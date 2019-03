Stiri pe aceeasi tema

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a declarat duminica ca tara sa va aduce problema Inaltimilor Golan in atentia Organizatiei Natiunilor Unite, relateaza Reuters. Intr-un interviu acordat agentiei TGRT Haber, Erdogan a afirmat ca declaratia presedintelui Donald Trump privind Inaltimile Golan…

- Ministrul de externe israelian, Israel Katz, a afirmat duminica pe Twitter ca presedintele american Donald Trump va recunoaste luni suveranitatea israeliana asupra partii din Inaltimile Golan ocupate si anexate de Israel, relateaza AFP. ''Presedintele Trump va semna maine in prezenta premierului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu este "dur, inteligent, puternic", a declarat joi presedintele american Donald Trump, la capatul unui summit la Hanoi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, incheiat fara un acord privind denuclearizarea Coreii de Nord, relateaza AFP. "Pot sa spun ca el (Benjamin…

- Scandalul implacarii rușilor in campania electorala pare fara sfarșit in SUA de la venirea la putere in 2016 a lui Donald Trump, cel de-al 45-lea președinte american. In timp ce rușii neaga vehement orice implicare și alte state, cum ar fi Israelul, se tem de o posibila intervenție. Dar oare Serviciul…

- 'Noi vom parasi Siria intr-un ritm adaptat, continuand in acelasi timp sa combatem Statul Islamic si sa facem ceea ce este prudent si necesar pentru toti ceilalti', a scris Donald Trump intr-o postare pe Twitter. Anuntul facut luna trecuta privind retragerea celor 2.000 de soldati americani…