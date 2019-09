Stiri pe aceeasi tema

- Will Smith iși sarbatorește astazi cea de 51-a aniversare. Actorul s-a nascut in data de 25 septembrie 1968 in Philadelphia, Pennsylvania, Statele Unite. A devenit faimos la sfarșitul anilor ’80, mai intai ca rapper, activitate care i-a adus multe premii Grammy , și mai apoi ca actor in comedia „Prințul…

- Liam Neeson a trait alaturi de soția sa, Natasha Richardson, o poveste de iubire ca in filme. Au fost colegi de platou, iubiți și nu in ultimul rand, cei mai buni prieteni. Actorul marturisea ca langa femeia pe care o iubea a invațat ce inseamna dragostea necondiționata. Relația lor a durat 16 ani și…

- Serena William și-a lansat prima colecție primavara-vara pe podiumul New York Fashion Week. Colecția fostei numarul 1 WTA se intituleaza simplu Serena. Williams a folosit culori deschise, aprinse, dar și neutre pentru aceasta colecție de primavara-vara 2020. Aceasta a creat o gama larga de ținute, atat…

- Povestea de viața a lui Keanu Reeves este una demna de un scenariu de film. Deși acum se bucura de o cariera stralucita și de admirația lumii intregi, in spatele succesului lui se ascund adevarate drame , care i-au marcat viața inca din vremea copilariei. Iata prin ce tragedii a trecut Keanu Reeves.…

- Denise Iacobescu implinește varsta de 51 de ani și arata mai bine ca niciodata. Antonia i-a transmis un mesaj emoționant, celei care i-a dat viața. Antonia i-a facut o urare speciala mamei sale și a postat un mesaj pe Instagram. „La mulți ani mama! Te iubesc cu tot sufletul meu! ♥️ Mulțumesc ca mi-ai…

- Sebastian Stan, actorul roman care a reușit sa se impuna in industria americana de film, a marturisit pe rețelele de socializare ca a facut cunoștința pentru a treia oara cu Gwyneth Paltrow, deși cei doi au jucat impreuna in doua filme Avengers. Gwyneth Paltrow și Sebastian au multe in comun. Ambii…

- Gwyneth Paltrow ar fi putut face geloasa orice zeița greaca cu rochia pe care a purtat-o la lansarea colecției Valentino de la Paris Couture Week. Actrița in varsta de 46 de ani a optat pentru o rochie alba, fluida, fara maneci, și cu spatele gol, la care a adaugat o curea aurie tip lanț, pe care a…