Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a bulversat mediul de afaceri adoptand, pe repede inainte, ordonanta 79/2017 care a impus o revolutie fiscala contestata, care a adus modificari majore intr-un timp extrem de scurt. Ne aflam la finalul lunii martie si, pentru 2018, oamenii de afaceri sunt tinuti in continuare in incertitudine…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, recent, ca Guvernul va adopta pana la sfarsitul lunii aprilie doua ordonante de urgenta privind achizitiile publice care vor schimba „radical” acest domeniu, urmand sa fie infiintata o noua structura care va centraliza toate nevoile institutiilor.…

- Guvernul ar urma sa discute in sedinta de joi o Ordonanta de Urgenta care vizeaza mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro. Tot in sedinta de joi a Cabinetului…

- Guvernul ar urma sa discute in sedinta de joi o Ordonanta de Urgenta care vizeaza mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro. Tot in sedinta de joi a…

- Guvernul urmeaza sa discute in sedinta de joi o ordonanta de urgenta cu mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro. "Este un proiect de ordonanta…

- Guvernul urmeaza sa discute in sedinta de joi o ordonanta de urgenta cu mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro, potrivit Agerpres. Este un proiect de…

- Guvernul urmeaza sa discute in sedinta de joi o ordonanta de urgenta cu mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro. "Este un proiect de ordonanta…

- Guvernul va introduce un plafon de un milion de euro sub care firmele pot sa opteze in a fi impozitate pe cifra de afaceri sau pe profit si sa faca posibila rambursarea taxelor de mediu doar pe baza Codului Numeric Personal (CNP), a anuntat miercuri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Guvernul va introduce un plafon de un milion de euro sub care firmele pot sa opteze in a fi impozitate pe cifra de afaceri sau pe profit si sa faca posibila rambursarea taxelor de mediu doar pe baza Codului Numeric Personal (CNP), a anuntat miercuri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri ca, pana la sfarsitul lunii aprilie, va fi adoptata o ordonanta de urgenta referitoare la achizitiile publice, urmand sa existe o structura centralizata care sa se ocupe de acestea. "Este o idee foarte buna si, in acest sens, pana la finalul…

- O ordonanta de urgenta cu mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro, va fi discutata in sedinta de guvern de joi, a anuntat ministrul Finantelor, Eugen…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca Guvernul va adopta pana la sfarsitul lunii aprilie doua ordonante de urgenta privind achizitiile publice care vor schimba „radical” acest domeniu, urmand sa fie infiintata o noua structura care va centraliza toate nevoile institutiilor.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca saptamana viitoare va incerca introducerea unei noi ordonante de urgenta de modificare a Codului fiscal. Ar fi a patra ordonanța de modificare a Codului fiscal adoptata in acest an, adica in doar trei luni de la implementarea „revoluției...

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca saptamana viitoare se va incerca introducerea unei noi ordonante de urgenta de modificare a Codului fiscal, in contextul in care OUG 79/2017, referitoare tot la Codul fiscal, se afla inca in dezbaterea Parlamentului. "Este o discutie la Comisia de…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca 2018 va fi un an al investitiilor, stabilitatii si predictibilitatii, fara schimbari majore din punct de vedere fiscal pentru mediul de afaceri, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”Anul acesta si anii…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a anuntat joi ca Guvernul lucreaza la o metoda prin care persoanele care au donat bani pentru achizitionarea operei de arta "Cumintenia Pamantului" sa isi poata recupera sumele platite, scrie Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ ‘schimba fundamental’ acest mecanism de plata a contributiilor. ‘Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat joi ca Guvernul va lua o decizie astfel incat persoanele care au donat bani in cadrul campaniei privind achizitia operei de arta "Cumintenia Pamantului" sa isi poata recupera sumele platite.

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN."Ar trebui sa incepem (educatia…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, joi, cand are loc sedinta de Guvern, ca, in cazul depunerii declaratiei unice online, pana la finalul anului, un contribuabil poate beneficia de o reducere cumulata de 10%. De asemenea, Teodorovici a precizat ca cei care sunt si salariati vor fi scutiti…

- Un contribuabil poate beneficia de o reducere de 5% a contributiilor platite catre stat daca plateste anticipat pana la finalul anului si inca 5% daca depune declaratia unica online, reducerea totala fiind de 10%, iar cei care sunt si salariati vor fi scutiti de plata CAS si CASS in cazul veniturilor…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii sa aiba aceasta varianta in locul detentiei. "Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii…

- Teodorovici, despre recuperarea prejudiciilor: "Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie" Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii sa aiba aceasta varianta in locul detentiei.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat referitor la recuperarea prejudiciilor din dosarele de corupției, ca soluția nu este trimiterea la inchisoare a celor gasiți vinovați in astfel de cazuri. Refuzul de a recupera prejudiciile cauzate bugetului public este de neințeles, a declarat miercuri…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, in cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, referitor la recuperarea prejudiciilor din dosarele de corupției, lucru ce cade in sarcina ANAF, ca soluția nu este trimiterea la inchisoare a celor gasiți vinovați in astfel de cazuri. Refuzul…

- Vicepremierul Viorel Stefan afirma ca semnarea acordului de finantare intre BERD si Transgaz este o garantie suplimentara ca faza I a BRUA pe teritoriul Romaniei va fi incheiata la termen si un semnal de incredere transmis investitorilor in ceea ce priveste oportunitatile de afaceri pe care le ofera…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o noua ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale. "Maine e joi. Actul normativ, maine", a spus Teodorovici, intrebat daca…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern de maine va fi adoptata o noua ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale. ”Maine e joi. Actul normativ, maine”, a spus Teodorovici, intrebat daca…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern de maine va fi adoptata o noua ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale.”Maine e joi.

