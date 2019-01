Stiri pe aceeasi tema

- „Aceasta inseamna ca toate cele trei elemente aflate in disputa – reforma justiției, a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala - trebuie sa fie aliniate cu recomandarile Comisiei, urmand ca dupa adaptarea și aprobarea lor de catre guvern și parlament, ele sa fie din nou evaluate de catre acest…

- „Ieri, am avut o intalnire cu domnul Tariceanu in Bucureși. Am convenit ca singura cale pentru garantarea statului de drept in Romania este implementarea completa și necondiționata a tuturor recomandarilor Comisiei de la Veneția. Aceasta inseamna ca toate cele trei parți aflate in discuție - reforma…

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca in urma intalnirii avute cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cei doi au convenit ca in Romania sa fie...

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, spune, intr-o postare pe Facebook, ca a convenit cu președintele Senatului ca singurul mod de a garanta statul de drept in Romania este implementarea recomandarilor Comisiei de la Venetia."Ieri m-am intalnit cu domnul Tariceanu…

- Liderul ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a afirmat, joi, ca la intalnire cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a stabilit ca toate modificarile facute legislatiei penale de PSD si ALDE sa tina cont de recomandarile Comisiei de la Venetia.

- Guy Verhofstadt, președintele ALDE european, spune ca a "stabilit" cu Calin Popescu-Tariceanu ca "singurul mod de a garanta statul de drept din Romania este implementarea totala și necondiționata a tuturor recomandarilor Comisiei de la Veneția".

- Calin Popescu Tariceanu a avut miercuri o intalnire cu Guy Verhofstadt, liderul ALDE european. Presedintele ALDE Romania a sustinut ca a reusit sa-l convinga pe Verhofstadt ca in Romania nu exista probeme in privinta statului de drept."Se fac 30 de ani de cand ne cunostem si militam impreuna…

- Guy Verhofstadt ii atrage atenția lui Tariceanu ca, daca va alege calea ignorarii recomandarilor Comisiei de la Veneția, inseamna ca majoritatea parlamentara PSD-ALDE iși dorește transformarea Romaniei intr-un stat iliberal.Cele mai importante pasaje din scrisoarea lui Guy Verhofstadt catre…