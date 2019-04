Guy Verhofstadt cere excluderea partidului lui Tăriceanu din Alianța Liberal-Democraților Europeni Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a cerut joi excluderea partidului lui Calin Popescu Tariceanu din Alianța Liberal-Democraților Europeni.

&"Din pacate, situația din România continua sa regreseze. Grupul ALDE a decis la începutul lui aprilie sa excluda ALDE România. Ne așteptam ca Partidul ALDE sa urmeze aceasta decizie și sa-i excluda formal din mișcarea noastra cât mai curând posibil&", a scris Verhofstadt, pe contul lui de Twitter.



Sadly, the situation in Romania keeps regressing. The @ALDEGroup decided in early April… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

