Stiri pe aceeasi tema

- Crina Pintea, pivotul lui Gyor, a marcat de 8 ori in derby-ul campionatului cu Ferencvaros, avand procentaj de 100%! Echipa sa a castigat cu 39-33. 5.322 de spectatori au apaludat, in picioare, debutul Crinei Pintea la campioana Ungariei si a Europei, in derbyul campionatului, cu marea rivala, FTC Budapesta.…

- Cristina Neagu, 30 de ani, și Crina Pintea, 28 de ani, sunt cele doua romance nominalizate la trofeul pentru cea mai buna handbalista a anului. Dupa prestații excelente la Campionatu European de Handbal, site-ul handball-planet.com, cel care decerneaza premiul de 8 ani, le-a inclus pe interul dreapta…

- Crina Pintea a semnat cu Gyor, campioana Europei, chiar din aceasta iarna. Aceasta pare a fi a doua mare reusita a Campionatului European pentru nationala Romaniei, dupa califcarea in semifinalele competitiei. Primul mare meci al pivotului roman in Liga Campionilor pentru Gyor va fi...

- Accidentata la genunchiul drept in minutul 52 al partidei cu Ungaria, Cristina Neagu va efectua joi un RMN și va ramane alaturi de echipa și in semifinala de vineri, pe care Romania (calificata in proporție de 99%) o va juca impotriva Rusiei. Martin Ambros s-a gandit deja la o posibila inlocuitoare…

- Jucatoarea romana Cristina Neagu a fost votata vedeta etapei a cincea a grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin, in care CSM Bucuresti a invins-o clar pe Ferencvaros Budapesta, informeaza cea mai importanta competitie intercluburi de pe continent pe conturile sale de Facebook si Twitter.

- Cristina Neagu (30 de ani), marcatoare a 10 goluri in victoria celor de la CSM București contra lui Ferencvaros, scor 34-28, a vorbit despre calificarea in grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin. "Stiam toti ca e un meci foarte important, pentru ca daca nu castigam azi ajungeam…

- Norvegia, adversara Romaniei in Grupa D a Campionatului Eurpean de handbal feminin din Franta (29 noiembrie – 16 decembrie), si-a definitivat lotul de „16” cu care spera sa castige un nou titlu continental. Thorir Hergeirrson a retinut nu mai putin de sase jucatoare de la Vipers...

- CSM Bucuresti a fost invinsa fara drept de apel de echipa norvegiana Vipers Kristiansand, cu scorul de 31-26 (16-11), duminica, in Sala Dinamo din Capitala, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin. AGERPRES (editor: Mihai Tenea)