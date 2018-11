Guy Verhofstadt ii raspunde lui Tariceanu: Romania e la rascruce. Nu urmati calea iliberala, in niciun caz in numele nostru!

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coaliției de guvernare considera absurde, politice și dezechilibrate recomandarile facute Romaniei marți, prin Raportul MCV prezentat de Comisia Europeana și prin Rezoluția privind statul de drept din Romania, adoptata de Parlamentul European. Toți acești lideri au de ințeles ca Romania nu va…

- Premierul Viorica Dancila vine, miercuri, incepand cu ora 10,00, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile de la „Ora prim-ministrului”. Premierul a fost convocat la solicitarea grupului parlamentar PNL, iar tema este „Angajamentul Guvernului Dancila privind respectarea recomandarilor Comisiei de…

- "Nu am apucat sa il vad (draftul rezolutiei Parlamentului European privind statul de drept din Romania - n.r.). As vrea atunci cand se va dezbate in Parlamentul European sa se vada ca noi, prin aceste modificari la legile Justitiei, fara indoiala, am tinut cont si de recomandarile Comisiei de la…

- "Am avut o solicitare din partea vicepresedintelui Senatului, Alina Gorghiu, referitoare la asistenta din partea Comisiei de la Venetia pe Codul penal si Codul de procedura penala. Aici au fost puncte de vedere diferite. Eu am mentionat faptul ca Parlamentul trebuie sa isi asume disponibilitatea…

- Iohannis despre poziția ...președintelui cu privire la opiniile cuprinse in raportul Comisiei de la Veneția Poziția Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, cu privire la opiniile cuprinse in raportul Comisiei de la Veneția in legatura cu modificarile aduse legilor justiției și codurilor penale…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi, dupa intalnirea din coalitia de guvernare, ca ministrul Justitiei a facut o prezentare a ordonantei de urgenta care va prelua "o serie" de recomandari ale Comisiei de la Venetia privitoare la legile Justitiei, precizand ca acest act…

- Calin Popescu Tariceanu a apreciat prestația primului ministriu Viorica Dancila din Parlamentul European. El susține ca așteapta rezultatele Comisiei de la Veneția, de care se va ține cont: „Cred ca nu trebuie scapat din vedere urmatorul lucru. Domnul Timmermans este specializat pe MCV. Nu e un advertisment.…