Habar n-am challenge cu Faydee

Stiri pe aceeasi tema

- “Cred ca dragostea e dragoste! Nu poți defini asta. Daca incerci sa interzici ceva oamenilor, acel ceva devine mai tentant” a declarat Faydee la Virgin Tonic. Artistul australian a fost intrebat de Bogdan ce parere are despre referendumul pe care Parlamentul ar urma sa il organizeze in luna mai la noi…

- Momentul in care Faydee a recunoscut ca ar fi de acord, daca i s-ar propune, sa reprezinte Romania la Eurovision s-a intamplat la Virgin Tonic cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Intrebarea a venit din partea unui ascultator in secțiunea de comentarii a LIVE-ului de pe Facebook, in timp ce artistul Australian…

- Spre deosebire de multe alte romance frumoase care cocheteaza cu modellingul, buzoianca Corina Chivu ramane o persoana discreta, in ciuda aparitiilor in videoclipurile unor artisti cu priza la public si colaborarile pe care le are in strainatate. Prima colaborare de succes pe care buzoianca a bifat-o…

- Mesajul Ginei Pistol dupa ce s-a aflat ca ea și Smiley locuiesc impreuna. Se pare ca vedeta de la Antena 1 traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Recent, s-a spus ca ea și artistul s-au mutat impreuna, insa niciunul dintre ei nu a confirmat asta. Smiley și Gina Pistol sunt impreuna de aproape…

- Dorin Topala, cel care a facut istorie in anii 2000 cu Valahia, una dintre cele mai populare formații dance ale vremii, nu a dus o viața cu ”triluri” muzicale, precum colegii sai Mihai Traistariu și Costi Ionița, ci cu valuri. Dupa etapa muzicala ”Banii și fetele”, ”La mare, la soare” ori ”Banana”,…

- Cum arata mașina Ferrari cu care Mihai Leu va alerga in Campionatul Național. Echipa UniCredit Leasing Motorsport, proiect al liderului industriei de leasing din Romania, a intrat oficial astazi in al doilea sezon cu obiective ambițioase. Dupa o prezența reușita in Campionatul Național de Raliuri de…

- Scandalul cu Ana Baniciu, cu care Smiley s-ar fi aflat in tatonari chiar cand se afla in vacanța cu Gina Pistol, a fost un semn de intrebare pentru mulți. Oare a adus acest episod la o clatinare a relației lor? Se pare ca... nu!

- Copiii ar trebui sa doarma impreuna cu mama lor pana cand implinesc varsta de cel putin trei ani, conform sfaturilor unui medic pediatru, noteaza Agerpres.Dr. Nils Bergman din cadrul Universitatii Cape Town din Africa de Sud, a declarat ca bebelusii ar trebui sa doarma pe pieptul mamei lor in primele…

- Cel mai trasnit quiz show, Pe bune?!, revine la PRO TV din 12 februarie. In fiecare luni si miercuri, de la 22:30, Andi Moisescu si cei doi capitani de echipa, Costi Dita si Cosmin Natanticu, le vor aduce telespectatorilor o competitie cu intrebari uimitoare si raspunsuri neasteptate. Invitati precum…

- Prezentatorii emisiunii „Romanii au talent”, Smiley și Pavel Bartoș, au apasat butonul Golden Buzz pentru Cesima, care a avut un numar extraordinar, de gimnastica, in combinație cu balet, dans contemporan și teatru. „Era prea puțin, parca, pentru numarul acesta. Parca scena era un loc intim al ei, devenise…

- Prietenul Gabrielei a inscris-o la o conversație romantica in limba pasiunii alaturi de Bogdan. Cu o spaniola puțin stalcita Bogdan a reușit sa o trezeasca pe Gabriela și sa o faca sa zambeasca larg. Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh, alege cine te trezește din echipa Virgin Tonic. In fiecare dimineața,…

- Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), patornii firmelor din Romania se asteapta la o crestere a preturilor in comertul cu amanuntul pana in aprilie. Un comunicat dat publicitații de INS arata ca directorii firmelor din Romania se asteapta la o creștere a preturilor…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu considera ca sunt doua categorii de protestatari - care habar n-au de ce ies in strada si care sunt pusi de 'sistemul care a creat toata aceasta nebunie in Romania'.Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui Liviu Dragnea: trei grei ai partidului spun PAS…

- Invitatul emisiunii Adevarul Live Moldova de luni, 26 februarie, este presedintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov. Vom discuta cu unul dintre cei mai experimentati politicieni din Republica Moldova despre alegerile locale din Chisinau, despre parlamentarele din noiembrie 2018 si alte subiecte de actualitate.

- Invitatul emisiunii Adevarul Live Moldova de luni, 26 februarie, este presedintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov. Vom discuta cu unul dintre cei mai experimentati politicieni din Republica Moldova despre alegerile locale din Chisinau, despre parlamentarele din noiembrie 2018 si alte subiecte de actualitate.