- ANAF nu va mai trimite notificari prin posta. Teodorovici: Sa vedeți ce frumos vom rezolva Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca Fiscul cheltuie anual zece milioane de euro pe plicurile pe care le trimite contribuabililor, adaugand ca se discuta un set de propuneri la nivelul…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca in ședința de guvern de joi va prezenta o prima forma a noului formular care va comasa alte cinci, printre care si Declaratia 600. Acesta va fi prezentat in Guvern si apoi discutat in Comisia de Dialog Social pentru a primi avizul de aprobare.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sâmbata dimineața, referitor la Formularul 600, ca pâna în 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care sa comaseze cele cinci formulare într-unul singur.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, referitor la Formularul 600, ca toti contribuabilii sunt asigurati medical si ca nimeni nu isi va pierde aceasta calitate, informeaza Mediafax. Oficialul a afirmat ca pana la data de 25 martie Guvernul va veni ...

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, referitor la Formularul 600, ca toti contribuabilii sunt asigurati medical si ca nimeni nu isi va pierde aceasta calitate, adaugand ca pana in 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care sa comaseze cele cinci formulare intr-unul singur.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, la Antena 3, referitor la Formularul 600, ca pana in 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care sa comaseze cele cinci formulare intr-unul singur.

- Oamenii de afaceri sustin ca modul in care Cabinetul Dancila vrea sa rezolve problema salarizarii angajatilor part-time e discriminatoriu, ineficient si contrazice tocmai principiile pe care se bazeaza revolutia fiscala. In plus, masurile luate de stat ar urma sa descurajeze munca part-time…

- Oamenii de afaceri din Romania sustin ca anul 2017 a fost probabil unul dintre cele mai agitate din punct de vedere fiscal, dar spun ca nu cer de la Guvernul taxe mai mici sau scutiri, ci stabilitate si predictibilitate fara de care nu pot sa se dezvolte.

- Oamenii de afaceri din Romania sustin ca anul 2017 a fost probabil unul dintre cele mai agitate din punct de vedere fiscal, dar spun ca nu cer de la Guvernul taxe mai mici sau scutiri, ci stabilitate si predictibilitate fara de care nu pot sa se dezvolte.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a declarat ca miercuri au avut loc la minister discuții cu reprezentanții CES referitoare la ordonanța de urgența privind salariile. Ludovic Orban: Incepand de astazi orice angajat din Romania poate sa dea in judecata Guvernul Astfel, Angajatii part-time,…

- Angajatii part-time, din cele patru categorii cuprinse in OUG-ul avizat joi de Consiliul Economic si Social (CES), vor plati contributii sociale doar pentru sumele primite, restul, pana la suma aferenta salariului minim pe economie, urmand a fi suportata de angajator, a afirmat joi ministrul Finantelor,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale.

- Soluția pentru controversatul formular 600 – a carui depunere a fost amanata – este in lucru la Ministerul de Finanțe, iar ministrul Eugen Teodorovici spera sa fie definitivata in urmatoarele zile. In noul mecanism pe care ministrul urmeaza sa i-l prezinte premierului Viorica Dancila „柞 sa vedeți ca…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat ca cel mai pesimist scenariu de aplicare a Legii pensiilor este cand prevede programul de guvernare, adaugand ca aceasta va avea un impact bugetar insemnat.

- Declarația 600 va fi simplificata. Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei Ordonante de Urgenta (OUG) adoptate miercuri, 31 ianuarie, de catre Guvern, a anunțat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, care a precizat ca „Declarația 600 va fi simplificata”. Editorial de Claudiu…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi, intr-o vizita de lucru la Tulcea, ca persoanele fizice care obțin venituri din activitați independente nu mai trebuie sa depuna Formularul 600 pentru ca Guvernul va adopta o „forma mult simplificata".

- Guvernul a decis astazi sa amane pana pe 15 aprilie 2018 termenul de depunere a Declarației 600. Ministrul Finanțelor a anunțat anterior ca Guvernul va amana termenul de depunere, dar amanarea va fi decisa „in vederea eliminarii acestui formular”. „Vom amana termenul de depunere, dar il…

- Inlocuirea premierului Tudose cu Viorica Dancila incepe sa aiba datele unei schimbari de viziune. Liviu Dragnea s-a decis sa nu mai dea indicatii din spatele usilor inchise, ci anunta in mod public lucrurile care nu i se par in ordine. Iata cateva date. Exprimandu-si opinia despre rolul SPP intr-un…

- Participarile la targurile de turism sunt printre singurele masuri de impact in dezvoltarea incomingului, insa un demers de promovare sustinut facut de autoritatea de stat ar putea atrage o crestere interesanta a investitorilor care sa parieze pe destinatia Romania. "Din pacate, la targuri…

- 2018 aduce schimbari majore pentru companiile din Romania și pentru angajații acestora. De la 1 ianuarie intra in vigoare ordonanța privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Patronii ar trebui ca de la 1 ianuarie sa majoreze salariile brute in medie cu 20%, astfel incat…