caștigatoarea a doua premii OSCAR și a cinci premii Grammy, Celine Dion va susține in premiera un concert extraordinar, in cadrul turneului « Courage World Tour » in București, miercuri, 29 iulie 2020. Detaliile cu privire la locația concertului și bilete vor fi anunțate curand de catre organizatori.…

- Un roman, un slovac si un croat au deschis, cu gandul la copiii lor si la propriile pasiuni pentru iluzii, muzee ale simturilor in Bucuresti, Constanta, Praga si Split. Camere cu oglinzi, incaperi cu susul-n jos si tablouri cu iluzii optice atrag...

- SLAVIA PRAGA-CFR CLUJ LIVE VIDEO DIGI SPORT. Pașcanu va fi cumparat definitiv de CFR Cluj, ardelenii urmand sa plateasca 600.000 de euro celor de la Leicester. In lupta pentru semnatura fundașului a fost și FCSB, dar Pașcanu a acceptat in cele din urma oferta campioanei, o echipa care ofera in aceste…

- O putere straina s-a aflat in spatele celui mai recent atac cibernetic care a vizat Ministerul de Externe ceh, a anuntat marti Comisia pentru afaceri externe, aparare si securitate a Senatului de la Praga, desi nu a identificat statul respectiv si nu a oferit detalii despre

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca, in loc sa ceara demisia presedintelui Klaus Iohannis, mai bine Calin Popescu Tariceanu isi cere singur demisia, daca a fost printre semnatarii proiectului PSD-ALDE pentru revizuirea Constitutiei. „Domnul Tariceanu trebuie sa aiba grija de partiduletul care nu…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia, ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca…