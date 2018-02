Stiri pe aceeasi tema

- Cosul de cumparaturi al romanilor s-ar putea scumpi considerabil, daca Guvernul va da o Ordonanta de Urgenta prin care sa platim cate 2 lei pentru ambalajul reutilizabil al fiecarui produs cumparat. “Operatorii economici care introduc pe piata nationala produse ambalate in ambalaje primare reutilizabile…

- Ministerul Mediului a pus in dezbatere publica proiectul de lege prin care se impune o taxa pe sticle si borcane, prin care se incearca incurajarea reciclarii, taxa care va afecta, insa, gospodinele, deoarece pretul borcanelor se va tripla. La inceputul acestei luni, Ministerul Mediului a pus in dezbatere…

- Ministerul Mediului a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta care prevede ca, pe langa pretul produsului pe care l cumparam, vom plati inca 2 lei pentru ambalaj. Acesti bani reprezinta "garantia de reciclare" si vor fi recuperati daca ducem ambalajul inapoi la magazin, potrivit…

- Potrivit unui proiect normativ lansat in dezbatere de Ministerului Mediului la acest moment, pe langa prețul produsului pe care-l cumparam am putea plati și un preț pe ambalajul respectivului produs in valoare de 2 lei. Cei 2 lei pe ambalaj se vor putea recupera daca-l ducem inapoi la magazin. Practic,…

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului, anunta Guvernul.

- Ministerul Mediului vrea sa introduca o taxa de 1% din valoarea oricarei investitii pentru evaluarea impactului proiectelor publice sau private asupra mediului. Proiectul de lege nu specifica clar pentru ce proiecte se percepe aceasta taxa, insa se spune ca autoritatile publice pentru protectia mediului…

- "In prezent, sunt in curs discutii intre Casa Majestatii Sale si RA-APPS privind situatia Palatului Elisabeta. Pe durata acestor discutii, Familia Regala va continua activitatile publice la Palatul Elisabeta si va plati o suma lunara reprezentand contravaloarea folosintei imobilului", a declarat,…

- axa auto sau noua taxa de poluare 2018 se va aplica tuturor proprietarilor de autovehicule, se va plati anual, la fel ca si impozitul auto sau RCA-ul, iar valoarea maxima va fi de circa 200 de euro pe an. Noua taxa auto se va aplica tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au achitat…

- Deputatul Marilen Gabriel Pirtea, coordonator al Comisiei de Educatie, Cercetare, Tineret si Sport a PNL, acuza guvernul ca ignora realitațile din sistemul de invațamant din Romania. Sistemul de finanțare al ministerului Educației defavorizeaza școlile din zona rurala dar și unitațile de invațamant…

- La Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi s-a creat o retea de deturnat ajutoare sociale de la Guvern. Beneficiarii sunt angajati ai acestei institutii unde se depun dosarele pentru obtinerea acestor fonduri.

- Ambasadorul Qatarului la Moscova, Fahad bin Mohammed al-Attiyah, a anunțat, joi, ca Guvernul de la Doha poarta negocieri pentru achizitionarea sistemelor de aparare antiaeriana S-400 din Rusia, informeaza site-ul agentiei Tass. ”Negocierile pe marginea acestui subiect se afla intr-un stadiu avansat”,…

- Salariații SGA Vrancea care fac parte din sindicat au declanșat o greva spontana in aceasta dimineața pentru a protesta astfel fața de nerespectarea Legii 153, angajații de la SGA pierzand sume importante din salariu dupa schimbarea legislației de catre Guvernul PSD & ALDE. ”Ne-au micșorat salariile,…

- Cresterea numarului de autoturisme la mana a doua determina Guvernul sa anunte o noua taxa de poluare pe care o vor plati toti soferii, indiferent daca au achitat vreo forma anterioara. Valoarea ei ar urma sa fie cuprinsa intre 50 si 200 de euro. Niciodata nu au fost atat de multe masini vechi pe soselele…

- CALCULATOR TAXA AUTO 2018 - "Se va plati anual, la fel ca si impozitul auto sau RCA-ul. Noua taxa auto se va aplica in functie de gradul de poluare al autovehicului. Exemplu: masinile cu norma de poluare Euro 1 sau Non Euro vor plati o taxa anuala mare, estimata la 200 euro/an. Masinile cu norma…

- In luna mai 2017, Guvernul a adoptat legea privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza. Dupa promulgarea acesteia prin Decretul nr. 1181/2017, in data de 18 decembrie, Legea 258, publicata in…

- In ultimele zile ale anului trecut, Ministerul Mediului a schimbat metoda de calcul a taxelor și contribuțiilor la fondul pentru mediu. Legea lasa o marja mare de apreciere inspectorilor Administratiei Fondului pentru Mediu. Romanii vor suporta o taxa de depozitare, pe langa taxa de salubrizare. Modificarile…

- Guvernul a adoptat, in sedinta din 28 decembrie, o ordonanta de urgenta prin care a eliminat din lege interdictia cumularii pensiilor speciale cu pensiile din sistemul public, interdictie introdusa in lege tot de guvern, cu doar doua saptamani inainte, relateaza Digi 24. OUG 116/2017, publicata in monitorul…

- Statul britanic va fi responsabil timp de cinci ani, dupa Brexit, de plata subventiilor catre fermieri, care pana acum erau acoperite de Uniunea Europeana, prin introducerea unui nou sistem national, a dat joi asigurari ministrul britanic al Agriculturii, Michael Gove.

- Noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule și va fi perceputa anual, urmand sa fie calculata in funcție de gradul de poluare al autovehicului. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Sistemul de sanatate s-a confruntat in anul 2017 cu o epidemie de rujeola, cu lipsa vaccinurilor, dar si a unor medicamente. Potrivit unei centralizari a INSP, numarul deceselor cauzate de rujeola a ajuns pe 29 decembrie 2017 la 37, numarul cazurilor de rujeola raportate fiind de 10.279. Producatorii…

- Liberalii sustin revendicarile medicilor de familie, iar premierul Mihai Tudose trebuie sa-l demita de urgenta pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. "Partidul National Liberal sustine revendicarile medicilor de familie si acuza…

- In conformitate cu legislația in domeniul ajutorului de stat, Guvernul a aprobat astazi, prin Memorandum, declanșarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentrun pentru intreprinderile cu angajați ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform…

- Guvernul are in vedere doua variante pentru a rezolva situatia angajatilor din domeniul IT, prima fiind schimbarea unui formular ANAF, iar cea de-a doua - elaborarea unui act normativ cu putere de lege care sa vizeze veniturile obtinute incepand cu data de 1 ianuarie 2018, au declarat surse oficiale,…

- Guvernul a decis alocarea a peste 15,45 milioane de lei pentru 53 de agenti economici care au înregistrat pagube materiale, cauzate de îngheturile târzii din primavara anului 2016. Dosarele agentilor economici au fost declarate eligibile de catre Comisia Centrala de examinare…

- Ședința ordinara a Consiliului Județean Vrancea a inceput, ieri, cu un moment festiv, membrii plenului fiind colindați de Grupul Cantus. Tot ieri, consilierii județeni au primit cate un cadou realizat de copii din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția…

- Guvernul si-a indeplinit angajamentul luat anul acesta in privinta atragerii de fonduri europene, a anuntat luni premierul Mihai Tudose, precizand ca sunt depuse la Bruxelles acte pentru plati de 5,2 miliarde de euro. "Am fost consecventi si ne-am indeplinit pe anul acesta (...) angajamentul.…

- Președintele Asociației Service-urilor Auto a anunțat primele sume, care sunt in analiza, privind viitoarea taxa de poluare aplicabila masinilor. In discutii sunt cifre de la circa 40 de euro pe an la mașinile euro 5 și 6, pana la 200 de euro pentru cele foarte poluante, non euro și euro 1. Sistemul,…

- „Aici trebuie sa vorbeasca la fel cum o face si in Londra”, a declarat Roth la Bruxelles, conform presei din Germania. El a adaugat ca s-a simtit „un pic socat” de modul diferit in care Guvernul britanic comunica la Bruxelles, fata de comunicarea din plan intern. Roth se referea cel mai probabil la…

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat, marti, ca o inlocuire a timbrului de mediu ar putea avea loc in luna martie 2018, inainte de aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM). "Principiul va fi acelasi, adica 'Poluatorul plateste!'.…

- Companiile de IT au pregatit acest sistem de compensatii in asteptarea unei noi variante a Codului fiscal prin care salariile programatorilor scutiti de impozitul pe venit sa nu mai scada cu 7%.

- Guvernul a aprobat un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, iar parte din modificarile aduse vizeaza personalul din sistemul santiar, precum si cadrele didactice. Personalul din sistemul…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a anuntat, marti, ca vor disparea chioscurile de unde se cumpara bilete pentru transportul in comun, din anul 2018, astfel ca plata unei calatorii se va realiza doar cu telefonul mobil sau cu cardul, transmite corespondentul MEDIAFAX. Primarul Timisoarei,…

- Vești bune pentru buzoienii racordați la sistemul centralizat de incazlire: in aceasta iarna vor scapa de noi majorari ale pretului caldurii. Primarul Constantin Toma a anunțat ca Buzaul va primi și in acest an bani pentru plata subvenției energiei termice. Guvernul va aloca municipiului 18 milioane…

- Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2018, facut public de Ministerul de Finanțe, arata ca Guvernul vrea sa aloce, anul viitor, mai multi bani pentru mai multe ministere, in special la Ministerul Economiei, Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Ministerul Educatiei. Pe de…

- Guvernul a acordat ajutoare de urgența pentru zeci de familii afectate de calamitați naturale ori probleme grave de sanatate sau sociale. Astfel, a fost alocata suma de 160.000 de lei unui numar de 51 familii si persoane singure care se confrunta cu situații deosebite cauzate de probleme grave de sanatate…

- Peste 137 de milioane de lei au fost taiate de catre Guvern din bugetul penitenciarelor în 2017, bani suficienți pentru construirea unei noi închisori sau pentru recondiționarea și modernizarea a 9.000 de locuri de detenție. Agenda publica a ultimului an a fost ocu-pata de…

- Eugen Teodorovici, i-a acuzat de dezinformare pe premierul Mihai Tudose și pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, care au discutat, la începutul ședinței de Guvern de miercuri, despre faptul ca România va cheltui doua miliarde de euro din fonduri europene pâna la finele…

- Confederatia patronala Concordia cere retragerea modificarilor aduse legii dialogului social, considerand ca masurile contravin principiilor predictibilitatii si dialogului social.Citeste si: Udrea iese la ATAC si dezminte orice asociere cu Dragnea: 'Sistemul face o hora de personaje sonore…

- Angajatii APIA din majoritatea centrelor judetene si locale protesteaza, joi, la sediile institutiilor, fata de masurile fiscale adoptate de guvern. Ei spun ca de la 1 ianuarie ar urma sa le fie reduse substantial salariile si se plang ca sunt discriminati fata de angajatii din Bucuresti ai APIA, care…

- Guvernul a aprobat astazi plați pentru ajutoare in agricultura in valoare aproximativ 100 milioane de euro (peste 455 milioane lei), destinate sectorului zootehnic. Este vorba de plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, și de stabiliera cuantumului acestora pentru anul…

- Ghidul Programului "Rabla Plus" a fost modificat, fiind introdusa o noua categorie de autovehicule finantate prin program si, de asemenea, fiind mentionat un procent maxim de finantare de 50% din pretul de achizitie a autovehiculelor electrice, tinand cont de valoarea ecotichetului, de aproximativ 10.000…

- Guvernul va reduce, la 1 ianuarie 2018, numarul de contribuții sociale obligatorii pe care trebuie sa le plateasca angajatorii pentru propriii salariați, conform unui act normativ publicat vineri in Monitorul Oficial.

- Salariatii care obtin si venituri din PFA, profesii liberale sau drepturi de proprietate intelectuala nu vor mai avea facilitati fiscale de anul viitor. Guvernul tocmai a modificat aceasta masura care trebuia sa intre in Codul fiscal, fara insa sa anunte public.

- A doua rectificare bugetara din acest an, care va fi finalizata in noiembrie, va fi una pozitiva, bani in plus urmand sa fie alocati ministerelor Muncii, de Interne, Transporturilor, Sanatatii, Justitiei si Educatiei. Diminuari ale fondurilor se vor inregistra la Ministerul pentru Mediul de…