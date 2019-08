Haaretz: Israelul este un stat monopartid Zeci de liste electorale vor fi înregistrate joi, într-o falsa manifestare a pluralismului. Sunt oamenii polarizati? Nu din punct de vedere politic. Sunt alegerile decisive? Tot o iluzie. Ofera alegerile doua cai distincte? Pâna si acest aspect e înselator.

Israelul se transforma într-o tara cu o singura idee numai, si astfel, practic, într-un stat monopartid. Exista nenumarate liste electorale, doua blocuri, dreapta si stânga. Mult zgomot pentru nimic. Diferentele dintre ele sunt neglijabile, cu exceptia unei singure chestiuni care le pune în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii urmaresc îndeaproape situatia din zona maritima a Ciprului si se opun generarii oricarei tensiuni în regiune, a declarat adjunctul secretarului de stat american, responsabil pentru resursele energetice, Francis Fannon, vorbind la o întâlnire desfasurata…

- Partidul de stanga Meretz si noua formatiune politica a fostului premier Ehud Barak au anuntat joi crearea unei aliante in vederea alegerilor parlamentare care vor avea loc in Israel in 17 septembrie, informeaza AFP potrivit Agerpres. Alegerile anticipate au fost convocate dupa ce prim-ministrul…

- Maia Sandu: „Cât timp va exista acest Guvern, actele Comisiei de la Veneția vor fi considerate ca fiind obligatorii și urmeaza a fi respectate”. Alianța ACUM-PSRM se pregatește sa modifice Codul Electoral, dar menține pragurile electorale anterioare: …

- Bastet, o cafenea vegan și LGBT-friendly cu mese pe un trotuar din centrul Ierusalimului, este o oaza pentru rezidenții atei care vor sa se racoreasca sâmbata într-un oraș care aproape încremenește pentru Sabatul evreiesc. Dar o procesiune de barbați ultra-ortodocși marșaluiește de…

- Kushner a pus la indoiala si posibilitatea ca un stat palestinian independent sa scape de orice amestec israelian, intr-un interviu acordat site-ului de stiri Axios. Intrebat despre lipsa totala a increderii palestinienilor fata de el, Kushner a raspuns ca 'nu este aici pentru a i se acorda incredere'.…

- Mobilizarea masiva a tinerilor de catre partidele pro referendum in ziua de 26 mai 2019 pentru pentru Parlamentul European a dus la victoria dreptei si infrangerea stangii pe esicherul politic romanesc. Cu un procent de peste 41% din randul alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente ale…

- Conform datelor publicate de AEP, partidele politice și candidații independenți au cheltuit pana la data de 10 mai 31.060.293 de lei. Banii au fost folosiți pentru finanțarea campaniei electorale. PSD, aproape jumatate din suma Cea mai mare suma a fost cheltuita de PSD, in total…

- Israelul nu va permite Administrației de la Teheran sa dezvolte armament nuclear, a declarat miercuri prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce Iranul și-a anunțat retragerea parțiala din Acordul Nuclear, relateaza Reuters potrivit mediafax „In aceasta dimineața am auzit ca Iranul…