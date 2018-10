Gwyneth Paltrow vinde pe Internet suplimente periculoase pentru gravide

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre romani folosesc e-commerce, electronicele fiind cele mai achizitionate produse, cu o pondere de 33% din total, releva un studiu realizat in cele sase piete mari ale Europei Centrale si de Est (ECE) de compania de consultanta Colliers.

- Dwayne Johnson este unul dintre cei mai apreciați și indragiți actori de la Hollywood. In ciuda aspectului sau fioros, starul american este foarte emotiv și implicat. Iar cand vine vorba de fiica sa, Tiana Gia, in varsta de 6 luni, „durul” se inmoaie imediat. Este, de asemenea, și un soț iubitor și…

- Fondatorul Goop, o platforma de sanatate online care a promovat anul trecut introducerea oualor de jad in vagin pentru a restabili nivelele de energie, a dezvaluit ca ii place sa bea whisky, zilnic, in cada. Dupa ce anul trecut s-a ales cu un proces pentru ca platforma ei online iși incuraja cititoarele…

- Noah Cyrus, sora mai mica a nonconformistei Miley Cyrus, a plans atat de mult dupa desparțirea de iubitul ei, incat lacrimile ei au umplut o sticla. La propriu! Lacrimi, pe care, fara nicio urma de gluma, le-a scos la vanzare pentru suma de 12.000 de dolari. Se pare ca dragostea ei pentru rapperul Lil…

- BLACK FRIDAY 2018. Exista cateva lucruri pe care trebuie sa le faceți pentru a nu cadea in capcane. Iata cateva sfaturi foarte simple de care trebuie sa țineți cont! BLACK FRIDAY 2018.In primul rand, faceți, din timp, o lista cu produsele pe care vreți sa le cumparați de BLACK FRIDAY 2018.…

- Demolarea stadionului Steaua și construirea unei noi arene a determinat apariția bișniței pe site-urile de vanzari online, unde așa-zișii entuziaști care au primit gazon din vechiul teren la caserola, au ajuns sa le vanda.

- Fenomenul fetei sfidatoare a atras atentia in anul 2013, dupa ce un clip video a devenit viral pe internet. „Fata sfidatoare” este mai mult decat un fenomen pe internet. Este un anumit aspect pe care multe persoane il recunosc. Americanii numesc acest fenomen „resting bitch face” (RBF) si acesta se…

- Mancarea la reducere nu prea se vinde in Romania. Romanii beneficiaza de reduceri de prețuri la aproximativ 20% din alimentele comercializate, similar cu spaniolii, olandezii și brazilienii. In Noua Zeelanda procentul ajunge pana la aproximativ 60%, iar in Australia la 40%, cu pierderi pentru producatori…