- Zilele trecute, Andra a susținut un spectacol la Sala Palatului din Capitala. Cantareața a fost extrem de emoționata și a plans pe scena. Printre cei care au cantat alaturi de ea s-au numarat Aurelian Temișan, Viorica de la Clejani, Liviu Teodorescu, Connect-R și Dan Bittman. Artista a ținut sa-i faca…

- Gina Pistol si Smiley nu au petrecut impreuna ziua de Dragobete. Aceasta este prima sarbatoare importanta pe care cei doi o rateaza dupa zvonurile din ultima perioada in care Smiley ar fi avut un schimb de mesaje cu Ana Baniciu pana in Revelion

- Dupa ce s-a scris in presa ca Smiley și Gina Pistol s-ar afla la un moment de cumpana, in urma dezvaluirilor despre schimbul de mesaje dintre artist și Ana Baniciu, cei doi s-au afișat impreuna la un eveniment.

- Delia, Smiley, Elena Gheorghe, 3 Sud Est si Voltaj sunt printre cei mai ascultati artisti ai momentului. Iata care sunt piesele de top. De sase ani, Cat Music ocupa primul loc in topul celor mai ascultate piese ale anului la radio. Potrivit Media Forest, din anul 2012 pana astazi, cele mai difuzate…

- Scandalul din Justitie aduce neintelegeri mari si in PSD. Unul dintre liderii social democratilor da de pamant pur si simplu cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Codrin Stefanescu spune ca Toader nu va cere revocarea sefului DNA, Laura Codruta Kovesi si a ironizat intalnirea dintre titularul de…

- Joi, 22 februarie, de la ora 14:30, la Cafeneaua MERU (Copou, Casa cu Pasaj, Bd. Carol I, nr. 3) din Iasi, scriitorul si traducatorul Cristian Fulas este invitatul Clubului de lectura Alecart, cu prilejul aparitiei volumului de povestiri Cei frumosi si cei buni , publicat la Editura Polirom, in colectia…

- Sezonul opt al celui mai tare show de divertisment, Romanii au talent, a inceput vinerea aceasta in aplauzele publicului! Telespectatorii, impreuna cu juratii si cu Smiley si Pavel Bartos, au trait magia unui spectacol incredibil si i-au urmarit pe primii concurenti, care au inundat scena cu talentul…

- Indragitul interpret roman Smiley, care a sustinut zilele trecute doua concerte la Chisinau, vine in platoul ” Vorbe bune cu Lilu”.Nu ratati la ora 17:00 o emisiune plina de culoare, dispozitie maxima si bineinteles, muzica buna.Fiti cu ochii pe Canal2.

- Dupa ce trei zile la rand și-au ales cel mai bun match in direct la Virgin Tonic, Brandușa, Laura și Victoria urmeaza sa-i cunoasca pe baieți in seara de 14 februarie intr-o cina speciala la Restaurantul Citroniers din cadrul Hotel Domenii Plaza by Residence Hotels, din București. Dupa experiența de…

- Prezentatorul emisiunii „Ma insoara mama“, de la PRO TV, ne-a marturisit la „Adevar sau provocare“ ce replica de agațat ar folosi pe internet și cu ce nume s-ar prezenta. Mai in gluma, mai in serios, Cove a spus ca s-ar recomanda drept Cove Zeul, cu bataie directa la numele cu care activeaza Smiley…

- Cel mai trasnit quiz show, Pe bune?!, revine la PRO TV din 12 februarie. In fiecare luni si miercuri, de la 22:30, Andi Moisescu si cei doi capitani de echipa, Costi Dita si Cosmin Natanticu, le vor aduce telespectatorilor o competitie cu intrebari uimitoare si raspunsuri neasteptate. Invitati precum…

- Nici nu s-a intors bine din Thailanda, unde a fost cu iubita lui, ca a parasit din nou Romania. De data asta, prezentatorul de la "Romanii au talent" a ajuns in Statele Unite. Recent, Smiley a iesit intr-un club, unde s-a intalnit cu o blonda celebra, alaturi de care s-a pozat in ipostaze apropiate.

- Colaborarea inceputului de an a venit de la Antonia și Connect-R, care au lansat impreuna piesa “Adio“. Imediat dupa lansare, cei doi au venit in studioul Virgin Tonic, unde au interpretat superb noua piesa. “Ma bucur pentru aceasta colaborare cu Connect-R, un artist pe care il apreciez. Imi place mult…

- Dupa ce a realizat o statuie din beton a Simonei Halep, artistul Catalin Mihalache din Milcov, judetul Olt, a pictat-o acum pe spotiva si ar dori ca tabloul sa ajunga la marea tenismena. (NU RATA, PE CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA:A Declaratii exclusive. I-a ”creat” pe Smiley, Halep si Gigi Becali.…

- Se poate spune acum ca fiecare si-a implinit visul: Laura este fericita, intr-o casnicie cu un om pe care il iubeste si va avea si un prunc, iar Smiley este bogat si celebru. Decizia despartirii de Smiley i-a venit Laurei intr-o seara, dupa cum povesteste bunica ei. „L-am cunoscut pe Smiley aici, la…

