- Președintele PNL B-N, Ioan Turc spune despre premierul Viorica Dancila ca a fost intampinata ca o eroina din mitologia greaca, de catre membrii cabinetului. Acesta a mai precizat faptul ca, daca nu era roman radea cu lacrimi, dar așa ii este rușine. ”D-na Viorica Dancila a fost aplaudata in picioare…

- Proiect PNL pentru romanii din diaspora: votul prin corespondenta si electronic/ Eugen Pirvulescu: “Doar asa vom putea elimina discriminarea romanilor din afara tarii in raport cu cetatenii cu domiciliul in tara” in Politic / on 04/10/2018 at 12:07 / Partidul Național Liberal va depune,…

- Președintele grupului ALDE in Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European, unde se discuta despre statul de drept din Romania, ca "slabirea procurorilor" este in stilul "Orban-Kaczynski", potrivit Mediafax.

- Fostul premier belgian Guy Verhofstadt a anuntat, duminica, formarea unei noi miscari politice, alaturi de partidul presedintelui Frantei, Emmanuel Macron. Intr-un interviu pentru cotidianul Ouest-France, Verhofstadt, liderul Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE) din Parlamentul…

- Un sondaj online derulat in Uniunea Europeana arata ca peste 80% din respondenti sunt in favoarea renuntarii la practica trecerii la ora de vara, prin care ceasurile se dau inainte cu o ora in ultima duminica din luna martie, au declarat miercuri pentru DPA mai multe surse europene. Aproximativ…

- Intr-o postare pe Facebook, liderul grupului Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, susține ca reprimarea violenta a protestelor de strada este iandmisibila și subliniaza ca dreptul de a protesta si libertatea de intrunire nu pot fi ingradite…