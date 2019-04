Guy Verhofstadt recomanda excluderea partidului lui Tariceanu, dar o eventuala decizie ar putea fi luata abia dupa alegeri Intr-o scrisoare trimisa presedintelui ALDE Europa, Hans van Baalen, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verfhofstadt, recomanda excluderea partidului lui Calin Popescu Tariceanu, din cauza masurilor anti-justitie luate de Guvernul de la Bucuresti. Nu e vorba, insa, de o propunere oficiala, iar tema s-ar putea regasi pe agenda ALDE abia in 28 iunie.



Surse europene din interiorul ALDE au explicat pentru Ziare.com ca scrisoarea lui Verhofstadt exprima un punct de vedere personal, iar tema ar putea fi pe agenda Consiliului ALDE, care se va reuni in Elvetia in data de 28…

