Serialul documentar „Habemus Papam: o istorie a puterii/ Pope: The Most Powerful Man In History” (SUA, 2018), ce reconstituie istoria unuia dintre cei mai venerati si respectati conducatori ai lumii, va avea premiera sambata, la ora 21.00, la TVR 1, si va fi difuzat timp de sase saptamani.

Serialul este narat de actorul Liam Neeson si cuprinde filmari de arhiva, reconstituiri cinematografice si interviuri.

Beneficiind in premiera de acces in arhivele Vaticanului si de interviuri in exclusivitate cu unele dintre cele mai proeminente figuri religioase ale lumii si cu specialisti,…