- Petre Apostol Proiectul Ministerului Tineretului si Sportului „Campionii Romaniei in scoala, liceu si universitate” a continuat in Prahova, ieri, la Campina, gazda fiind Colegiul National „Nicolae Grigorescu”. Invitatul special al reprezentantilor de la Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Prahova…

- Anunțul facut de Mihaela Radulescu despre “Romanii au talent”. Jurata de la Pro tv a postat pe contul de socialize o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru fanii ei. Mihaela Radulescu este nerabdatoare sa revina pe micile ecrane alaturi de Andra, Andi Moisescu și Florin Calinescu, in platoul…

- Zilele astea, familia cantaretului se afla in vacanta in Tenerife. Uite ce mare s-a facut Maya! Are deja 4 ani, pe care i-a implinit in Tenerife, acolo unde se afla in vacanta cu parintii ei celebri, Misha si Connect-R. Cu siguranta, fetita a fost uimita sa treaca brusc de la hainele de iarna cu care…

- Gina Pistol traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Smiley. Chiar daca cei doi nu au vrut sa-si recunoasca relatia, la concertul sustinut in noaptea de Revelion la Sibiu, Gina Pistol i-a fost alaturi iubitului ei, fara sa se mai fereseasca de ochii curiosilor.

- Te-ai prins ce se aude la Virgin Radio Romania, la cel mai tare concurs radio din lume? Super! Pana sa ne iei banii, in direct la Virgin Tonic, ar trebui sa ne și suni in direct pentru a ne spune CSAUD! Raspunsul tau poate fi luat in considerare doar daca il dai in direct la... View Article

- Ei au castigat cel mai bine in 2017 in muzica romaneasca Anul 2017 a fost deosebit de profitabil pentru o mana de artisti, aceia care au avut multe hituri difuzate la radio sau care sunt renumiti pentru faptul ca ofera show-uri live de calitate. Altii, din reclame si emisiuni TV. Cumulat, acestia au…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 4-6, 6-4, 15-13, pe americanca Lauren Davis, locul 76 WTA, calificandu-se pentru a treia oara in optimile de finala ale Australian Open. Halep a salvat trei mingi de meci la scorul de 10-11, in cea mai lunga partida a turneului, care a…

- Smiley si Feli au realizat un duet emotionant pentru una dintre cele mai frumoase piese lansate de artist in cadrul maratonului #Smiley10 – „Vals”. Anuntul vine la scurt timp dupa ce Smiley s-a intors din vacanta petrecuta in Thailanda, alaturi de iubita lui, Gina Pistol. A

- O femeie a gasit 20.000 de lei pe strada și a predat banii la Poliție f[r[ s[ stea pe ganduri. O femeie din Constanța a gasit peste 20.000 de lei pe strada, bani care fusesera pierduți de o octogenara, și a predat banii la Poliție. Constanțeanca va primi de la Poliție o diploma de excelența. Potrivit…

- Desi au fost foarte discreti cu relatia lor, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a reusit sa-i prinda pe Smiley si Gina Pistol, in timp ce paraseau tara. (Vezi AICI imaginile) Cei doi au postat primele imagini din vacanta in Thailanda.

- Connect-R a facut orice ca sa-și vada visul cu ochii. La inceputul carierei sale in muzica, artistul vindea ziare la semafor. Cantarețul avea nevoie de bani pentru studio. Chiar daca acum iși permite practic orice, artistul nu uita de unde a plecat.

- Intr-un interviu in exclusivitate pentru Gazeta de luni, Valeriu Rachita pune tunurile pe Dica și dezvaluie cum l-a dat afara Pițurca pe Becali din vestiar. "E injositor ce accepta Dica la Steaua!" Ajuns la 47 de ani, fostul capitan al roș-albaștrilor considera ca actualul antrenor al lui FCSB a facut…

- Piața Ovidiu din Constanța s-a umplut de oameni veniți sa petreaca împreuna trecerea în noul an, 2018. Mii de constanțeni au ascultat muzica celor de la Tranda, Mihail, Vița de Vie și Spitalul de Urgența, iar la miezul nopții au admirat focurile de artificii. Spectacolul a…

- Ștefan Relu Mihalache sau Connect-R , unul dintre cei mai in voga artiști ai momentului, este invitatul Florentinei Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe”, difuzata in ultima zi a anului, de la ora 13:00, la Antena Stars, acolo unde telespectatorii au ocazia sa cunoasca o frantura din personalitatea…

- La Brasov, pe scena amenajata in Piata Sfatului, in apropierea bradului de Craciun, programul va incepe la ora 22,30, cu muzica populara sustinuta de Ansamblul Folcloric "Tara Barsei" si interpretul de muzica populata Marius Ciprian Pop. Dupa o ora, va urca pe scena trupa Compact B, avandu-l…