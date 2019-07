Gwyneth Paltrow, apariție sofisticată la show-ul Valentino Gwyneth Paltrow ar fi putut face geloasa orice zeița greaca cu rochia pe care a purtat-o la lansarea colecției Valentino de la Paris Couture Week. Actrița in varsta de 46 de ani a optat pentru o rochie alba, fluida, fara maneci, și cu spatele gol, la care a adaugat o curea aurie tip lanț, pe care a accesorizat-o cu un colier tot timp lanț și cu cateva brațari delicate. Paltrow și-a lasat parul liber și a ales un machiaj natural. Vezi in Galeria FOTO cum a aratat actrița la lansarea colecției haute couture a casei Valentino. Sursa foto: Northfoto Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana Modei de la Paris a adunat in capitala franceza nume mari din industria de fashion, dar și numeroase celebritați. Iar cele mai multe au participat la lansarea colecției toamna-iarna 2019/2020 haute couture a casei de moda Valentino. Celine Dion, Naomi Campbell și Gwyneth Paltrow sunt doar…

- Celine Dion este fara doar și poate regina Saptamanii Modei de la Paris. Artista participa la toate prezentarile, iar aparițiile sale sunt spectaculoase. Dupa ce cantareața canadiana a aparut pe strazile din Paris purtand ținute extrem de elegante ce au dezvaluit noul stil vestimentar al lui Dion, aceasta…

- Karl Lagerfeld nu mai este, dar Chanel ramane piesa de rezistența a Paris Fashion Week . Virginie Viard a realizat primul sau show de haute couture dupa ce a preluat studioul de design al celrebrei case de moda. Show-ul a fost realizat intr-o librarie pe trei etaje, circulara, pe ale carei rafturi au…

- Celine Dion a devenit o adevarata regina a modei. ȘI a aratat acest lucru in weekend, la Paris, unde a realizat mai multe ședințe foto. Garderoba excentrica a artistei in varsta de 51 de ani a facut furori in capitala franceza. In ultimii ani, Celine a inceput sa experimenteze cu stilul ei, alegand…

- Monica Bellucci a avut o apariție fermecatoare pe covorul roșu al Elle Gala ce s-a desfașurat joi seara la Madrid. Frumoasa actrița a aparut la brațul iubitului ei, Nicolas Lefebvre. Frumoasa bruneta a optat ca la acest eveniment sa poarte o rochie semnata Dolce and Gabbana, pe care a accesorizat-o…

- Miley Cyrus a aratat superb la premiera filmului „Avengers: Endgame”, unde a aparut la brațul soțului ei, actorul Liam Hemsworth. Dupa ce a obișnuit intreaga lume cu aparițiile sale extravagante și nonconformiste, artista a apelat, de aceasta data, la un look cuminte, dar elegant și plin de stil. Miley…

- Cel mai așteptat film al seriei „Avengers” a sosit! Iar starurile Marvel, precum și alte vedete de la Hollywood au luat cu asalt covorul roșu la una dintre cele mai dorite premiere ale industriei cinematografice. Robert Downey Jr, Scarlet Johansson, Chris Hemsworth sau Gwyneth Paltrow au stralucit la…