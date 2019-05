Stiri pe aceeasi tema

- Regulamentul 2016/679, din 27 aprilie 2016; Decizia Comisiei din 19 iulie 2016; Hotarârea Curtii de Justitie a Uniunii din 26 martie 2019; Rezolutia Parlamentului din 30 ianuarie 2019. În mod foarte probabil, foarte putini oameni pot identifica importanta referintelor de mai sus. Cu toate…

- Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat ca Sistemul Federal de Rezerve al Statelor Unite ale Americii ar putea sa susțina SUA în razboiul comercial pe care îl poarta cu China, scrie BBC News. Tensiunile dintre cele doua națiuni au crescut în ultima saptamâna, provocate…

- Dupa ce zilele trecute, in pline negocieri, la Washington, intre reprezentanții Chinei și ai Statelor Unite, președintele Trump a anunțat brusc o majorare a taxelor vamale la importuri de marfuri de provenienta chineza in valoare de 200 miliarde de dolari, Beijingul a hotarat, luni, sa contraatace.…

- Orice atac iranian impotriva Statelor Unite ale Americii sau a aliatilor va fi intampinat cu forta, a afirmat miercuri reprezentantul special al SUA pentru Iran, Bryan Hook, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: Comisia Europeana: 'Reuniunea de la Sibiu va marca punctul culminant…

- Teheranul a decis sa inceteze aplicarea 'unora' dintre 'angajamentele sale' luate in cadrul acordului nuclear incheiat cu puterile mondiale in 2015, a indicat miercuri Ministerul de Externe iranian intr-un comunicat, citat de AFP si Reuters. Decizia a fost adusa la cunostinta ambasadorilor…

- Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif a declarat duminica în presa americana ca tensiunile dintre Iran si SUA sunt exacerbate în parte deoarece consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe John Bolton si anumiti lideri din Orientul

- Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif a declarat duminica în presa americana ca tensiunile dintre Iran si SUA sunt exacerbate în parte deoarece consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe John Bolton si anumiti lideri din Orientul Mijlociu forteaza o confruntare, transmite…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a criticat China si Iranul in raportul anual al Departamentului de Stat privind situatia drepturilor omului in lume, prezentat miercuri, aratandu-se insa conciliant cu alte tari, in numele 'intereselor Statelor Unite', transmit AFP si Reuters, informeaza…