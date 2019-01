Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, a exprimat regret ca Acordul Brexit a fost respins de Camera Comunelor si le-a recomandat deputatilor britanici sa propuna solutii pentru depasirea crizei politice."Este clar ca membrii Camerei Comunelor nu sustin acest acord. Dar votul din aceasta seara nu…

- In favoarea Acordului privind iesirea Marii Britanii din UE (Brexit) au votat 202 membri ai Camerei Comunelor, iar 432 s-au pronuntat impotriva, informeaza postul Sky News si cotidianul The Guardian. Premierul Theresa May avertizase ca acest document reprezinta singura varianta de acord Brexit. In contextul…

- Parlamentul de la Londra urmeaza sa se pronunțe, marți seara, asupra acordului de „divorț” convenit cu Uniunea Europeana de catre premierul britanic Theresa May, un vot istoric ce ar uma însa sa marcheze o respingere usturatoare a documentului, agravând incertitudinea cu privire…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…

- Situatia generata de planul Marii Britanii privind iesirea din Uniunea Europeana ramâne incerta, în contextul în care Acordul pe tema Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul risca sa fie respins în Camera Comunelor. Marea Britanie…

- Marea Britanie poate organiza un nou referendum pe tema apartenentei la Uniunea Europeana, afirma Nathalie Loiseau, ministrul francez al Afacerilor Europene. "Exista in continuare disponibilitatea organizarii unui nou referendum, dar decizia le apartine britanicilor, nu noua", a declarat Nathalie…

- Premierul Theresa May a primit miercuri seara votul de incredere al Partidului Conservator pentru a-si pastra functia si a continua negocierile pe acordul privind Brexitul. Inaintea votului pe tema motiunii de incredere, Theresa May a semnalat, potrivit presei britanice, ca se va retrage din…

- Eurodeputatii s-au pronuntat in mare parte miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, in favoarea unei interdictii viitoare pentru anumite obiecte din plastic de unica folosinta, precum paiele de plastic, tacamurile, paharele si farfuriile din plastic,