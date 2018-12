Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de Urgenta anuntata de Eugen Teodorovici, in care este cuprinsa și o ”taxa pe lacomie” pentru banci, nu a mai intrat pe ordinea de zi a ședinței de guvern prezidata, joi, de Klaus Iohannis.Miniștrii nu s-au temut de președinte, care a criticat in termeni duri aceasta OUG, iar motivul…

- Eugen Teodorovici nu a sesizat prezenta nedorita din spatele lui si si-a continuat declaratiile de presa, in care a prezentat ordonanta de infiintare a fondurilor suverane de dezvoltare si investitii. Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, Ordonanta de urgenta pentru infiintarea Fondului Suveran…

- Guvernul a modificat, vineri, prin Ordonanta de Urgenta, Codul Muncii, vizand introducerea salariului minim garantat in plata, diferentiat in functie de studii si vechimea in munca. Cuantumul salariului minim brut pe economie va fi stabilit ulterior, prin Hotarare de Guvern.

- "Salariul minim diferentiat este de fapt un mar otravit de la Olguta Vasilescu si Eugen Teodorovici, doi ministri care nu inteleg cum functioneaza economia reala. Aplicarea salariului minim diferentiat va duce in practica la o serie de probleme la angajare pentru romanii cu studii superioase si experienta…

- Guvernul a adoptat, în cadrul ședinței de vineri, proiectul prin care se modificas nivelul salariului minim pe economie, în funcție de studii.Totuși, pentru a intra vigoare salariul minim diferențiat și pentru stabilirea sumelor este nevoie de o noua Hotarâre de…

- Angajatorii din Romania vor fi obligati sa le acorde angajatilor un salariu minim diferentiat in functie de studii si vechime, a decis vineri Guvernul, adoptand o Ordonanta de Urgenta care stabileste cadrul pentru introducerea acestei diferentieri.

- Guvernul a adoptat, in ședința de luni, o ordonanța de urgența in sensul in care ICCJ va putea sa iși cumpere mobilier pentru un sediu inchiriat, au spus pentru MEDIAFAX surse de la Palatul Victoria, conform Mediafax.Guvernul a adoptat, in ședința de lui, o ordonanța de urgența pentru modificarea…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru operationalizarea sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, a anuntat ministrul Justitiei, Tudorel Toader. "Guvernul a adoptat astazi ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru operationalizarea…