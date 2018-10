Stiri pe aceeasi tema

- Președintele grupului ALDE in Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European, unde se discuta despre statul de drept din Romania, ca "slabirea procurorilor" este in stilul "Orban-Kaczynski", potrivit Mediafax.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, reacționeaza virulent, dupa dezbaterea din Comisia LIBE a Parlamentului European. Dragnea considera ca Mecanismul de Cooperare și Verificare pe Justiție nu și-a atins scopul in Romania și a solicitat ridicarea acestuia.”Eu cred ca ar trebui sa i se puna capat…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, dupa intalnirea de marți cu liderii grupului ALDE european de la Bruxelles, ca aceștia sunt superficial informați cand vine vorba de Romania, ca citesc "știrile pe un telefon" și nu cunosc in amanunțime situația din țara noastra."Tocmai…

- "Dupa discutii cu mai multi colegi din Parlamentul European, voi depune la inceputul sesiunii de toamna a Parlamentului European o solicitare de excludere a PSD-ului din Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European. Voi inainta conducerii Grupului un dosar…

- Europarlamentarul belgian Guy Verhofstadt, liderul Grupului ALDE din Parlamentul European, considera ca Europa are nevoie de 'propriul anchetator (Robert) Muller' pentru a investiga amploarea campaniilor de dezinformare duse de Rusia si alte atacuri la adresa democratiilor europene, informeaza…