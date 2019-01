Stiri pe aceeasi tema

- Gwyneth Paltrow a fost data in judecata de un barbat in varsta de 72 de ani care susține ca actrița i-a provocat rani la cap și la coaste in timp ce schia pe o partie din stațiunea Deer Valley din Park City, Utah. Terry Sanderson spune ca in anul 2016 se afla pe o partie pentru incepatori cand a auzit…

- Avocatii indeamna clientii sa apeleze la intelegerea amiabila cu cealalta parte implicata pentru unele litigii care pot fi rezolvate in afara salii de judecata. Aceasta rezolvare duce la evitarea costurilor de judecata si a timpul alocat pentru rezolvarea cazului.

- Curtea de Apel Constanta a amanat pentru data de 21 februarie apelul dosarului in care o tanara mamica din Constanta a murit in urma unui accident rutier, eveniment inregistrat pe data de 17 octombrie 2013, la ora 11.20. Potrivit lucratorilor Serviciului Rutier Constanta, un barbat, de 43 de ani, din…

- Actrița și solistul trupei Coldplay – Chris Martin au ramas prieteni buni dupa desparțirea lor din 2014, dupa 10 ani de casatorie. Daca despre Gwyneth Paltrow și Chris Martin se vorbește la trecut, se pare ca “desparțirea conștienta” ar putea fi pentru ei, de fapt, cel mai bun mod de a trece printr-un…

- Procurorul Eugen Stoina a fost trimis in judecata pentru ca s-a sustras de la prevalare de mostre biologice dupa un accident pe care l-ar fi produs din cauza ca s-a urcat la volan sub influenta bauturilor alcoolice.