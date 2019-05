Stiri pe aceeasi tema

- Rostov Don este a doua finalista a Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa succesul fara dubii cu Metz, scor 27-25. Astfel, lupta pentru trofeul in turneul Final Four de la Budapesta se va da intre Gyor si Rostov Don. Finala este programata duminica, incepand cu ora 19:00, potrivit Mediafax.La…

- Gyori Audi ETO KC, detinatoarea trofeului, si Rostov pe Don vor juca finala Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce s-au impus, sambata, in semifinalele desfasurate in Papp Laszlo Sportarena din Budapesta. Gyori Audi ETO KC, cu pivotul Crina Pintea in teren, a trecut de formatia norvegiana Vipers…

- Petruta Iugulescu a demonstrat, de cativa ani, ca este in topul arbitrilor din Europa. Ea a fost delegata de UEFA sa oficieze in finala Ligii Campionilor la fotbal feminin, dintre Olympique Lyon si FC Barcelona, care se va disputa pe 18 mai, la Budapesta.

- Petruta Iugulescu a fost delegata de UEFA sa oficieze finala Ligii Campionilor la fotbal feminin, dintre Olimpique Lyon si FC Barcelona, care se va disputa pe 18 mai, in Ungaria, la Budapesta, informeaza frf.ro.Iugulescu va face parte dintr-o brigada condusa de Anastasia Pustovoitova din Rusia, iar…

- Finala mica a Cupei Romaniei a fost una fara istoric, HC Zalau obținand o victorie clara in fața Magurii Cisnadie. La Bistrița echipa lui Gheorghe Tadici s-a desprins inca din startul jocului, 9-3 in minutul 19. Au fost trei goluri la pauza pentru Zalau, diferența crescand pana la 10 lungimi (26-16,…

- Marți, la Budapesta, a avut loc tragerea la sorți a semifinalelor Ligii Campionilor. Pentru a 6-a oara consecutiv, cele mai bune patru echipe iși vor disputa trofeul in Laslo Papp Arena din Budapesta. Anja Althaus, fostul pivot al "naționalei" Germaniei, ambasador EHF pentru acest eveniment, și Predrag…

- Jucatoarea de tenis Irina Begu a declarat, luni, pe Aeroportul Henri Coanda, dupa victoria Romaniei cu 3 2 in fata Cehiei, in sferturile de finala ale Fed Cup, ca isi doreste sa ajunga in finala si sa aduca trofeul competitiei la Bucuresti, transmite Agerpres.roInca nu realizez, dar probabil ca in urmatoarele…

