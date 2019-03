Stiri pe aceeasi tema

- Actritele Gwyneth Paltrow, Jessica Lange si Bette Midler fac parte din distributia primului sezon al „The Politician”, productie Netflix creata de Ryan Murphy.„The Politician” va avea premiera pe 27 septembrie, iar rolurile principale sunt interpretate de Ben Platt si Gwyneth Paltrow, scrie…

- The Umbrella Academy este cel mai nou serial de la Netflix care a pus pe jar publicul de pe intreg mapamondul. In aceeași zi din anul 1989, patruzeci și trei de copii sunt nascuți in mod inexplicabil de catre femei fara nicio legatura intre ele, care nu au prezentat semne de sarcina cu o... View Article

- Platforma de streaming video Netflix a oferit miercuri primele informații cu privire la documentarul despre Formula 1 pe care il pregatește in acest an. Documentarul a primit numele oficial Formula 1: Drive to Survive, iar primul sezon va avea 10 episoade care vor fi disponibile pe platforma incepand…

- Actrita americana Sharon Stone va juca într-un serial pe care platforma digitala Netflix si producatorul Ryan Murphy îl pregatesc ca prequel al celebrului film ''One Flew Over The Cuckoo's Nest'' (''Zbor deasupra unui cuib de cuci'', 1975), relateaza marti EFE.

- Netflix a anuntat ca va lansa in luna iulie a acestui an cel de-al treilea sezon al serialului „Stranger Things”, unul dintre cele mai apreciate productii ale platformei, scrie news.ro.Cel de-al treilea sezon al serialului creat de Matt Duffer si Ross Duffer si nominalizat la Globurile de…