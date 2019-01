Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Dragan Djukic, a declarat, joi, inaintea meciului din deplasare cu Gyori Audi ETO KC, din grupa principala a Ligii Campionilor, ca jucatoarele Cristina Neagu si Amanda Kurtovic, ambele accidentate, sunt pierderi mari, dar nu se plange pentru ca…

- Cristina Neagu (30 de ani), marcatoare a 10 goluri in victoria celor de la CSM București contra lui Ferencvaros, scor 34-28, a vorbit despre calificarea in grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin. "Stiam toti ca e un meci foarte important, pentru ca daca nu castigam azi ajungeam…

- A fost duminica surprizelor in handbalul feminin. Viperele norvegiene au mușcat-o lacom pe CSM București, Buzaul a batut-o crunt pe Craiova, iar Slobozia nu putea face excepție... Mai cu seama ca atunci cand succesele ți se urca la cap, se lasa apoi greu in maini și picioare. E drept ca Sloboziei i-au…

- CSM București a fost invinsa pe teren propriu de Kristiansand, 26-31, in al patrulea meci din grupele Ligii Campionilor. CSM București a primit a treia oara peste 30 de goluri in cel de-al patrulea meci susținut in Liga Campionilor in acest sezon. Asta in ciuda faptul ca Jelena Grubisici a avut o evoluție…

- Iulia Curea, capitanul CSM-ului, s-a aratat extrem de dezamagita dupa infrangerea din grupele Ligii Campionilor cu Viper Kristiansand, scor 26-31. "Nu ne așteptam sa pierdem. Ne-am pregatit foarte bine pentru acest meci, poate prea bine. N-am facut nimic nici in atac, iar in aparare am facut foarte…

- CSM Bucuresti, campioana Romaniei la handbal feminine, a fost invinsa duminica, pe teren propriu, de formatia norvegiana Vipers Kristiansand, cu scorul de 31-26 (16-11). Astfel, bucureștencele au coborat pe locul al doilea in grupa D a Ligii Campionilor. Patru etape s-au scurs din importanta competiție.…

- Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a fost invinsa duminica, pe teren propriu, de formatia norvegiana Vipers Kristiansand, cu scorul de 31-26 (16-11), si cade pe locul 2 in grupa D a Ligii Campionilor dupa patru etape.

- Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a fost invinsa duminica, pe teren propriu, de formatia norvegiana Vipers Kristiansand, cu scorul de 31-26 (16-11), si cade pe locul 2 in grupa D a Ligii Campionilor dupa patru etape, transmite news.ro.Pentru CSM au marcat Radicevici 8 goluri,…