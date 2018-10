Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece oameni, aproape toti cu varste peste 60 de ani, au fost ucisi sambata de gloantele trase de un antisemit de 46 de ani, care a provocat teroare in sinagoga "Tree of Life" din Pittsburgh, din inima cartierului Squirrel Hill. Ucigasul, arestat si identificat de autoritati drept Robert Bowers,…

- Un grup de reprezentanti ai evreilor din Pittsburgh l-a acuzat duminica pe presedintele american Donald Trump, intr-o scrisoare deschisa, ca a "incurajat" miscarea suprematista a albilor si ca poarta astfel o parte din responsabilitatea pentru atacul sangeros care a avut loc sambata intr-o sinagoga…

- Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca a deschis focul la sinagoga Tree of Life in timpul slujbei de Sabat. El este subiectul a 29 de capete de acuzare, printre care si folosirea unei arme de foc pentru a comite o crima. Procurorii federali au informat ca il vor acuza si de…

- "Am fost indurerat si ingrozit de atacul mortal care a avut loc astazi la Pittsburgh", a declarat Netanyahu intr-o inregistrare video postata pe contul sau deTwitter. "Intreg poporul israelian impartaseste doliul cu familiile celor ucisi. Suntem solidari cu comunitatea evreiasca din Pittsburgh.…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat sambata 'ura' din Statele Unite dupa atacul armat comis la o sinagoga din orasul Pittsburgh, Pennsylvania, unde un individ inarmat a ucis mai multe persoane inainte de a se preda, relateaza AFP. 'Este sincer un lucru teribil, teribil ce se intampla…

- Opt persoane au fost ucise si altele ranite intr-un atac armat la o sinagoga in Pittsburgh. Atacatorul a fost retinut ulterior de politie, scrie KDKA.Suspectul, un barbat alb, s-ar fi predat autoritatilor, conform postului local KDKA Echipa SWAT a stat de vorba cu suspectul, iar el s-a tarat,…

- O analiza publicata in cotidianul israelian Haaretz susține ca preluarea operarii portului Haifa de catre o companie chineza in cadrul inițiativei "un drum, o centura" a fost decisa fara consultarea marinei israeliene și fara consultarea partenerilor americani. Aceștia, conform sursei Haaretz, sunt…

- Universitatea de Medicina și Farmacie (UMF) din Tirgu Mureș a anunțat diversificarea ofertei educaționale prin inițierea unui nou program de studii de masterat in cadrul Facultații de Medicina Dentara.