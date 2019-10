Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit și doua au fost ranite dupa impactul dintre doua mașini care a avut loc in aceasta dupa-amiaza intre localitațile Balțați și Targu Frumos din județul Iași, Romania. La cateva minute distanța, un alt accident a avut loc in acleași loc. De aceasta data a fost implicata o autospeciala…

- Durere fara margini, un cadavru aflat in moarte clinica, plans cu lacrimi amare de oamenii dragi, și posibilitatea de a salva o viața sau mai multe. In spitalele din Romania, familiile victimelor care se sting in mod tragic poarta discuții uluitoare cu medicii care incearca sa pastreze echilibrul intre…

- Destin frant pentru un roman, tata și soț. Deși a fost implorat de prieteni și rude sa nu plece in strainatate, din cauza problemelor de sanatate, Florin a ales sa faca, totuși, acest pas. Dorea sa ofere un trai mai bun familiel sale.

- Dancila a fost intampinata cu proteste la Iasi, unde a participat la sedinta Comitetului Executiv Judetean al social-democratilor. In cadrul unei discutii pe care a avut-o cu unul dintre protestatari, Dancila a spus ca adopta decizii care nu conduc la scindarea Romaniei. "Eu, daca iau masuri…

- Conform datelor publicate miercuri, cei mai multi dintre pasagerii care nu au solicitat despagubiri au avut zboruri cu plecare din Bucuresti, insa au existat probleme si la Cluj-Napoca sau Iasi. La polul opus, sunt pasagerii care au decolat de pe aeroporturile din Suceava, Satu Mare si Craiova.Pe…

- IKEA Romania a deschis, joi, un nou centru de colectare a comenzilor online din București, a anunțat compania. Punctul de colectare IKEA București, al patrulea astfel de centru din România, este situat la parterul Mall Plaza din Bulevardul Timișoara. La punctul de colectare,…

- Florina Cercel a murit. Artista s-a stins din viața la 76 de ani. Marea artista a murit in dimineața zilei de 30 iulie din cauza unui cancer la plamani. Marea actrița a fost, in tinerete, una dintre cele mai frumoase romance. A iubit cu patima, insa ghinoanele s-au tinut lant, pe plan…

- Sfarșit cumplit pentru un barbat in varsta de 41 de ani din Iași. Un incendiu puternic a izbucnit joi dupa-amiaza, in apartamentul in care acesta se afla. Din nefericire, in ciuda eforturilor pompierilor, nu a mai putut fi salvat.